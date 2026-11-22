Σε λειτουργία τέθηκε πρόσφατα η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία προσφέρει πλέον αναλυτικότερες πληροφορίες για τα οχήματα. Μεταξύ των νέων δεδομένων περιλαμβάνονται πρόσθετα στοιχεία για τους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ, καθώς και τα χιλιόμετρα που έχουν καταγραφεί. Η υπηρεσία επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ιδιοκτήτη.

Η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar

Η βασική υπηρεσία OpenCar, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας opencar.data.gov.gr, παρείχε ήδη τη δυνατότητα στους πολίτες να αναζητούν βασικές πληροφορίες για ένα όχημα. Η αναζήτηση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση του αριθμού κυκλοφορίας, χωρίς να εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Με τη διεύρυνση της υπηρεσίας, η αναζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Αντιθέτως, προσφέρεται πλέον μια πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση και το ιστορικό του, εμπλουτίζοντας σημαντικά τα διαθέσιμα δεδομένα.

Νέα στοιχεία για ΚΤΕΟ και χιλιόμετρα

Ειδικότερα, στα διαθέσιμα δεδομένα της υπηρεσίας προστίθενται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο του οχήματος. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα και την ημερομηνία διενέργειας του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ.

Επιπροσθέτως, παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία διενέργειας του επόμενου τεχνικού ελέγχου, τον τύπο του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, καθώς και τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού. Ένα σημαντικό νέο στοιχείο που εμφανίζεται είναι και τα χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί κατά τον τελευταίο έλεγχο ΚΤΕΟ.

Πλήρες ιστορικό οχήματος

Τα νέα αυτά στοιχεία συμπληρώνουν τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες που παρέχονταν μέσω της υπηρεσίας OpenCar. Στις προϋπάρχουσες πληροφορίες περιλαμβάνονται η κατηγορία και το χρώμα του οχήματος, καθώς και η χρήση για την οποία προορίζεται.

Επίσης, οι χρήστες μπορούν να βρουν τον αριθμό πλαισίου, τον κυβισμό, τη φορολογήσιμη ισχύ, την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την ημερομηνία χορήγησης της άδειας, την κατάσταση κυκλοφορίας, την ισχύ της άδειας και την ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος.

Πρόσβαση μέσω API για επιχειρήσεις

Μία ακόμη σημαντική δυνατότητα της διευρυμένης υπηρεσίας OpenCar είναι η πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα μέσω API (Application Programming Interface), δηλαδή Προγραμματιστικής Διεπαφής Εφαρμογών. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που επιτρέπει σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να αντλούν τα δεδομένα αυτοματοποιημένα και να τα ενσωματώνουν στα δικά τους πληροφοριακά συστήματα. Με αυτό τον τρόπο, δεν απαιτείται κάθε φορά χειροκίνητη αναζήτηση στην ιστοσελίδα, εξοικονομώντας χρόνο και απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Η δήλωση του υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου

Σχετικά με τη διεύρυνση της υπηρεσίας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «αξιοποιούμε τα δεδομένα που ήδη διαθέτει το Δημόσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξοικονόμηση χρόνου». Τόνισε επίσης πως αυτή είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή «ψηφιακές υπηρεσίες που εξελίσσονται διαρκώς, απλοποιούν διαδικασίες και δίνουν πραγματικές λύσεις στις καθημερινές μας ανάγκες».

Με πληροφορίες από: Topontiki