Ζώδια: Οι προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη για την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη παρουσιάζει τις προβλέψεις για σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, αναλύοντας πώς θα διαμορφωθεί η ημέρα για κάθε ζώδιο και ωροσκόπο. Οι πλανητικές επιρροές διαμορφώνουν το κλίμα σε διάφορους τομείς, όπως τα επαγγελματικά, τα αισθηματικά και τα οικονομικά.

Επιστροφή ενέργειας και αποφασιστικότητας

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σας, φέρνοντας σταδιακά πίσω την ενέργεια και την αποφασιστικότητα που χρειάζεστε. Μετά την ένταση της έκλειψης, υπάρχει η επιθυμία να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να αφήσετε πίσω ό,τι σας μπέρδεψε.

Στα επαγγελματικά, μια νέα ιδέα μπορεί να σας οδηγήσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ξεκάθαρες απαντήσεις μεγαλώνει. Συνιστάται να μην βιαστείτε να αντιδράσετε, καθώς μια πιο ψύχραιμη στάση θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά.

Εσωτερική ανασύνταξη και επεξεργασία γεγονότων

Η σημερινή ημέρα σας ωθεί να στραφείτε περισσότερο στην εσωτερική σας ανασύνταξη. Μετά τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, χρειάζεστε χρόνο για να επεξεργαστείτε όσα συνέβησαν και να αποφασίσετε τι πραγματικά θέλετε.

Στα επαγγελματικά, παρασκηνιακές πληροφορίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Στα οικονομικά, αποφύγετε κινήσεις που δεν έχετε εξετάσει καλά. Στα αισθηματικά, μια σιωπή μπορεί να σας αποκαλύψει περισσότερα από μια μεγάλη συζήτηση. Μην πιέζετε τις εξελίξεις, καθώς κάτι σημαντικό ωριμάζει μέσα σας και σύντομα θα είστε έτοιμοι/ες να το εκφράσετε.

Κοινωνική ζωή και νέες επαφές

Η κοινωνική σας ζωή ξαναζωντανεύει, καθώς η Σελήνη στον Κριό σας ωθεί να αναζητήσετε άτομα που σας εμπνέουν και σας βοηθούν να προχωρήσετε. Μια συνάντηση μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα ή μια νέα συνεργασία. Παράλληλα, ο Ερμής στην Παρθένο σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα ένα επαγγελματικό σχέδιο.

Στα αισθηματικά, μια φιλική σχέση μπορεί να αποκτήσει διαφορετική χροιά. Μην φοβηθείτε να αφήσετε πίσω έναν κύκλο που έχει ολοκληρωθεί. Η ημέρα ευνοεί νέες επαφές και διαφορετικές εμπειρίες.

Επαγγελματική εικόνα και στόχοι

Η επαγγελματική σας εικόνα και οι στόχοι σας βρίσκονται στο προσκήνιο. Η Σελήνη στον Κριό σας ωθεί να αποδείξετε τις ικανότητές σας και να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Μια ξαφνική αλλαγή ενδέχεται να σας βγάλει εκτός προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σας προσφέρει μια νέα ευκαιρία.

Στα αισθηματικά, είναι απαραίτητο να μην αναμειγνύετε τη δουλειά με την προσωπική σας ζωή. Ο Άρης στο ζώδιό σας αυξάνει το πάθος αλλά και την ευαισθησία. Συνιστάται να μην αντιδράτε παρορμητικά.

Νέοι ορίζοντες και απρόσμενες επικοινωνίες

Η μέρα σας ανοίγει έναν διαφορετικό ορίζοντα. Ενδέχεται να προκύψει μια συζήτηση, μια πρόταση ή μια ιδέα που θα σας ωθήσει να επανεξετάσετε ένα προσωπικό σας σχέδιο. Η Σελήνη στον Κριό σας βοηθά να κινηθείτε με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Στα επαγγελματικά, η πρακτικότητα του Ερμή στην Παρθένο σας προστατεύει από υπερβολές. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία ή μια απρόσμενη επικοινωνία μπορεί να σας γεμίσει ενθουσιασμό. Ωστόσο, μην αφήσετε τον ενθουσιασμό να γίνει βιασύνη.

Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων

Ο Ήλιος και ο Ερμής στο ζώδιό σας σας βοηθούν να βάλετε σε τάξη όσα μπερδεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είναι η

Με πληροφορίες από: tlife.gr