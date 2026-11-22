Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του Grand Theft Auto, του GTA 6, οι δημιουργοί της Rockstar Games φαίνεται πως παίρνουν ξεκάθαρη θέση στην αιώνια συζήτηση για το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Ένα μικρό, αλλά άκρως ποδοσφαιρικό «easter egg» εντοπίστηκε στο παιχνίδι, προκαλώντας ήδη συζητήσεις στους φίλους του video game που είναι και φίλαθλοι. Το εύρημα αφορά την εμφάνιση ενός αγάλματος που μοιάζει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τοποθετημένο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία εντός του παιχνιδιού.

Το «easter egg» που προκάλεσε συζητήσεις

Σε απόσπασμα από stream του γνωστού content creator, Ben Black, κατά τη διάρκεια των περιπετειών του στο Grand Theft Auto 6, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του που έχει δημιουργήσει «πανικό», εμφανίζεται ένα άγαλμα. Το άγαλμα αυτό μοιάζει ξεκάθαρα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και βρίσκεται έξω από μια εντυπωσιακή έπαυλη στην Vice City.

Η ανακάλυψη αυτή έχει προκαλέσει έντονο διάλογο ανάμεσα στους παίκτες, οι οποίοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα των δημιουργών. Από μακριά, η μορφή του αγάλματος δημιουργεί την αρχική σκέψη, ενώ όσο πλησιάζει κανείς, αντιλαμβάνεται την ομοιότητα με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή.

Η τοποθεσία και η σύνδεση με τον Μέσι

Η συγκεκριμένη έπαυλη, έξω από την οποία βρίσκεται το άγαλμα του Ρονάλντο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι είναι το σπίτι του Λιονέλ Μέσι. Ωστόσο, η σύνδεση προέρχεται από την ομοιότητά της με το πραγματικό σπίτι του Αργεντινού σούπερ σταρ στο Μαϊάμι.

Το GTA 6 εκτυλίσσεται στη Vice City, μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, της πόλης όπου ο Μέσι αγωνίζεται στο τελευταίο στάδιο της καριέρας του. Η ακριβής ταυτότητα του χώρου στο παιχνίδι παραμένει αντικείμενο συζήτησης, διαφωνιών και πειραγμάτων μεταξύ των παικτών.

Τι είναι ένα «easter egg» στα video games

Για να διευκρινιστεί η φύση του ευρήματος, πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι ένα «easter egg». Πρόκειται για μια κρυφή αναφορά, ένα μικρό αστείο ή μια λεπτομέρεια, την οποία οι δημιουργοί video games τοποθετούν σκόπιμα μέσα σε ένα παιχνίδι. Ο σκοπός είναι οι παίκτες να την ανακαλύψουν, εφόσον τα καταφέρουν.

Στην περίπτωση του GTA 6, οι δημιουργοί της Rockstar Games φαίνεται πως τόλμησαν να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το ποιος είναι ο GOAT (Greatest Of All Time) του ποδοσφαίρου, χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν με την «ψήφο» τους, η κίνηση αυτή έχει ήδη συζητηθεί εκτενώς.

Η «τρολ» επιλογή των δημιουργών

Αν οι δημιουργοί του παιχνιδιού ήθελαν να τοποθετήσουν ένα άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο κάπου στην πόλη, δύσκολα θα μπορούσαν να βρουν πιο «τρολ» επιλογή από το να το βάλουν έξω από μια έπαυλη που παραπέμπει στο σπίτι του Μέσι. Αυτή η τοποθέτηση, στην πόλη όπου αγωνίζεται ο Αργεντινός, ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για μια σκόπιμη κίνηση.

Δεν υπάρχει, φυσικά, επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτή ήταν η πρόθεση της Rockstar. Ωστόσο, αν όντως πρόκειται για το σπίτι που έχει εμπνευστεί από την κατοικία του Μέσι, τότε η επιλογή του Ρονάλντο μοιάζει υπερβολικά συγκεκριμένη για να είναι απλώς τυχαία. Όσοι γνωρίζουν την εταιρεία πίσω από την επιτυχία της σειράς GTA, ξέρουν ότι ένα τέτοιο αστείο δεν θα ήταν καθόλου έξω από τη λογική της.

Με πληροφορίες από: Athletiko