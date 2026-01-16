Άγριος καβγάς Βαρουφάκη – Χαριτάτου στον αέρα του OPEN: «Αυτό που λέτε είναι δώρο για τους εμπόρους ναρκωτικών!»

Άγριος καβγάς Βαρουφάκη – Χαριτάτου στον αέρα του OPEN: «Αυτό που λέτε είναι δώρο για τους εμπόρους ναρκωτικών!»

Εκτός ελέγχου βγήκε η κατάσταση το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του OPEN, όταν ο Γιάνης Βαρουφάκης κλήθηκε να σχολιάσει τις πολυσυζητημένες δηλώσεις του για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η κόντρα με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου πήρε απρόσμενη τροπή.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, παρά την εισαγγελική παρέμβαση που προηγήθηκε για τις απόψεις του σχετικά με το ecstasy, επέμεινε στις θέσεις του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παρουσιαστών.

«Το δώρο του διακινητή»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Σπύρος Χαριτάτος, εμφανώς ενοχλημένος από τον τρόπο που ο κ. Βαρουφάκης προσέγγιζε το ζήτημα της ειλικρίνειας απέναντι στους νέους, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συζήτησή σας είναι το δώρο του διακινητή ναρκωτικών».

Ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος την εμπειρία του στο streetwork, τόνισε πως η θεωρία ότι τα ναρκωτικά μπορεί να είναι «κάτι μαγικό» είναι επικίνδυνη, με τον Γιάνη Βαρουφάκη να απαντά πως το πραγματικό δώρο για τους εμπόρους είναι η «υποκρισία και η τρομοκρατία».

Η στιγμή που ο Χαριτάτος σηκώθηκε από τη θέση του

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε σε προσωπικό επίπεδο όταν ο κ. Βαρουφάκης κατηγόρησε τους δημοσιογράφους ότι του κάνουν «διάλεξη». Τότε, ο Σπύρος Χαριτάτος σηκώθηκε από τη θέση του, λέγοντας σε έντονο ύφος πως «ο τρόπος που συζητάτε είναι λάθος και η ιστορία γράφει», με τον πολιτικό να κλείνει τη συζήτηση μιλώντας για αναίτια εγκατάκληση.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της έντασης από το 14:00

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

