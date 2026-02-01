Βιολάντα: Πολύμηνη διαρροή «έπνιγε» το εργοστάσιο – Εργαζόμενοι έκλειναν τη μύτη τους από τη μυρωδιά πριν την έκρηξη

Συγκλονιστικές μαρτυρίες και έγγραφα-φωτιά φέρνουν στο φως ένα εγκληματικό χρονικό παραλείψεων στην μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων. Οι ειδικοί μιλούν πλέον για μια διαρροή προπανίου που κρατούσε εβδομάδες, ενώ η ύπαρξη ενός αδήλωτου υπογείου μετέτρεψε τη μονάδα παραγωγής σε μια ωρολογιακή βόμβα που περίμενε έναν σπινθήρα.

Το αδήλωτο υπόγειο και η παγίδα θανάτου
Η έρευνα της Εισαγγελίας Τρικάλων αποκάλυψε ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν εμφανιζόταν σε καμία οικοδομική άδεια, ούτε στην αρχική του 2007 ούτε στις επτά αναθεωρήσεις που ακολούθησαν. Το προπάνιο, που είναι βαρύτερο από τον αέρα, διέρρευσε από τρύπιες σωληνώσεις, μετακινήθηκε υπογείως σε απόσταση 25 μέτρων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν ακριβώς τον «αόρατο» χώρο. Χωρίς συστήματα πυρανίχνευσης ή εξαερισμού στο υπόγειο, η έκρηξη ήταν αναπόφευκτη.

«Έκλειναν τη μύτη τους για να πάνε στην τουαλέτα»
Οι καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σοκάρουν. Όπως αναφέρεται, η μυρωδιά υγραερίου ήταν τόσο έντονη για εβδομάδες που οι εργαζόμενοι κάλυπταν το πρόσωπό τους για να μετακινηθούν σε συγκεκριμένους χώρους, όπως οι τουαλέτες και η λάντζα. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη γραμμή της διεύθυνσης παραγωγής φέρεται να απέδιδε την οσμή σε «αναθυμιάσεις πλυντηρίου» ή «βραχυκύκλωμα», καθησυχάζοντας το προσωπικό την ώρα που το υπέδαφος «ποτιζόταν» με προπάνιο.

Η «Βαβέλ» των ελέγχων και οι παρατάσεις
Τα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας δείχνουν ότι οι παραβάσεις ήταν γνωστές από το 2019. Οι δεξαμενές είχαν τοποθετηθεί σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπόμενων από τα όρια ιδιοκτησίας. Αντί όμως για άμεση διακοπή λειτουργίας, η επιχείρηση έλαβε διετή προθεσμία συμμόρφωσης το 2020, η οποία φαίνεται πως ανανεωνόταν με διάφορες υπαγωγές σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μέχρι και το καλοκαίρι του 2025.

Φόβοι για νέα έκρηξη και απεργιακή κινητοποίηση
Η κατάσταση στο σημείο παραμένει κρίσιμη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, καθώς το έδαφος παραμένει εμποτισμένο με προπάνιο και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Οι έρευνες των τεχνικών έχουν σταματήσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας και αναμένεται να συνεχιστούν με εκσκαφές την ερχόμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, η οργή ξεχειλίζει, με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Τρόφιμα να κηρύσσει 24ωρη απεργία για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο τις πέντε γυναίκες. Η εταιρεία, από την πλευρά της, ζητά σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και κάνει λόγο για «αβάσιμες ερμηνείες», δηλώνοντας πως συνεργάζεται με τις αρχές.

