Έκτακτο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του 25χρονου από το Μαρούσι – Πού εντοπίστηκε η σορός του;

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 25χρονου Γ.Κ., τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περιοχή του Αμαρουσίου στις 12 Ιανουαρίου. Η σορός του άτυχου νεαρού εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 15/1, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Μετά από ημέρες αγωνίας, η σορός του 25χρονου βρέθηκε σε οικοδομή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τον νεαρό εντόπισε η ειδική ομάδα Anubis Coldcase K9 Team, η οποία κινητοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των συγγενών του.

Το χρονικό της ανεύρεσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ενεργοποίησή τους έγινε στις 15/1/2026. Μετά από ενδελεχή ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων, τα μέλη της ομάδας κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό εντός μόλις τριών ωρών από την έναρξη της έρευνας.

Ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στο Μαρούσι με το αυτοκίνητό του τη Δευτέρα 12/1 και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, με τις αρχές και τους εθελοντές να «χτενίζουν» την Αττική για τον εντοπισμό του.

Η ομάδα Anubis εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, η οποία ήλπιζε μέχρι την τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του θανάτου του νεαρού.

