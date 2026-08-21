Ζώδια σήμερα 21 Αυγούστου: Ημερήσιες προβλέψεις – Λέοντες, αναθεωρήστε τις σχέσεις σας

Τι να περιμένετε σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, οι ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια αποκαλύπτουν σημαντικές εξελίξεις. Ακολουθούν οι αναλύσεις για κάθε ζώδιο.

Κριός

Αγαπητέ Κριέ, σήμερα θα παρατηρήσεις κάτι που θα σε κάνει να αναθεωρήσεις τη γνώμη σου για ένα κοντινό σου άτομο. Οι αντιφάσεις στις πράξεις του δεν μπορείς πια να τις αγνοήσεις. Ενδέχεται να νιώσεις απογοήτευση, αλλά ίσως το γνώριζες ήδη. Ήρθε η ώρα να αποφασίσεις αν θα μιλήσεις ανοιχτά ή θα κρατήσεις αποστάσεις.

Ταύρος

Ταύρε, η δουλειά σου σε αγχώνει και οι πρόσφατες διαφωνίες με έναν συνάδελφο δεν έχουν βοηθήσει. Στις 21 Αυγούστου θα συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Μόλις ξεκαθαρίσεις την κατάσταση, θα νιώσεις ανακούφιση και δύναμη.

Δίδυμοι

Δίδυμε, αναζητάς έναν δυνατό έρωτα και ίσως νόμιζες ότι τον βρήκες. Ωστόσο, σήμερα μια σχέση που φαινόταν εύκολη γίνεται δύσκολη. Μην βιαστείς να την τερματίσεις, καθώς οι σχέσεις έχουν σκαμπανεβάσματα. Ίσως αυτή η σχέση να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Άκου το ένστικτό σου.

Καρκίνος

Καρκίνε, μην βιάζεσαι. Ένα επείγον θέμα στη δουλειά σου θα σε απασχολήσει σήμερα. Αν και μπορεί να λυθεί εύκολα, είναι ενοχλητικό. Μην αφήσεις το άγχος να σε ακολουθεί στο σπίτι. Το βράδυ θα έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς και να εκτιμήσεις τον χώρο σου.

Λέων

Λέοντα, σήμερα θα νιώσεις ένταση. Ένας κοντινός σου άνθρωπος σου συμπεριφέρεται πιο ψυχρά από το συνηθισμένο. Ήρθε η ώρα να αναλογιστείς τις σχέσεις σου και να αποφασίσεις ποιες αξίζουν πραγματικά.

Παρθένος

Παρθένε, σήμερα τα οικονομικά σου θα είναι στο προσκήνιο. Κάποιοι σου χρωστάνε χρήματα και αυτό σε ανησυχεί. Ψάχνεις τρόπους να βρεις μετρητά, αλλά ορισμένα πράγματα δεν εξαρτώνται από εσένα. Μην απογοητεύεσαι, πρέπει να διεκδικήσεις τα χρήματά σου. Από αύριο, με την είσοδο του Ήλιου στο ζώδιό σου, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα.

Ζυγός

Ζυγέ, οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια και αυτό θα το καταλάβεις σήμερα. Ένα κοντινό σου άτομο σε εκνευρίζει με τη συμπεριφορά του. Θα πρέπει να αποφασίσεις αν θα του το πεις ή θα το καταπιείς. Η θέση σου είναι δύσκολη, αλλά θα μάθεις κάτι νέο για τον εαυτό σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ, έχεις μεγάλα σχέδια, αλλά σήμερα θα διαπιστώσεις ότι δεν θα πάνε όλα όπως τα είχες προγραμματίσει. Κάτι που περίμενες δεν κολλάει ή κάποιος δεν τηρεί τις υποσχέσεις του, και αυτό σε απογοητεύει. Μην τα παρατάς. Η Σελήνη στον Τοξότη σου προσφέρει αισιοδοξία. Δες το ως ευκαιρία να κοιτάξεις μπροστά.

Τοξότης

Τοξότη, μην αφήνεις τον εγωισμό σου να σε εμποδίζει. Σήμερα θα καταλάβεις ότι ένα θέμα απαιτεί περισσότερη δουλειά από ό,τι νόμιζες. Ζήτησε βοήθεια από έναν φίλο. Θα προχωρήσετε μαζί και θα περάσετε καλά.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, σήμερα έχεις πολλά στο μυαλό σου. Η δουλειά και οι υποχρεώσεις σε πιέζουν. Κάνε μια στάση και πάρε μια ανάσα. Μίλησε με κάποιον κοντινό σου και φρόντισε τον εαυτό σου.

Υδροχόος

Υδροχόε, σήμερα η ερωτική σου ζωή προσγειώνεται στην πραγματικότητα. Νόμιζες ότι ήξερες πού πηγαίνει η σχέση σου, αλλά συνειδητοποιείς ότι οι επιθυμίες σας διαφέρουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χωρίσετε, αλλά είναι απαραίτητο να μιλήσετε ανοιχτά.

Ιχθύες

Ιχθύ, ήρθε η ώρα να βγάλεις τα ροζ γυαλιά. Συχνά ωραιοποιείς τους ανθρώπους γύρω σου. Σήμερα, δες τους όπως πραγματικά είναι και απομάκρυνε όσους σου ρουφάνε την ενέργεια. Εξέτασε τις πράξεις τους και όχι μόνο τα λόγια τους