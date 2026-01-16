Άστατο αναμένεται το σκηνικό του καιρού σήμερα, Παρασκευή 16/1, με τον υδράργυρο να παίρνει την «κατιούσα» και τις πρώτες τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο και πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις το Σαββατοκύριακο;

Τοπικές, ασθενείς βροχές αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας μια σταδιακή αλλαγή που θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη, ενώ στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Κατά το πρώτο μισό της ημέρας, τα φαινόμενα θα εστιαστούν στα Επτάνησα και την Κρήτη. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στη νότια Χαλκιδική, τη νοτιοανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την κεντρική Μακεδονία, φέρνοντας τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία και οι ισχυροί άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά. Στα βόρεια ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 12-14 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυόμενοι σταδιακά στα 5 με 7 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα ανατολικά και βόρεια (περιοχές όπως το Τατόι και η Πεντέλη). Θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς.

Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα ανατολικά και βόρεια (περιοχές όπως το Τατόι και η Πεντέλη). Θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς. Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία & Θράκη: Τοπικές βροχές ή χιονόνερο από το μεσημέρι. Το βράδυ αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θράκης.



Το σκηνικό του Σαββατοκύριακου: Έρχονται χιόνια

Το Σάββατο 17/1 και την Κυριακή 18/1 η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ακόμα πιο αισθητή. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ, καθιστώντας το κρύο ιδιαίτερα τσουχτερό.

