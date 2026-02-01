LIVE 1 Φεβρουαρίου 2026: Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική και η 'Βαβέλ' των ευθυνών στη Βιολάντα – Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

LIVE 1 Φεβρουαρίου 2026: Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική και η 'Βαβέλ' των ευθυνών στη Βιολάντα – Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου και η χώρα βρίσκεται στη δίνη της κακοκαιρίας, ενώ οι αποκαλύψεις για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα προκαλούν σοκ. Το Madata.gr παρακολουθεί όλα τα μέτωπα.

  • Ασύλληπτη τραγωδία στη Στυλίδα: Πέθανε στο γήπεδο ο Παναγιώτης Κρέτσης – Το διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια. Διαβάστε περισσότερα
  • ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ: Συναγερμός για το δεύτερο κύμα στην Αττική Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο του πρώτου κύματος (06:00-10:00). Οι βροχές είναι έντονες, ενώ το απόγευμα αναμένεται νέα έξαρση. Διαβάστε περισσότερα
  • ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Το "αδήλωτο" υπόγειο και η διαρροή προπανίου Σοκάρουν τα στοιχεία από τις έρευνες στα Τρίκαλα. Διαβάστε περισσότερα
  • Νταντάδες της Γειτονιάς: Πρεμιέρα για την πανελλαδική εφαρμογή – Δικαιούχοι, ποσά και ο ρόλος των παππούδων Διαβάστε περισσότερα
  • Τέλος εποχής για τους διακόπτες: Η «αόρατη» τάση που αλλάζει τα σπίτια μας το 2026. Διαβάστε περισσότερα

Μείνετε συντονισμένο στο Madata.gr για όλες τις εξελίξεις.

