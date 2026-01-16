Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η κακοκαιρία που έρχεται, οι ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ, οι προβλέψεις των ζωδίων για το Σαββατοκύριακο και η τηλεοπτική ένταση που έγινε viral.

[10:30] – Τα SOS της ημέρας: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Καιρός: Προσοχή στην απότομη πτώση της θερμοκρασίας από το απόγευμα. Έρχονται χιόνια στα ημιορεινά.

Οικονομία: Ανοίγει η πλατφόρμα myProperty για την έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ.

Κοινωνία: Θρήνος για τον 25χρονο Γ.Κ. που βρέθηκε νεκρός στην Αγία Παρασκευή.



[10:15] – Viral: Ένταση στον αέρα του OPEN με Βαρουφάκη - Χαριτάτο

Στα «μαχαίρια» ο Γιάνης Βαρουφάκης με τον Σπύρο Χαριτάτο για τις δηλώσεις του πολιτικού περί ναρκωτικών. «Δώρο του διακινητή η συζήτησή σας», η ατάκα του δημοσιογράφου που προκάλεσε την έκρηξη.

[09:50] – Η αρχαία πρακτική κατά του κρυολογήματος

Με τον καιρό να αλλάζει, μια μέθοδος 5.000 ετών από την Ινδία (ρινικές πλύσεις) αποδεικνύεται το καλύτερο «όπλο» κατά των ιώσεων.

[09:30] – Τραγικό τέλος για τον 25χρονο από το Μαρούσι

Η ομάδα Anubis εντόπισε τη σορό του άτυχου νεαρού σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή. Η ανάρτηση που ράγισε καρδιές και το χρονικό της εξαφάνισης.

[09:10] – Ζώδια: Τι φέρνει το Σαββατοκύριακο 17-18/1;

Οικονομικές ανάσες για 3 ζώδια και μια σημαντική προειδοποίηση για τους Τοξότες: «Πείτε αυτό που θέλετε χωρίς περιττές εξηγήσεις».

[08:45] – Χρηστικά: Οδηγός για τον ΕΝΦΙΑ

Πώς θα κερδίσετε την έκπτωση έως 20% αν έχετε ασφαλίσει το σπίτι σας. Προσοχή στις προθεσμίες και τα «ψιλά γράμματα» για την αξία ανακατασκευής.

[08:15] – Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία;

Βροχές στην Αττική και χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Δείτε την πορεία των φαινομένων για τις επόμενες 48 ώρες.

