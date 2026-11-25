Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό, παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Η παραγωγή, με τίτλο «Sanxingdui: Future Past», παρουσιάστηκε ως μια πρωτοποριακή προσπάθεια να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά η εμπορική της πορεία ήταν ιδιαίτερα απογοητευτική. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου του 2026, καταγράφοντας πολύ χαμηλές εισπράξεις.

Η φιλόδοξη παραγωγή της Bona Film Group

Η ταινία «Sanxingdui: Future Past» αποτέλεσε την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή στην Κίνα, στην οποία όλο το οπτικοακουστικό υλικό δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Η Bona Film Group, η εταιρεία παραγωγής πίσω από το εγχείρημα, είχε θέσει ως στόχο να επιδείξει τις δυνατότητες της τεχνολογίας στον κινηματογράφο.

Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια παραγωγή που βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν ήταν μια πρόχειρη ή ερασιτεχνική προσπάθεια. Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου 100 άνθρωποι εργάστηκαν για περισσότερα από δύο χρόνια πάνω σε αυτό το πρότζεκτ. Η ταινία, διάρκειας περίπου 100 λεπτών, ανήκει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας.

Χαμηλές εισπράξεις και απογοητευτική υποδοχή

Η πρεμιέρα της ταινίας στις 23 Οκτωβρίου 2026 συνοδεύτηκε από περισσότερες από 10.000 προγραμματισμένες προβολές την ίδια ημέρα. Ωστόσο, η προσπάθεια να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θεατών δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Οι συνολικές εισπράξεις της ταινίας ανήλθαν μόλις στα 1,37 εκατομμύρια γουάν.

Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά του προϋπολογισμού της παραγωγής, ο οποίος ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Η εμπορική αποτυχία της ταινίας ήταν εμφανής, με τη βαθμολογία της στο IMDB να διαμορφώνεται στο ιδιαίτερα χαμηλό 1,2.

Τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε πτυχή της δημιουργίας

Στην παραγωγή του «Sanxingdui: Future Past», οι χαρακτήρες, οι φωνές, τα σκηνικά και οι εικόνες δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλα αυτά, οι δημιουργικές αποφάσεις και η γενική κατεύθυνση του έργου παρέμειναν υπό τον έλεγχο ανθρώπων, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την ανθρώπινη επιμέλεια.

Η υπόθεση της ταινίας εκτυλίσσεται σε έναν μελλοντικό κόσμο που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή κρίση, η οποία οφείλεται στην υπερβολική εξάρτηση της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη. Η λύση για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης αναζητείται στα μυστικά ενός αρχαίου κινεζικού πολιτισμού, του Σανσινγκντούι. Το γεγονός ότι μια ταινία που πραγματεύεται τους κινδύνους της υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνολογία δημιουργήθηκε με την ίδια την τεχνολογία στο επίκεντρο της παραγωγής της, προσδίδει μια ειρωνική διάσταση στο όλο εγχείρημα.

Οι αδυναμίες που ανέδειξε η τεχνητή νοημοσύνη

Οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού και των κριτικών ανέδειξαν συγκεκριμένες αδυναμίες που η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμη να αντιμετωπίσει στον κινηματογράφο. Ορισμένοι θεατές έκαναν λόγο για μια αποσπασματική αφήγηση, η οποία δεν κατάφερνε να διατηρήσει τη συνοχή της ιστορίας. Επιπλέον, οι χαρακτήρες της ταινίας περιγράφηκαν ως χωρίς ιδιαίτερο βάθος, καθιστώντας δύσκολη την ταύτιση του κοινού μαζί τους.

Παρά την τεχνική φιλοδοξία και τις εντυπωσιακές εικόνες που παρήχθησαν από την τεχνητή νοημοσύνη, η αισθητική της ταινίας δεν κατάφερνε πάντα να δημιουργήσει την αίσθηση μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής εμπειρίας. Η κινηματογραφική επιτυχία, όπως επισημαίνεται, δεν εξαρτάται μόνο από την εντυπωσιακή εικόνα ή τα εξελιγμένα εργαλεία παραγωγής, αλλά κυρίως από μια ενδιαφέρουσα ιστορία, χαρακτήρες με τους οποίους μπορεί να ταυτιστεί ο θεατής και στιγμές που προκαλούν συναισθήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta