Ασύλληπτη τραγωδία στη Στυλίδα: Πέθανε στο γήπεδο ο Παναγιώτης Κρέτσης – Το διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Φθιώτιδα από τον ξαφνικό θάνατο του Παναγιώτη Κρέτση. Ο αθλητής κατέρρευσε μέσα στο παρκέ κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ στην Αθήνα, την ίδια ώρα που η οικογένειά του προσπαθούσε ακόμα να επουλώσει τις πληγές από τον χαμό του αδελφού του σε τροχαίο πριν από λίγα χρόνια.

Κατέρρευσε την ώρα του αγώνα

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ. Ο Παναγιώτης, που αγωνιζόταν με τα χρώματα του Ρουφ, έχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και των παρευρισκομένων να τον επαναφέρουν, ο άτυχος μπασκετμπολίστας άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε.

Το παιχνίδι της μοίρας: Δύο αδέλφια, δύο τραγωδίες

Η μοίρα έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι στην οικογένεια Κρέτση από τη Στυλίδα.

Ιούνιος 2022: Ο αδελφός του Παναγιώτη χάνει τη ζωή του σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στη διασταύρωση της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με νταλίκα.

Φεβρουάριος 2026: Ο Παναγιώτης «φεύγει» κι αυτός πρόωρα, βυθίζοντας τους γονείς και τους φίλους του σε ένα δευτερο, αβάσταχτο πένθος μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.

Το τελευταίο «αντίο» στη Στυλίδα

Ο Παναγιώτης, αν και ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Η σορός του θα μεταφερθεί στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα για την εξόδιο ακολουθία, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

