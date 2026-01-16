Η αρχαία πρακτική 5.000 ετών που «φρενάρει» το κρυολόγημα – Τι επιβεβαίωσε η επιστήμη για το αλατόνερο;

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 6 άτομα
Η αρχαία πρακτική 5.000 ετών που «φρενάρει» το κρυολόγημα – Τι επιβεβαίωσε η επιστήμη για το αλατόνερο;

Ένας μέσος άνθρωπος αρρωσταίνει έως και τρεις φορές τον χρόνο. Κι όμως, η λύση απέναντι στις ιώσεις φαίνεται πως κρύβεται σε μια πρακτική που έρχεται από τα βάθη των αιώνων και την Αγιουρβέδα της Ινδίας.

Η ρινική πλύση με αλατούχο διάλυμα, μια μέθοδος που αρχικά αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τη δυτική ιατρική, πλέον λαμβάνει την επίσημη «σφραγίδα» των επιστημόνων. Μελέτη του National Institute for Health and Care Research στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συμμετοχή 14.000 ατόμων, απέδειξε ότι η χρήση αλατόνερου 3 έως 6 φορές την ημέρα μειώνει τη διάρκεια της ασθένειας κατά 20%.

Πώς το αλάτι «σκοτώνει» τους ιούς

Σύμφωνα με τον καθηγητή Paul Little του University of Southampton, το κοινό αλάτι (χλωριούχο νάτριο) ενεργοποιεί έναν φυσικό αντιιικό μηχανισμό. Τα κύτταρα στη μύτη μετατρέπουν το χλώριο σε υποχλωριώδες οξύ, το οποίο σταματά τον πολλαπλασιασμό των ιών και μειώνει το ιικό φορτίο.

Από τον «μύθο» του ΠΟΥ στην ιατρική αναγνώριση

Είναι εντυπωσιακό ότι στα πρώτα στάδια της πανδημίας Covid-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κατατάξει τις ρινικές πλύσεις στους «μύθους». Ωστόσο, νέα δεδομένα έδειξαν ότι όσοι εφάρμοζαν τη μέθοδο μετά από θετικό τεστ είχαν 8 φορές μικρότερη πιθανότητα νοσηλείας.

διαβάστε επίσης: Το «μαγικό» ρόφημα με τζίντζερ και μέλι: Πιείτε το κάθε πρωί και θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας

Πώς να φτιάξετε το διάλυμα μόνοι σας

Ο γιατρός David Rábago τονίζει ότι η μέθοδος είναι απλή και οικονομική. Μπορείτε να αναμείξετε:

  1. 240 ml νερό (αποσταγμένο ή βρασμένο).
  2. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
  3. Μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα.

Η παιδίατρος Amy Baxter εξηγεί ότι η σωστή ενυδάτωση της μύτης λειτουργεί σαν «φράγμα», εμποδίζοντας τους ιούς να κολλήσουν στους υποδοχείς του αναπνευστικού.

Διαβάστε ακόμα: Αποτοξίνωση με τσάι: Μύθος ή η απόλυτη τάση του 2026; Τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα μας

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Η ομιλία που πρέπει να ακούσεις: Η κόρη της Ενκελέιντα λύγισε το Ευρωκοινοβούλιο – «Έγινα γονέας στα 20 μου γιατί το κράτος απέτυχε»
Κοινωνία

Η ομιλία που πρέπει να ακούσεις: Η κόρη της Ενκελέιντα λύγισε το Ευρωκοινοβούλιο – «Έγινα γονέας στα 20 μου γιατί το κράτος απέτυχε»

Ελεονώρα Μελέτη: Τα δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο και η αποκάλυψη που σόκαρε – «Ήμουν θύμα κακοποίησης, ήμουν απλά τυχερή»
Πολιτική

Ελεονώρα Μελέτη: Τα δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο και η αποκάλυψη που σόκαρε – «Ήμουν θύμα κακοποίησης, ήμουν απλά τυχερή»

Θρίλερ τώρα στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας – Κλειστή η Σωκράτους
Κοινωνία

Θρίλερ τώρα στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας – Κλειστή η Σωκράτους

Η 16χρονη από την Πάτρα ρωτούσε το ChatGPT «πώς να φύγω από το σπίτι» – Το σχέδιο και οι καταγγελίες για τον πατέρα
Κοινωνία

Η 16χρονη από την Πάτρα ρωτούσε το ChatGPT «πώς να φύγω από το σπίτι» – Το σχέδιο και οι καταγγελίες για τον πατέρα

Έρχονται 2.500 μόνιμες προσλήψεις για αποφοίτους Λυκείου - ΔΕ – Ποιες ειδικότητες αφορούν και πότε ξεκινά η προθεσμία
Κοινωνία

Έρχονται 2.500 μόνιμες προσλήψεις για αποφοίτους Λυκείου - ΔΕ – Ποιες ειδικότητες αφορούν και πότε ξεκινά η προθεσμία