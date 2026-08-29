Οι προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη για το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 χαρακτηρίζεται από την έντονη επίδραση του τετραγώνου Ήλιου και Ουρανού. Αυτή η όψη ενδέχεται να φέρει ξαφνικές αλλαγές στην καθημερινότητα και στα επαγγελματικά σχέδια, προκαλώντας πιθανώς έντονες αντιδράσεις σε απρόσμενα γεγονότα. Συνιστάται η αποφυγή βιαστικών αποφάσεων, αφήνοντας χώρο στο απρόβλεπτο, καθώς μια αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί τελικά να αποδειχθεί μια καλύτερη επιλογή.

Γενικές τάσεις και οικονομικές εξελίξεις

Η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει αναπάντεχες εξελίξεις που να επηρεάσουν οικονομικά σχέδια ή την προσωπική ασφάλεια. Το τετράγωνο Ήλιου και Ουρανού προτρέπει να μην υπάρχει προσκόλληση σε ό,τι είναι γνώριμο, καθώς ίσως χρειαστεί να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων ή μια απόφαση που θεωρούνταν δεδομένη. Στα αισθηματικά, μια ξαφνική αποκάλυψη μπορεί να προκαλέσει έκπληξη, οπότε είναι σημαντικό να μην υπάρξει άμεση αντίδραση.

Χρειάζεται χρόνος για να κατανοηθεί η πραγματική σημασία αυτού που συμβαίνει. Μια απρόσμενη συζήτηση στα αισθηματικά ενδέχεται να αλλάξει τη στάση απέναντι σε ένα πρόσωπο.

Προσωπική απελευθέρωση και σχέσεις

Όταν ο Ουρανός δέχεται την έντονη επιρροή του Ήλιου, η ημέρα καθίσταται ιδιαίτερα απρόβλεπτη. Υπάρχει η ανάγκη για απελευθέρωση από περιοριστικές καταστάσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο να ανατραπούν όλες αμέσως. Μια ξαφνική είδηση μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά ή επαγγελματικά σχέδια.

Στις σχέσεις, η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να αποφευχθούν οι απότομες αντιδράσεις. Μια αλλαγή που σήμερα μπορεί να αναστατώσει, σύντομα ενδέχεται να αποδειχθεί απελευθερωτική.

Εσωτερική αναζήτηση και οικογενειακά ζητήματα

Η ημέρα καλεί σε εσωτερική αναζήτηση, ώστε να κατανοηθεί τι κουράζει πραγματικά. Το τετράγωνο Ήλιου και Ουρανού μπορεί να φέρει μια απρόσμενη αλλαγή σε ένα επαγγελματικό ή οικογενειακό ζήτημα. Δεν πρέπει να υπάρξει προσπάθεια ελέγχου μιας κατάστασης που εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι είχε υπολογιστεί.

Στα αισθηματικά, μια αποκάλυψη μπορεί να οδηγήσει στο να δει κανείς ένα πρόσωπο με διαφορετικό μάτι. Είναι σημαντικό να προστατευθεί η ηρεμία και να περιμένει κανείς πριν πάρει οριστικές αποφάσεις.

Κοινωνικές ανατροπές και επαγγελματικά σχέδια

Οι κοινωνικές σχέσεις και τα μελλοντικά σχέδια ενδέχεται να ανατραπούν ξαφνικά. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να αλλάξει στάση, ή ένα σχέδιο που θεωρούνταν σίγουρο να πάρει απρόσμενη τροπή. Το τετράγωνο Ήλιου και Ουρανού προτρέπει να μην επιμείνουμε σε ανθρώπους ή καταστάσεις που αλλάζουν.

Στα αισθηματικά, μια απρόσμενη γνωριμία μπορεί να προκαλέσει ενθουσιασμό. Επαγγελματικά, είναι καλό να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο, καθώς το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει ξαφνικά.

Προσαρμογή σε νέες συνθήκες

Το τετράγωνο του Ήλιου με τον Ουρανό μπορεί να βγάλει από τη συνηθισμένη πορεία. Μια επαγγελματική αλλαγή, μια απρόβλεπτη είδηση ή μια ξαφνική απαίτηση ενδέχεται να αναγκάσουν σε γρήγορη προσαρμογή.

Με πληροφορίες από: tlife.gr