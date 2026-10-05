Τα τρία ζώδια με τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα

Μια εβδομάδα γεμάτη θεραπεία, απελευθέρωση και νέα ξεκινήματα αναμένεται να είναι η περίοδος από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, κατά την οποία τρία ζώδια θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια. Οι αστρολογικές επιρροές αυτής της περιόδου φέρνουν στην επιφάνεια σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη και ανανέωση, με την ανάδρομη Αφροδίτη και τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Οι γενικές αστρολογικές επιρροές της εβδομάδας

Η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας φέρνει στην επιφάνεια δύσκολες στιγμές από το παρελθόν. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, λειτουργεί ως καταλύτης, βοηθώντας μας να αντλήσουμε πολύτιμα μαθήματα από τις προηγούμενες εμπειρίες και τα λάθη μας, οδηγώντας σε μια περίοδο ενδοσκόπησης και ωρίμανσης.

Παράλληλα, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, η οποία πραγματοποιείται στις 10 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κύκλου. Αυτό το γεγονός έρχεται να μας υπενθυμίσει τη ζωτική σημασία της αγάπης προς τον εαυτό μας, καθώς και την αξία της ενσυναίσθησης στις σχέσεις μας με τους γύρω μας.

Ευκαιρίες και ενίσχυση αυτοπεποίθησης για ένα από τα τυχερά ζώδια

Για ένα από τα τρία τυχερά ζώδια, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει νέες πόρτες και αναδεικνύει πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις για την προσωπική του εξέλιξη. Με τον Δία να βρίσκεται στο ζώδιό του, η αυτοπεποίθηση ενισχύεται σημαντικά, προσφέροντας ώθηση σε κάθε τομέα της ζωής.

Στον επαγγελματικό χώρο, καλείται να δώσει το καλό παράδειγμα και να αποφύγει τις μικροεντάσεις που μπορεί να προκύψουν. Στις προσωπικές του σχέσεις, η συμβουλή είναι να ακούσει τους ανθρώπους που αγαπά και να επιλέξει τη λύση αντί για τη σύγκρουση. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί υποστηρικτικά, βοηθώντας το να ξεχωρίσει τις φιλίες που αξίζει πραγματικά να διατηρήσει.

Επανεξέταση στόχων για τον Ζυγό

Για το ζώδιο του Ζυγού, η Νέα Σελήνη στο ίδιο του το ζώδιο το ωθεί σε μια διαδικασία επανεξέτασης των στόχων του, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή. Είναι μια περίοδος κατάλληλη για να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές του και να θέσει νέες βάσεις.

Αν βρίσκεται σε σχέση, μια αυθόρμητη δραστηριότητα με τον σύντροφό του θα ανανεώσει τη διάθεσή του και θα ενισχύσει τη σύνδεση. Αν είναι ελεύθερο, μια νέα γνωριμία μπορεί να του κεντρίσει το ενδιαφέρον, αν και η ανάδρομη Αφροδίτη δεν εγγυάται τη διάρκειά της. Με τον Άρη στον Λέοντα, η φιλοδοξία του αυξάνεται, και καλείται να εστιάσει στους δικούς του στόχους, καλλιεργώντας μια πιο αισιόδοξη στάση.

Νέα ξεκινήματα στην επαγγελματική ζωή για ένα άλλο τυχερό ζώδιο

Για ένα ακόμα από τα τυχερά ζώδια, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει νέα ξεκινήματα, ιδιαίτερα στην επαγγελματική του ζωή. Η γοητεία του βρίσκεται στα ύψη, επιτρέποντάς του να κερδίσει εύκολα τις εντυπώσεις και να ξεχωρίσει. Παράλληλα, παρατηρείται μια αυξημένη διάθεση για ταξίδια και νέες εμπειρίες, που μπορεί να διευρύνουν τους ορίζοντές του.

Σε περιπτώσεις ανταγωνισμού, οι ισορροπίες αναμένεται να αλλάξουν υπέρ του. Η περίοδος απαιτεί διπλωματικές κινήσεις, αποφυγή αθέμιτων πρακτικών και τη μη διστακτικότητα να ζητήσει βοήθεια από ανθρώπους που εμπιστεύεται. Επιπλέον, η υπομονή είναι απαραίτητη, καθώς ενδέχεται να αποκαλυφθούν κρυφές προθέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Με πληροφορίες από: marieclaire.gr