Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Το τετράγωνο Ερμή – Άρη μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό, παρεξηγήσεις και βιαστικές αντιδράσεις. Με τον Ερμή ανάδρομο, ίσως σου λείπουν σημαντικές πληροφορίες για να αξιολογήσεις σωστά μια κατάσταση. Απόφυγε τις έντονες συζητήσεις, ειδικά με το ταίρι σου ή με άτομα που θίγουν ευαίσθητες πτυχές σου. Αξιοποίησε την ένταση δημιουργικά, εστιάζοντας σε ένα σχέδιο που χρειάζεται αποφασιστικότητα. Σήμερα, η οικογένεια και η προσωπική σου ασφάλεια αξίζουν περισσότερη προσοχή. Μην πιέζεις τις εξελίξεις.

Σήμερα είναι σημαντικό να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείς, καθώς μια συζήτηση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αντιπαράθεση. Ο ανάδρομος Ερμής ενδέχεται να δημιουργήσει παρανοήσεις ή να σε οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μην παίρνεις προσωπικά κάθε διαφορετική άποψη και προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου ή να αλλάξεις κάποια σχέδια. Η ημέρα ευνοεί τις επαφές και τις μετακινήσεις, αρκεί να αποφύγεις την ανυπομονησία και τη βιασύνη.

Το τετράγωνο Ερμή –Άρη μπορεί να φέρει αναστάτωση στην καθημερινότητα και να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Κάποια λόγια ίσως σε ενοχλήσουν περισσότερο απ’ όσο συνήθως, όμως μην αντιδράσεις πριν καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει. Με τον Ερμή ανάδρομο, δεν διαθέτεις απαραίτητα όλες τις πληροφορίες. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και δώσε χρόνο στις εκκρεμότητες να ξεκαθαρίσουν. Η ημέρα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και λιγότερη νευρικότητα. Μια ήρεμη δραστηριότητα θα σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς.

Κριός

Το τετράγωνο Ερμή – Άρη μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό, παρεξηγήσεις και βιαστικές αντιδράσεις. Με τον Ερμή ανάδρομο, ίσως σου λείπουν σημαντικές πληροφορίες για να αξιολογήσεις σωστά μια κατάσταση. Απόφυγε τις έντονες συζητήσεις, ειδικά με το ταίρι σου ή με άτομα που θίγουν ευαίσθητες πτυχές σου. Αξιοποίησε την ένταση δημιουργικά, εστιάζοντας σε ένα σχέδιο που χρειάζεται αποφασιστικότητα. Σήμερα, η οικογένεια και η προσωπική σου ασφάλεια αξίζουν περισσότερη προσοχή. Μην πιέζεις τις εξελίξεις.



Ταύρος

Σήμερα είναι σημαντικό να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείς, καθώς μια συζήτηση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αντιπαράθεση. Ο ανάδρομος Ερμής ενδέχεται να δημιουργήσει παρανοήσεις ή να σε οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μην παίρνεις προσωπικά κάθε διαφορετική άποψη και προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου ή να αλλάξεις κάποια σχέδια. Η ημέρα ευνοεί τις επαφές και τις μετακινήσεις, αρκεί να αποφύγεις την ανυπομονησία και τη βιασύνη.

Δίδυμοι

Το τετράγωνο Ερμή –Άρη μπορεί να φέρει αναστάτωση στην καθημερινότητα και να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Κάποια λόγια ίσως σε ενοχλήσουν περισσότερο απ’ όσο συνήθως, όμως μην αντιδράσεις πριν καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει. Με τον Ερμή ανάδρομο, δεν διαθέτεις απαραίτητα όλες τις πληροφορίες. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και δώσε χρόνο στις εκκρεμότητες να ξεκαθαρίσουν. Η ημέρα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και λιγότερη νευρικότητα. Μια ήρεμη δραστηριότητα θα σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς.

Καρκίνος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την ευαισθησία σου, ενώ το τετράγωνο Ερμή – Άρη μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και καθυστερήσεις στην επικοινωνία. Μην αφήσεις μια μικρή διαφωνία να επηρεάσει τη διάθεσή σου ή να σε οδηγήσει σε βιαστικές δηλώσεις. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει ότι ίσως δεν γνωρίζεις ακόμη ολόκληρη την αλήθεια. Αξιοποίησε τη μέρα για να κατανοήσεις βαθύτερες ανάγκες που είχες παραμελήσει. Η ψυχραιμία και η ειλικρινής επικοινωνία θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις περιττές εντάσεις.

Λέων

Η σημερινή ένταση μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα ήθελες. Ενδέχεται να επανέλθουν παλιά προβλήματα ή να νιώσεις την ανάγκη να αλλάξεις άμεσα μια κατάσταση. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής υποδεικνύει ότι δεν διαθέτεις ακόμα όλα τα δεδομένα. Απέφυγε τις συγκρούσεις και μην πιέζεις τους άλλους να συμφωνήσουν μαζί σου. Περιόρισε τις υποχρεώσεις σου σε αυτές που είναι πραγματικά σημαντικές και αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου. Η απόσταση θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Παρθένος

Το τετράγωνο Ερμή – Άρη μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή σου, ειδικά όταν νιώθεις ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις σου. Μην μιλάς εν βρασμώ και μην περιμένεις από τους γύρω σου να καταλάβουν όσα δεν έχεις εκφράσει με σαφήνεια. Ένα παλιό πρόβλημα ίσως χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Με τη Σελήνη στον τομέα των φίλων και των στόχων σου, στρέψε την προσοχή σε όσα πραγματικά επιθυμείς. Μην αφήσεις μια προσωρινή απογοήτευση να περιορίσει τα σχέδιά σου.

Ζυγός

Οι σχέσεις και οι οικονομικές υποθέσεις απαιτούν προσεκτικό χειρισμό σήμερα. Μπορεί να αισθανθείς ότι δεν λαμβάνεις την εκτίμηση που αξίζεις ή ότι κάποιος αντιδρά αμυντικά απέναντί σου. Μην προσπαθήσεις να λύσεις σημαντικά ζητήματα εν μέσω έντασης. Με τον Ερμή ανάδρομο, κάποιες πληροφορίες ενδέχεται να είναι ελλιπείς και τα συμπεράσματα πρόωρα. Απόφυγε τις παρορμητικές αγορές και τις δεσμεύσεις. Παράλληλα, οργάνωσε καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και θυμήσου τι θέλεις πραγματικά να πετύχεις.

Σκορπιός

Η ημέρα μπορεί να φέρει αυξημένες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να νιώθεις ότι όλοι ζητούν κάτι από εσένα. Το τετράγωνο Ερμή – Άρη ενισχύει την ανυπομονησία, γι’ αυτό απόφυγε τις απότομες απαντήσεις και τις συγκρούσεις με πρόσωπα εξουσίας. Με τον Ερμή ανάδρομο στο ζώδιό σου, ίσως δυσκολεύεσαι να δεις καθαρά μια κατάσταση. Μην πιέζεσαι να αποφασίσεις αμέσως. Κάνε μικρά διαλείμματα, χαλάρωσε και αξιοποίησε την ημέρα για να αποφορτιστείς από συναισθηματικά βάρη.

Τοξότης

Σήμερα είναι σημαντικό να εξετάσεις προσεκτικά όσα ακούς και να αποφύγεις τις βιαστικές αποφάσεις. Το τετράγωνο Ερμή-Άρη μπορεί να φέρει νευρικότητα, διαφωνίες και να δυσκολέψει την αντικειμενική αξιολόγηση των γεγονότων. Μην επιμένεις σε μια άποψη μόνο και μόνο επειδή πιστεύεις ότι έχεις δίκιο. Ο ανάδρομος Ερμής υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχουν στοιχεία που δεν γνωρίζεις. Παράλληλα, η ημέρα σε βοηθά να αναγνωρίσεις βαθύτερες επιθυμίες και συναισθήματα. Άκουσε τον εαυτό σου πριν αντιδράσεις στους άλλους.

Αιγόκερως

Η ανυπομονησία ενδέχεται να σε ωθήσει να πιέσεις υπερβολικά τον εαυτό σου ή τους γύρω σου. Ωστόσο, σήμερα, η βιασύνη αυξάνει την πιθανότητα λαθών, ενώ η κριτική μπορεί να επηρεάσει το κίνητρό σου. Άφησε τις ιδέες σου να ωριμάσουν πριν τις ανακοινώσεις, και μην αποκαλύπτεις κάθε σχέδιο πριν να είσαι έτοιμος/η. Με τη Σελήνη στον τομέα των σχέσεων, μια ουσιαστική επαφή μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Δοκίμασε διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, χωρίς να επιβάλλεις τον ρυθμό σου.

Υδροχόος

Το τετράγωνο Ερμή –Άρη μπορεί να αυξήσει την ένταση στην εργασία και στις σχέσεις σου. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου απέναντι σε συνεργάτες ή πρόσωπα εξουσίας και μην επιμένεις σε αποφάσεις που δεν βασίζονται σε επαρκή στοιχεία. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να κρύβει σημαντικές λεπτομέρειες, επομένως χρειάζεται υπομονή. Αν αισθάνεσαι εκνευρισμό, διοχέτευσε την ενέργειά σου σε μια πρακτική δραστηριότητα. Η σωστή οργάνωση θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις εκκρεμότητες και να αισθανθείς πιο παραγωγικός/η.

Ιχθύες

Η σημερινή ημέρα μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα και να αυξήσει την πιθανότητα παρεξηγήσεων. Μην ενεργείς βιαστικά και απόφυγε να παίρνεις αποφάσεις προτού εξετάσεις όλες τις πλευρές μιας υπόθεσης. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να θολώσει την κρίση σου, ενώ μια διαφορετική άποψη ίσως σε ενοχλήσει περισσότερο απ’ όσο συνήθως. Μην αναλαμβάνεις περισσότερες υποχρεώσεις από όσες μπορείς να διαχειριστείς. Η Σελήνη σε ενθαρρύνει να χαλαρώσεις, να απολαύσεις μικρές στιγμές και να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου.

Με πληροφορίες από: tlife.gr