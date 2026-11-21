Δύο ξεχωριστές εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, οι οποίες αρχικά φάνηκαν ασύνδετες, υποδεικνύουν ότι η κατάσταση στον κλάδο διαφέρει σημαντικά από το κλίμα επιτυχίας που συχνά προβάλλεται από τους Έλληνες τραπεζίτες. Η αποεπένδυση του Τζον Πόλσον από την Τράπεζα Πειραιώς και οι επιλογές χρηματοδότησης της Eurobank για την εξαγορά της βουλγαρικής Fibank, αποτελούν «σημάδια» για την πορεία των ξένων μεγαλοεπενδυτών.

Η κίνηση του Τζον Πόλσον στην Τράπεζα Πειραιώς

Στις αρχές του τρέχοντος μήνα, ο Αμερικανός επενδυτής Τζον Πόλσον, ο οποίος κατείχε τη θέση του βασικού μετόχου στην Τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε αιφνιδιαστικά σε ρευστοποίηση σημαντικού μέρους των συμμετοχών του. Συγκεκριμένα, πούλησε 35 εκατομμύρια μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς.

Η συνολική αξία αυτής της συναλλαγής ανήλθε στα 332,85 εκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση αυτή του Πόλσον αποτέλεσε ένα από τα πρώτα δείγματα της τάσης που παρατηρείται μεταξύ των μεγάλων επενδυτών στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Η στρατηγική της Eurobank και η εξαγορά της Fibank

Λίγες ημέρες μετά την κίνηση του Πόλσον, συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου, η Eurobank ανακοίνωσε την εξαγορά της βουλγαρικής Fibank. Η αποτίμηση της συγκεκριμένης εξαγοράς έφτασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μια εξέλιξη που διευρύνει το αποτύπωμα της Eurobank στη γειτονική χώρα και της εξασφαλίζει κυρίαρχη θέση στην εκεί αγορά.

Ωστόσο, ο τρόπος χρηματοδότησης αυτής της εξαγοράς προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Η Eurobank επέλεξε να μην καλύψει το κόστος αποκλειστικά από το ταμείο της, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «γεμάτο». Αντίθετα, ζήτησε 750 εκατομμύρια ευρώ από νέους θεσμικούς επενδυτές.

Η χρηματοδότηση αυτή θα γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με την τράπεζα να προχωρά σε ιδιωτική τοποθέτηση (accelerated bookbuilding) και να καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Επιπλέον, η Eurobank αποφάσισε να μην μειώσει το ποσοστό διανομής μερίσματος, το οποίο ανέρχεται στο 55%.

Η στάση της Fairfax και του Πρεμ Γουάτσα

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Eurobank για την εξαγορά της Fibank, ο βασικός της μέτοχος, η Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, δεν ανέλαβε καμία δέσμευση συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, παραδέχθηκε στους αναλυτές ότι η Fairfax, παρά το γεγονός ότι υπερψηφίζει τη συμφωνία, δεν έχει δεσμευτεί για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση.

Η Fairfax, η οποία κατέχει το 32,9% της Eurobank, ήδη εισπράττει 813 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 80% της Eurolife στην ίδια την Eurobank. Παράλληλα, η Fairfax πωλεί μετοχές της και μέσω του προγράμματος buyback, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό της κάτω από το όριο του 33,33%.

Για τη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Δεκεμβρίου 2026, με συντονιστές τις J.P. Morgan και UBS.

Τα «σημάδια» για το μέλλον των τραπεζών

Οι παραπάνω εξελίξεις, παρά την εικόνα επιτυχίας και κερδοφορίας που προβάλλουν οι τράπεζες, υποδηλώνουν ότι το «πάρτι» που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια στον κλάδο οδεύει προς τη λήξη του. Οι πραγματικοί «insiders» της υπόθεσης, δηλαδή οι βασικοί μεγαλομέτοχοι, φαίνεται να αποχωρούν διακριτικά αλλά σταθερά.

Στα επενδυτικά γραφεία ψιθυρίζεται ότι πίσω από τα μεγάλα ντιλ, οι ιδιώτες μεγαλομέτοχοι που απέκτησαν φθηνά τις ελληνικές τράπεζες μετά τη διάσωσή τους με δημόσιο χρήμα, ετοιμάζουν άμεσα ή έμμεσα την έξοδό τους. Η αντίδραση του Χρηματιστηρίου, το οποίο «γκρέμισε» τη μετοχή της Eurobank την ημέρα της ανακοίνωσης, επιβεβαίωσε αυτές τις εκτιμήσεις.

Η εκτίμηση είναι ότι οι επενδυτές αυτοί θέλουν να προλάβουν το «τρένο της μεγάλης φυγής», το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει πριν την άνοιξη του 2027, οπότε και έρχεται η αναδιάταξη των δεικτών MSCI. Ο τρόπος χρηματοδότησης της εξαγοράς στη Βουλγαρία, συγκεκριμένα, θεωρείται ότι δείχνει ένα σχέδιο σταδιακής απεμπλοκής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis