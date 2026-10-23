Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Ο Ήλιος φωτίζει βαθύτερες επιθυμίες, συναισθηματικούς δεσμούς και οικονομικές εκκρεμότητες. Η σύνοδός του με την ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να φέρει αποκαλύψεις για μια παλιά σχέση ή να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Μην πιέζεις τις εξελίξεις, ακόμη κι αν νιώθεις έτοιμος/η για αλλαγές, καθώς κάποια πράγματα χρειάζονται τον χρόνο τους για να ξεκαθαρίσουν. Αξιοποίησε τη σημερινή ημέρα για να επανεξετάσεις τις επιλογές σου και να σχεδιάσεις πιο συνειδητά τα επόμενα βήματά σου.

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Ο Ήλιος φωτίζει βαθύτερες επιθυμίες, συναισθηματικούς δεσμούς και οικονομικές εκκρεμότητες. Η σύνοδός του με την ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να φέρει αποκαλύψεις για μια παλιά σχέση ή να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Μην πιέζεις τις εξελίξεις, ακόμη κι αν νιώθεις έτοιμος/η για αλλαγές, καθώς κάποια πράγματα χρειάζονται τον χρόνο τους για να ξεκαθαρίσουν. Αξιοποίησε τη σημερινή ημέρα για να επανεξετάσεις τις επιλογές σου και να σχεδιάσεις πιο συνειδητά τα επόμενα βήματά σου.



Ταύρος

Οι σχέσεις σου έρχονται στο προσκήνιο και σε καλούν να βρεις μεγαλύτερη ισορροπία. Μια αποκάλυψη ή μια επαφή με κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι μια σημαντική σχέση. Είναι η ευκαιρία να αναγνωρίσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και να επαναπροσδιορίσεις τις προσδοκίες σου από τους άλλους. Απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις και προτίμησε τη στρατηγική. Μια νέα αρχή μπορεί να προετοιμάζεται, αρκεί να γνωρίζεις τι πραγματικά θέλεις.

Δίδυμοι

Η εργασία, η υγεία και οι καθημερινές σου συνήθειες έρχονται στο προσκήνιο. Μπορεί να ανακαλύψεις κάτι για μια παλιά επαγγελματική υπόθεση ή να καταλάβεις γιατί μια συγκεκριμένη κατάσταση δεν σε εξυπηρετούσε. Η ημέρα προσφέρεται για αναθεώρηση και αλλαγή νοοτροπίας, όχι απαραίτητα για βιαστικά νέα ξεκινήματα. Δες ποιες συνήθειες χρειάζονται βελτίωση και αναζήτησε περισσότερη αρμονία στην καθημερινότητά σου. Μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να σε οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές και ικανοποιητικές λύσεις.

Καρκίνος

Ο έρωτας, η δημιουργικότητα και οι προσωπικές απολαύσεις έρχονται στο προσκήνιο. Μια παλιά ερωτική ιστορία ή μια επανασύνδεση μπορεί να σε οδηγήσει να επανεκτιμήσεις τα συναισθήματά σου. Παράλληλα, ίσως συνειδητοποιήσεις ότι ορισμένα χόμπι ή σχέσεις δεν σε εκφράζουν πλέον όπως παλιότερα. Μην εγκλωβίζεσαι στις αναμνήσεις, αλλά αξιοποίησέ τες για να καταλάβεις τι χρειάζεσαι σήμερα. Η επανεκτίμηση των επιθυμιών σου θα σε βοηθήσει να επιλέξεις ανθρώπους και δραστηριότητες που ταιριάζουν περισσότερο στον σημερινό εαυτό σου.



Λέων

Το σπίτι, η οικογένεια και οι προσωπικές σου ανάγκες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να έρθουν στο φως πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα μια οικογενειακή υπόθεση ή μια παλιά διαφωνία. Είναι κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσεις τις συνθήκες διαβίωσής σου και να σκεφτείς τι θα σε έκανε να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια επανασύνδεση με αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ουσιαστική. Βάλε σε τάξη όσα σε απασχολούν και προετοίμασε μεθοδικά τις αλλαγές που επιθυμείς.

Παρθένος

Η επικοινωνία, οι ιδέες και οι συζητήσεις αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Μια πληροφορία από το παρελθόν μπορεί να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση που σε μπέρδευε, ενώ είναι πιθανό να επικοινωνήσεις ξανά με κάποιο πρόσωπο που είχες χάσει. Παράλληλα, αναθεωρείς τις προσδοκίες σου από τις σχέσεις και αναγνωρίζεις συμπεριφορές που χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Μια παλιά ιδέα ή ένα σχέδιο μπορεί να αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Άκου την καρδιά σου, αλλά δώσε χρόνο στις σκέψεις σου πριν αποφασίσεις την επόμενη κίνησή σου.

Ζυγός

Τα οικονομικά, οι προσωπικές σου αξίες και η αίσθηση ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο. Είναι πιθανό να επανεξετάσεις μια αγορά, μια επαγγελματική επιλογή ή μια σχέση, ιδίως όσα επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σου. Νέες πληροφορίες θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τι έχει πραγματική αξία για σένα. Απόφυγε τις παρορμητικές αγορές και μην προσπαθήσεις να καλύψεις συναισθηματικά κενά μέσω υλικών αποκτημάτων. Αξιοποίησε όσα ήδη διαθέτεις και σκέψου δημιουργικά. Η ημέρα αυτή μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πιο ώριμη στάση απέναντι στα χρήματα και στις επιθυμίες σου.

Σκορπιός

Ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιό σου, σηματοδοτώντας μια περίοδο αυξημένης προσωπικής δύναμης και ανανέωσης. Η σύνοδός του με την ανάδρομη Αφροδίτη θα σε βοηθήσει να επανεξετάσεις τις σχέσεις σου και να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις για το μέλλον. Μια αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει την οπτική σου ή να σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις έναν παλιό κύκλο. Η γοητεία σου είναι έντονη, αλλά οι βιαστικές αποφάσεις δεν ευνοούνται. Αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου και χτίσε το επόμενο κεφάλαιο με μεγαλύτερη αυτογνωσία.

Τοξότης

Η ημέρα σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα και να επεξεργαστείς όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Μια παλιά σχέση ή ένα συναισθηματικό μοτίβο μπορεί να επανέλθει στη σκέψη σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να κατανοήσεις τι χρειάζεται να αλλάξεις. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να πάρει οριστικές αποφάσεις. Η αποστασιοποίηση θα σε βοηθήσει να δεις καθαρότερα τις ανάγκες σου. Άφησε πίσω συμπεριφορές που σε περιορίζουν και προετοιμάσου για μια νέα αρχή, με περισσότερη ηρεμία και συναισθηματική ωριμότητα.

Αιγόκερως

Η οπτική σου για τις φιλίες, τις κοινωνικές επαφές και τα μακροπρόθεσμα σχέδια αλλάζει. Μπορεί να έρθεις σε επαφή με ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή να συνειδητοποιήσεις ότι ένας στόχος δεν σε εκφράζει πλέον. Αυτή η συνειδητοποίηση δεν αποτελεί αποτυχία, αλλά ευκαιρία να αναπροσαρμόσεις την πορεία σου. Επανεξέτασε τις συνεργασίες σου και αξιολόγησε ποιους ανθρώπους επιθυμείς πραγματικά στο πλευρό σου. Μια νέα ιδέα μπορεί να σε εμπνεύσει, αρκεί να βασίζεται στις τωρινές σου ανάγκες και όχι σε παλιές προσδοκίες.

Υδροχόος

Η επαγγελματική σου πορεία, οι φιλοδοξίες σου και η δημόσια εικόνα σου επανεξετάζονται. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι ένας στόχος δεν σε εκφράζει πλέον ή ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική για να προχωρήσεις. Επίσης, οικονομικά ζητήματα και οι σχέσεις σου στον επαγγελματικό χώρο ενδέχεται να λάβουν νέα διάσταση. Μην αντιμετωπίζεις τις αμφιβολίες ως εμπόδιο· μπορούν να σε οδηγήσουν σε πιο αυθεντικές επιλογές. Αξιοποίησε όσα έμαθες από προηγούμενες εμπειρίες και επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές σου με υπομονή και καθαρή σκέψη.

Ιχθύες

Η ημέρα διευρύνει τους ορίζοντές σου και σε ενθαρρύνει να επανεξετάσεις τις πεποιθήσεις, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου. Μια νέα πληροφορία μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις γιατί μια παλιότερη επιλογή δεν σε οδήγησε εκεί που ήθελες. Είναι κατάλληλη στιγμή να ανανεώσεις το ενδιαφέρον σου για σπουδές, ταξίδια ή δημιουργικά σχέδια, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζεις τι αγαπάς πραγματικά και τι θέλεις να συνεχίσεις. Μην οριστικοποιείς ακόμη σημαντικές αποφάσεις· άφησε τα συναισθήματα να κατασταλάξουν και προχώρησε με μεγαλύτερη επίγνωση.

Με πληροφορίες από: tlife.gr