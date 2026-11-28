Μια ενδιαφέρουσα αντίφαση χαρακτηρίζει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι ίδιοι οι δημιουργοί των ισχυρότερων συστημάτων ΑΙ προειδοποιούν για τις πιθανές ριζικές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η τεχνολογία τους στην ανθρώπινη ιστορία, θέτοντας ακόμα και σε κίνδυνο την επιβίωσή μας. Παρά τις ανησυχίες τους για μια ανεξέλεγκτη υπερνοημοσύνη, οι εταιρείες αυτές επενδύουν δισεκακατομμύρια για την περαιτέρω ενίσχυση των μοντέλων τους. Αυτή η κατάσταση εγείρει το ερώτημα ποιος τελικά αποφασίζει για το μέλλον της ανθρωπότητας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η περίπτωση της Anthropic και ο Ντάριο Αμοντέι

Η εταιρεία Anthropic, γνωστή για το chatbot Claude, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίφασης. Υπό την ηγεσία του Ντάριο Αμοντέι, η Anthropic έχει οικοδομήσει την ταυτότητά της γύρω από την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας την προστασία της ανθρωπότητας ως βασική της αποστολή.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή οικονομική της ανάπτυξη και η διαρκής προσπάθειά της να αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη ισχύ φέρνουν στην επιφάνεια μια δύσκολη συζήτηση. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια εταιρεία μπορεί να επιταχύνει την τεχνολογική εξέλιξη και ταυτόχρονα να ελέγχει αποτελεσματικά τους κινδύνους που η ίδια δημιουργεί.

Οι προειδοποιήσεις για την υπερνοημοσύνη

Η ιστορία της Anthropic είναι αποκαλυπτική, καθώς ο Ντάριο Αμοντέι δεν παρουσιάζεται ως ένας απλός επιχειρηματίας της Silicon Valley που στοχεύει στην κατάκτηση της αγοράς. Έχει επενδύσει σημαντικό μέρος της δημόσιας εικόνας του στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σύντομα να ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Ο ίδιος έχει τονίσει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμη έτοιμη να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης. Μάλιστα, σε ένα εσωτερικό σημείωμα του 2022, το οποίο επικαλείται η «Washington Post» βάσει δικαστικών εγγράφων, ο Αμοντέι είχε εκτιμήσει ότι υπήρχε πιθανότητα 20% έως 30% η ανάπτυξη της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI) να οδηγήσει στην καταστροφή ή στη μόνιμη αναστολή της ανθρώπινης προόδου.

Τι είναι η τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI)

Η τεχνητή γενική νοημοσύνη, ή AGI, περιγράφει ένα υποθετικό επίπεδο τεχνολογίας. Σε αυτό το επίπεδο, ένα σύστημα θα είναι ικανό να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα πνευματικών εργασιών, να μαθαίνει και να επιλύει προβλήματα με ευελιξία που θα είναι αντίστοιχη ή ακόμα και ανώτερη από εκείνη ενός ανθρώπου.

Αν και δεν έχει επιτευχθεί ακόμα με βεβαιότητα, η AGI αποτελεί τον μεγάλο στόχο των ισχυρότερων εταιρειών του κλάδου. Ταυτόχρονα, είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές ανησυχίας σχετικά με τις πιθανές συνέπειές της για την ανθρωπότητα.

Η κουλτούρα της Anthropic και τα «Dario Vision Quests»

Ο Ντάριο Αμοντέι έχει οργανώσει την εταιρεία Anthropic γύρω από την πεποίθηση για τους κινδύνους και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας περνούν από ειδικές συνεντεύξεις αξιολόγησης της εταιρικής κουλτούρας, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τις αρχές της ασφαλούς ανάπτυξης.

Ο ίδιος ο Αμοντέι επικοινωνεί συχνά τις θέσεις του μέσα από εκτενή εσωτερικά κείμενα και συναντήσεις, οι οποίες είναι γνωστές ως «Dario Vision Quests». Η «Washington Post», έπειτα από συνομιλίες με περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους που γνωρίζο, έχει αναδείξει πτυχές αυτής της προσέγγισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki