Ένας μέσος άνθρωπος αρρωσταίνει έως και τρεις φορές τον χρόνο. Κι όμως, η λύση απέναντι στις ιώσεις φαίνεται πως κρύβεται σε μια πρακτική που έρχεται από τα βάθη των αιώνων και την Αγιουρβέδα της Ινδίας.

Η ρινική πλύση με αλατούχο διάλυμα, μια μέθοδος που αρχικά αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τη δυτική ιατρική, πλέον λαμβάνει την επίσημη «σφραγίδα» των επιστημόνων. Μελέτη του National Institute for Health and Care Research στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συμμετοχή 14.000 ατόμων, απέδειξε ότι η χρήση αλατόνερου 3 έως 6 φορές την ημέρα μειώνει τη διάρκεια της ασθένειας κατά 20%.

Πώς το αλάτι «σκοτώνει» τους ιούς

Σύμφωνα με τον καθηγητή Paul Little του University of Southampton, το κοινό αλάτι (χλωριούχο νάτριο) ενεργοποιεί έναν φυσικό αντιιικό μηχανισμό. Τα κύτταρα στη μύτη μετατρέπουν το χλώριο σε υποχλωριώδες οξύ, το οποίο σταματά τον πολλαπλασιασμό των ιών και μειώνει το ιικό φορτίο.

Από τον «μύθο» του ΠΟΥ στην ιατρική αναγνώριση

Είναι εντυπωσιακό ότι στα πρώτα στάδια της πανδημίας Covid-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κατατάξει τις ρινικές πλύσεις στους «μύθους». Ωστόσο, νέα δεδομένα έδειξαν ότι όσοι εφάρμοζαν τη μέθοδο μετά από θετικό τεστ είχαν 8 φορές μικρότερη πιθανότητα νοσηλείας.

Πώς να φτιάξετε το διάλυμα μόνοι σας

Ο γιατρός David Rábago τονίζει ότι η μέθοδος είναι απλή και οικονομική. Μπορείτε να αναμείξετε:

240 ml νερό (αποσταγμένο ή βρασμένο). Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα.

Η παιδίατρος Amy Baxter εξηγεί ότι η σωστή ενυδάτωση της μύτης λειτουργεί σαν «φράγμα», εμποδίζοντας τους ιούς να κολλήσουν στους υποδοχείς του αναπνευστικού.

