Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ERTFLIX, παρουσιάζει τη νέα της εικόνα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας τηλεόρασης. Με στόχο τη βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας και την καλύτερη ανάδειξη του πλούσιου περιεχομένου της, η πλατφόρμα εμπλουτίζεται με μια σειρά από νέες, ευέλικτες εφαρμογές και δυνατότητες.

Οι νέες αυτές λειτουργίες είναι ήδη ενεργοποιημένες και διαθέσιμες στο κοινό, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Η ανανέωση αυτή διατηρεί τη δωρεάν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο, ενισχύοντας την προσφορά της ΕΡΤ προς τους τηλεθεατές.

Εμπλουτισμός με νέες εφαρμογές και δυνατότητες

Η ΕΡΤ, μέσω του επανασχεδιασμένου ERTFLIX, στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους τους χρήστες. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση νέων, ευέλικτων εφαρμογών και δυνατοτήτων, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι προσθήκες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη ανάδειξη του περιεχομένου της πλατφόρμας, καθιστώντας την πιο εύχρηστη και λειτουργική. Η δωρεάν πρόσβαση σε όλο το αναβαθμισμένο περιεχόμενο παραμένει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, όπως υπογραμμίζεται από την ΕΡΤ.

Προηγμένες λειτουργίες για τους χρήστες

Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται στο ανανεωμένο ERTFLIX είναι ο γονικός έλεγχος, μια λειτουργία που ενισχύει την ασφάλεια και την προστασία των ανήλικων χρηστών. Αυτή η προσθήκη επιτρέπει στους γονείς να διαχειρίζονται και να περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα περιεχόμενα, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον θέασης για τα παιδιά.

Επιπλέον, η πλατφόρμα εισάγει τη δυνατότητα θέασης περιεχομένου εκτός σύνδεσης, γνωστή και ως offline viewing. Αυτή η καινοτόμος λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν προγράμματα και να τα παρακολουθούν ακόμα και όταν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ΕΡΤ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενα ακόμα κι αν βρίσκονται «κάπου στα Ιμαλάια», τονίζοντας την ευελιξία και την ελευθερία που προσφέρει η νέα αυτή δυνατότητα.

Ανανεωμένη αισθητική και διατήρηση ταυτότητας

Η νέα σχεδίαση του ERTFLIX διατηρεί τα αναγνωρίσιμα στοιχεία της υπάρχουσας ταυτότητας της πλατφόρμας, καθώς και την χαρακτηριστική χρωματική της παλέτα. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι ο χαρακτήρας της πλατφόρμας δεν αλλοιώνεται, προσφέροντας παράλληλα μια φρέσκια και σύγχρονη εικόνα.

Η αισθητική της ανανεωμένης πλατφόρμας έχει διαμορφωθεί ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη εμπειρία θέασης και στις προσδοκίες του τηλεοπτικού κοινού. Η ΕΡΤ υπογραμμίζει ότι η νέα εμφάνιση συνδυάζει την εξέλιξη με τη συνέχεια, προσφέροντας ένα οικείο αλλά ταυτόχρονα αναβαθμισμένο περιβάλλον χρήσης.

Ένα βήμα εξέλιξης για την ψηφιακή πλατφόρμα

Η ανανέωση του ERTFLIX σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία εξέλιξης της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ. Με τις νέες εφαρμογές, τις προηγμένες δυνατότητες και την ανανεωμένη αισθητική, η πλατφόρμα ενισχύει τη θέση της στον χώρο των ψηφιακών μέσων.

Η δέσμευση για δωρεάν πρόσβαση σε ένα διαρκώς εμπλουτιζόμενο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο περιεχόμενο παραμένει κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΡΤ. Η νέα μορφή του ERTFLIX επιβεβαιώνει την προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου τηλεθεατή.

Με πληροφορίες από: Topontiki