Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή σε 62 δήμους, επεκτείνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά τη φροντίδα βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα γονέων, με βασική προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι:

Εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Άνεργες μητέρες (εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ έως 3 μήνες).

Γονείς με αποκλειστική επιμέλεια.

Η οικονομική ενίσχυση (Voucher)

Το ποσό που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι κάθε μήνα ορίζεται ως εξής:

500 ευρώ για γονείς με πλήρη απασχόληση.

300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή ανέργους.

Επιμελητές: Μπορούν να συμμετέχουν και οι παππούδες

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του προγράμματος είναι ότι ως επιμελητές μπορούν να εγγραφούν ακόμη και οι παππούδες ή οι γιαγιάδες των παιδιών. Για να ενταχθεί κάποιος στο «Μητρώο Επιμελητών» και να αμείβεται μέσω του προγράμματος, πρέπει να διαθέτει:

Τίτλους σπουδών (σχετικούς με βρεφονηπιοκομία ή πιστοποιημένη εκπαίδευση).

Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών.

Πιστοποιητικό υγείας και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Σύμφωνα με την υφυπουργό Έλενα Ράπτη, η πλατφόρμα για την εγγραφή των επιμελητών αναμένεται να ανοίξει σε λίγες εβδομάδες. Στη συνέχεια, οι μητέρες θα μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή, να δουν το μητρώο και να επιλέξουν τον άνθρωπο που θα εμπιστευτούν για τη φροντίδα του παιδιού τους, είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Βιολάντα: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο που «καίει» τη διοίκηση – Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες