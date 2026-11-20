Το IMC26 εξετάζει το μέλλον του μάρκετινγκ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Το IAB Hellas φέρνει το 22ο Interactive Marketing Conference (IMC26) στο Ωδείο Αθηνών την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026. Η εκδήλωση θα έχει ως κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τον αντίκτυπό της στον χώρο του μάρκετινγκ, φέρνοντας στη σκηνή κορυφαία στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ερωτήματα σχετικά με το ποιος αποφασίζει, ποιος δημιουργεί αξία και τι παραμένει ανθρώπινο σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει δραστικά το τοπίο.

Η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το μάρκετινγκ

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στην αλλαγή των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ. Αντιθέτως, μεταμορφώνει τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη δημιουργία και διανομή αξίας, την ανακάλυψη περιεχομένου και την οργάνωση των επιχειρήσεων. Αυτή η βαθιά επίδραση αποτελεί την αφετηρία του IMC26.

Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, ανακύπτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον ανθρώπινο ρόλο, την ευθύνη και την εμπιστοσύνη. Το συνέδριο, με κεντρικό θέμα «a.i do! Commit to AI in Marketing, for better or for worse», στοχεύει να εξετάσει αυτές τις δομικές αλλαγές που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ.

Δομικές αλλαγές στην επικοινωνία και την αγορά

Το IMC26 μεταφέρει τη συζήτηση πέρα από τις απλές εφαρμογές και τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Εστιάζει στις ευρύτερες δομικές αλλαγές που επηρεάζουν την επικοινωνία και το μάρκετινγκ, αναζητώντας απαντήσεις σε θεμελιώδη ζητήματα.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί το ποιος αποφασίζει όταν τα συστήματα δρουν αυτόνομα και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η αξία στην ψηφιακή οικονομία και τι παραμένει αναντικατάστατα ανθρώπινο σε αυτό το εξελισσόμενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του IMC26 σε τρεις ενότητες

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει δομηθεί σε τρεις διακριτές ενότητες, καθεμία από τις οποίες επιχειρεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον του μάρκετινγκ. Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «The Big Picture & Trust», διερευνά τι μένει ανθρώπινο όταν οι αποφάσεις περνούν στα συστήματα.

Σε αυτή την ενότητα, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης, ο ρόλος της ανθρώπινης κρίσης και το ζήτημα της ευθύνης όταν αποφασίζει ένα σύστημα. Θα συζητηθεί επίσης η επικαιρότητα της επιστήμης της συμπεριφοράς και οι αλλαγές στην αναζήτηση, την ανακάλυψη και τις αγοραστικές αποφάσεις, με ορίζοντα το 2027.

Επιπτώσεις σε κάθε πλευρά της αγοράς

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, «The Verticals», θα εστιάσει στις πρακτικές αλλαγές για κάθε πλευρά της αγοράς. Θα αναλυθεί πώς οι διαφημιζόμενοι επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο τα δημιουργικά και media agencies χτίζουν μια νέα σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τη δημιουργικότητα. Παράλληλα, οι publishers αναζητούν νέους δρόμους για το περιεχόμενο, την ανακάλυψη και τα έσοδα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από το AEO (AI-powered search engine optimization) και την αλγοριθμική τιμολόγηση των media.

Τάσεις και μελλοντικές προκλήσεις

Η τρίτη και τελευταία ενότητα, «Trends & Futureproofing», θα επικεντρωθεί στις αποφάσεις που θα κρίνουν την ανταγωνιστικότητα τα επόμενα χρόνια. Θα εξεταστεί το μέλλον του δημιουργικού οικοσυστήματος και η σημασία της attention economy.

Επίσης, θα αναλυθεί η μετάβαση από την εκτέλεση εντολών στην εποπτεία αυτόνομων AI agents, καθώς και τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta