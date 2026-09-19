Εβδομαδιαίες προβλέψεις: Τι φέρνει η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου

Η εβδομάδα που ξεκινά, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζεται από έντονο συναισθηματικό κλίμα. Ωστόσο, η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει μαζί της το κλείσιμο ορισμένων κύκλων, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για νέα ξεκινήματα. Αυτή η περίοδος φαίνεται να οδηγεί σταδιακά σε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, δίνοντας την αίσθηση ότι αφήνουμε πίσω μας όσα μας κρατούσαν στάσιμους.

Κριός

Για τους Κριούς, η εβδομάδα ξεκινά με έμφαση στις κοινωνικές σχέσεις. Στα μέσα της εβδομάδας, δίνεται η ευκαιρία για χαλάρωση και για να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο.

Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στο ζώδιό σας το Σάββατο, σας καλεί να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον. Παράλληλα, σας ενθαρρύνει να εστιάσετε περισσότερο στο παρόν και το μέλλον.

Ταύρος

Για τους Ταύρους, η δουλειά και οι στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα. Είστε πιο ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική από ανθρώπους που εμπιστεύεστε.

Είναι πιθανό να δείτε έναν σημαντικό στόχο να ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο, μια παλιά ερωτική ιστορία μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό νόημα, βοηθώντας σας να αφήσετε το παρελθόν εκεί όπου ανήκει.

Δίδυμοι

Στην αρχή της εβδομάδας, η περιέργεια και η διάθεση για νέες εμπειρίες πρωταγωνιστούν για τους Διδύμους. Παρά τις πολλές επιλογές που μπορεί να εμφανιστούν μπροστά σας, το μήνυμα είναι να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε ένα πράγμα τη φορά.

Η Πανσέληνος φέρνει νέες οπτικές γωνίες και σας ενθαρρύνει να εμβαθύνετε περισσότερο στη δουλειά σας.

Καρκίνος

Οι σχέσεις, καθώς και οι επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές επιδιώξεις, βρίσκονται στο προσκήνιο για τους Καρκίνους. Στα μέσα της εβδομάδας, η διάθεσή σας ανεβαίνει και αισθάνεστε περισσότερη αισιοδοξία.

Το Σαββατοκύριακο, η συνεργασία με τους άλλους γίνεται σημαντική και καλείστε να δείξετε περισσότερη κατανόηση.

Λέων

Για τους Λέοντες, μια κατάσταση στις σχέσεις που προσπαθούσατε να αποφύγετε μπορεί να έρθει ξανά στην επιφάνεια. Ωστόσο, από την Τρίτη η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ανάλαφρη.

Υπάρχει περισσότερη διάθεση για φίλους, σύντροφο και δημιουργικές δραστηριότητες. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια νέα εμπειρία ή γνώση μπορεί να σας εμπνεύσει και να ξυπνήσει ένα καινούργιο πάθος.

Παρθένος

Το κλειδί για τους Παρθένους αυτή την εβδομάδα είναι να προχωράτε βήμα-βήμα. Η Σελήνη στους Ιχθύες δημιουργεί χώρο για περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε.

Η έναρξη της περιόδου του Ζυγού ευνοεί δραστηριότητες που σας δίνουν χαρά και σας φέρνουν σε επαφή με την τέχνη και την ομορφιά. Το Σαββατοκύριακο, η Πανσέληνος επηρεάζει και την ερωτική σας ζωή.

Ζυγός

Αυτή είναι μια σημαντική εβδομάδα για τους Ζυγούς, καθώς στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δική σας εποχή. Η ανάγκη για συνεργασία γίνεται εντονότερη.

Στα μέσα της εβδομάδας είναι καλή στιγμή να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να σταματήσετε να πιέζεστε να τα προλάβετε όλα. Παράλληλα, ανοίγει ένας κύκλος που σας καλεί να αφήσετε πίσω δύσκολες σχέσεις.

Με πληροφορίες από: marieclaire.gr