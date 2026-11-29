Ένα μικροσκοπικό ρομπότ έχει αναλάβει την κρίσιμη αποστολή να επιθεωρήσει τις δυσπρόσιτες σωληνώσεις ενός ιστορικού εργοστασίου στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Πρόκειται για το συγκρότημα Χάνφορντ, το οποίο κατασκευάστηκε το 1943 στο πλαίσιο του Manhattan Project και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία απορρύπανσης. Το ρομπότ, με την ονομασία SPIINE, αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των παλιών και μολυσμένων αγωγών που συνδέουν τις δεξαμενές ραδιενεργών αποβλήτων.

Το ιστορικό υπόβαθρο του συγκροτήματος Χάνφορντ

Το συγκρότημα Χάνφορντ, που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Κολούμπια στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των ΗΠΑ. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1943, εν μέσω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με κύριο στόχο την παραγωγή πλουτωνίου για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτέλεσαν κεντρικό τμήμα του περίφημου Manhattan Project.

Το πλουτώνιο που παρήχθη στο Χάνφορντ χρησιμοποιήθηκε στην ατομική βόμβα η οποία έπεσε στο Ναγκασάκι το 1945. Περισσότερα από 80 χρόνια μετά την αρχική του κατασκευή, το συγκρότημα βρίσκεται πλέον σε μια εκτεταμένη διαδικασία απορρύπανσης, αντιμετωπίζοντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που άφησε πίσω η ιστορική του λειτουργία.

Η πρόκληση των υπόγειων σωληνώσεων

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαδικασία απορρύπανσης στο Χάνφορντ εντοπίζεται στις παλιές υπόγειες σωληνώσεις. Αυτοί οι αγωγοί συνδέουν τις δεξαμενές που περιέχουν ραδιενεργά απόβλητα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιθεωρηθούν με συμβατικό εξοπλισμό λόγω της κατασκευής τους.

Οι σωληνώσεις έχουν διπλά τοιχώματα, παρουσιάζουν απότομες καμπές και ορισμένοι αγωγοί έχουν διάμετρο μόλις πέντε εκατοστά, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά περιορισμένη. Η εκσκαφή για την πρόσβαση στο εσωτερικό τους θα απαιτούσε μεγάλο κόστος, χωρίς να εξασφαλίζει απαραίτητα μια πλήρη και ακριβή εικόνα της κατάστασής τους.

Το ρομπότ SPIINE: Μια λύση υψηλής τεχνολογίας

Τη λύση στο πρόβλημα των δυσπρόσιτων σωληνώσεων επιχειρούν να δώσουν τα Sandia National Laboratories, τα οποία ανέπτυξαν το ρομπότ SPIINE. Πρόκειται για μια μικροσκοπική συσκευή, ειδικά σχεδιασμένη για να κινείται μέσα σε εξαιρετικά στενούς αγωγούς. Το SPIINE διαθέτει ένα εύκαμπτο σώμα και έξι προσαρμοζόμενους τροχούς, επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται στα τοιχώματα των αγωγών και να διασχίζει ακόμα και τις πιο δύσκολες διαδρομές.

Είναι εξοπλισμένο με κάμερα υψηλής ανάλυσης και ρυθμιζόμενα φώτα LED, προσφέροντας καθαρή οπτική πληροφόρηση από το εσωτερικό των σωληνώσεων. Ο χειρισμός του ρομπότ γίνεται με ένα χειριστήριο παιχνιδομηχανής, γεγονός που υπογραμμίζει την ευκολία χρήσης του. Η κατασκευή του επιτρέπει στο SPIINE να πραγματοποιεί στροφές 90 μοιρών, ακολουθώντας με ακρίβεια τις καμπύλες των σωληνώσεων και φτάνοντας σε σημεία όπου οι συμβατικές κάμερες επιθεώρησης δεν μπορούν να περάσουν.

Δοκιμές και τεχνικές δυσκολίες

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Robotics, οι ερευνητές περιγράφουν λεπτομερώς τις δοκιμές του SPIINE. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, το ρομπότ διένυσε περισσότερα από 60 μέτρα σωληνώσεων, τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετα τμήματα, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να πλοηγείται σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Μία από τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν αφορά το καλώδιο που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια και τα δεδομένα. Όσο περισσότερες καμπές συναντά το ρομπότ κατά τη μετακίνησή του, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση δημιουργείται στο καλώδιο. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το σύστημα επιτρέπει τη σύνδεση πρόσθετων μηχανοκίνητων μονάδων, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη κατανομή του φορτίου και την ομαλότερη κίνηση του SPIINE.

Μελλοντική ανάπτυξη και στόχοι

Παρά τις επιτυχημένες δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον, η αποτελεσματικότητα του ρομπότ SPIINE δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στις πραγματικές, απαιτητικές συνθήκες του συγκροτήματος Χάνφορντ. Οι ερευνητές των Sandia National Laboratories συνεχίζουν την εργασία τους, εστιάζοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων του συστήματος.

Στους στόχους της ομάδας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός μηχανισμού καθαρισμού του θαλάμου επιθεώρησης, καθώς και ενός συστήματος ανάκτησης σε περίπτωση βλάβης του ρομπότ μέσα στις σωληνώσεις. Επιπλέον, εργάζονται πάνω σε μικροσκοπικούς αισθητήρες υπερήχων, με απώτερο σκοπό να εντοπίζονται εγκαίρως σημάδια διάβρωσης και φθοράς στις σωληνώσεις, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για δαπανηρές και περίπλοκες εκσκαφές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta