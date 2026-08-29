Οι αστρολογικές προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη για τον Σεπτέμβριο του 2026

Ο Σεπτέμβριος του 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις για τα ζώδια, σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη. Ο γνωστός αστρολόγος αναλύει πώς θα κυλήσει ο μήνας για καθένα από τα δώδεκα ζώδια, δίνοντας έμφαση σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας.

Γενικές τάσεις και προειδοποιήσεις

Για κάποιους, ο μήνας απαιτεί προσοχή στον αισθηματικό τομέα, με την ανάγκη να αποφευχθούν οι υπερβολές και να υπάρξει συνεργασία με τα αγαπημένα πρόσωπα. Οι ενθουσιασμοί είναι πιθανό να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις, ενώ είναι σημαντικό να τεθούν σωστές βάσεις σε τομείς της ζωής που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας καλούνται να φροντίσουν τον εαυτό τους και να αποφύγουν την έκθεση σε κινδύνους. Στον εργασιακό χώρο, απαιτείται υπευθυνότητα, καθώς εξωτερικά γεγονότα ενδέχεται να αλλάξουν το πρόγραμμα αρκετές φορές. Συνιστάται ανοχή και διαλλακτικότητα προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντος.

Προσωπική και επαγγελματική ζωή

Για άλλους, οι προσδοκίες μπορεί να μην επαληθεύονται άμεσα, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε απώλεια πίστης. Ένα γεγονός ενδέχεται να διαταράξει τις συνθήκες της προσωπικής ζωής, ενώ η δεύτερη έκλειψη θα επηρεάσει σημαντικά τον επαγγελματικό τομέα και τη ροή των τρεχόντων συμφερόντων. Δεν συνιστώνται βιαστικές μεγάλες αλλαγές, αλλά η μεθόδευσή τους για αργότερα.

Περιστασιακές οικονομικές δυσκολίες δεν θα λείψουν, ενώ κάποιο οικείο πρόσωπο μπορεί να προκαλέσει φόρτιση ή να ρίξει ευθύνες. Η προφύλαξη του αισθηματικού τομέα κρίνεται αναγκαία.

Δραστηριότητα και οικονομικά

Αρκετή δραστηριότητα προβλέπεται για κάποιους αυτόν τον μήνα. Θα αξιοποιηθούν στο έπακρο τα εκφραστικά μέσα, ενώ είναι πιθανή η αντιμετώπιση γκρίνιας από τρίτα πρόσωπα στο περιβάλλον. Η έγκαιρη επιλογή του συμφέροντος είναι καθοριστική, με προτίμηση του σίγουρου έναντι του εντυπωσιακού.

Συνιστάται να αποφευχθούν οι ριψοκίνδυνες συνεργασίες και αισθηματικές επαφές με αναξιόπιστους ανθρώπους. Μικρά προβλήματα στην εργασία και αντιφάσεις στην κοινωνική ζωή είναι πιθανά. Υπάρχουν λύσεις στα οικονομικά θέματα, και η αναζήτηση υπεύθυνης βοήθειας είναι εφικτή.

Νέοι ορίζοντες και ερωτικές στιγμές

Οι οικονομικές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν με εργατικότητα. Οι προσπάθειες είναι σοβαρές, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες και απαιτείται η κινητοποίηση ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Η σπατάλη χρημάτων και αισθημάτων θα είναι χαρακτηριστική, με ανεπαρκή ανεφοδιασμό.

Μέσα στις δυσκολίες, οι πλανητικές θέσεις ανοίγουν νέους ορίζοντες που θα πρέπει να κατακτηθούν με κόπο, φέρνοντας ικανοποίηση μερικούς μήνες αργότερα. Ερωτικά, δεν θα λείψουν οι καλές στιγμές, ενώ σύντομες μετακινήσεις θα προσφέρουν ξεκούραση.

Εξελίξεις και αποφυγή εκνευρισμών

Για ένα ζώδιο, ο Δίας κινείται στο ζώδιό του, τακτοποιώντας κάποιες ταλαιπωρίες του παρελθόντος. Είναι καλό να ξεχαστούν όσα προκάλεσαν στενοχώρια και να τεθούν η ζωή και οι επιδιώξεις σε νέες βάσεις. Οι εξελίξεις στις προσωπικές υποθέσεις είναι ραγδαίες. Ωστόσο, συνιστάται η αποφυγή εκνευρισμών στο άμεσο μέλλον.

Με πληροφορίες από: elle.gr