Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, καθώς η νέα σφοδρή κακοκαιρία, κατηγορίας 4 (Πολύ Σημαντική), σαρώνει την επικράτεια. Η Αττική βρίσκεται ήδη στο «μάτι» του κυκλώνα, με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο 24ωρο με διπλό «χτύπημα».

Η Αττική σε δύο δόσεις: Πού χρειάζεται προσοχή

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το λεκανοπέδιο θα βρεθεί αντιμέτωπο με δύο ξεχωριστά κύματα έντασης:

Το πρώτο κύμα: Βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και θα διαρκέσει έως τις 10:00 το πρωί.

Το δεύτερο κύμα: Αναμένεται από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, με ισχυρότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.



Ήδη, οι ρυθμοί βροχόπτωσης είναι ανησυχητικοί σε Αγία Παρασκευή, Μαρούσι και Μαλακάσα, ενώ σε Βίλια και Ωρωπό τα ύψη νερού έχουν ξεπεράσει τα 20 χιλιοστά. Ο Τάσος Αρνιακός προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο σε ρέματα και υπόγειες διαβάσεις, ειδικά στην παραλιακή ζώνη από το Φάληρο μέχρι τη Βουλιαγμένη.

«Βροχή» από 112 και Κόκκινος Κώδικας

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, έχοντας ήδη στείλει μηνύματα μέσω του 112 σε:

Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία

Θεσσαλία και Ζάκυνθο, Κεφαλονιά

Κρήτη

Σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης (red code) έχουν τεθεί η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, και η Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική).

Χιόνια, Κεραυνοί και 9 Μποφόρ

Το καιρικό κοκτέιλ περιλαμβάνει επίσης:

Θυελλώδεις ανέμους: Στροβιλισμοί που θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Στροβιλισμοί που θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Χιονοπτώσεις: Σ τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, αλλά και σε πεδινές περιοχές του Έβρου από το απόγευμα.



τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, αλλά και σε πεδινές περιοχές του Έβρου από το απόγευμα. Παγετό: Η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει στους -5 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά.



Οδηγίες προς τους πολίτες: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρχών. Η εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται σταδιακά από το βράδυ της Κυριακής προς τα ξημερώματα της Δευτέρας.

