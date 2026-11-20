Η Xiaomi προχώρησε στην παρουσίαση δύο νέων έξυπνων οικιακών συσκευών στην πόλη του Παρισιού, εμπλουτίζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο της Mijia. Πρόκειται για το Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg και το Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L. Οι νέες αυτές προσθήκες στοχεύουν στην απλοποίηση της καθημερινής φροντίδας των ρούχων και της συντήρησης των τροφίμων, παρέχοντας έξυπνες λύσεις για τα σύγχρονα νοικοκυριά. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της εκτεταμένης επέκτασης της Mijia στην Ευρώπη, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια της IFA 2026.

Η φιλοσοφία πίσω από το brand Mijia

Η Mijia αποτελεί το ειδικό brand της Xiaomi που είναι αφιερωμένο στις έξυπνες οικιακές συσκευές, έχοντας ως κεντρική φιλοσοφία το «The Art of Smart Living». Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάσει την ανθρωποκεντρική τεχνολογία με την αποδεδειγμένη ποιότητα και τον λειτουργικό σχεδιασμό. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σπιτιού όπου κάθε συσκευή μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών την κατάλληλη στιγμή, καθιστώντας την καθημερινότητα πιο φυσική, εύκολη και άνετη.

Το χαρτοφυλάκιο της Mijia είναι ευρύ, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 130 κατηγορίες προϊόντων και πάνω από 2.000 διαφορετικά είδη. Για την ανάπτυξη αυτών των συσκευών, αξιοποιείται η τεχνογνωσία της Xiaomi στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των λειτουργικών συστημάτων και της συνδεσιμότητας IoT. Επιπλέον, μέσω της ειδικής εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν και να διαχειρίζονται όλες τις συμβατές συσκευές Mijia από ένα ενιαίο σημείο, οργανώνοντας έτσι πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές τους εργασίες στο σπίτι.

Το νέο πλυντήριο-στεγνωτήριο τριών κάδων

Ανάμεσα στις νέες συσκευές ξεχωρίζει το Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg, το οποίο εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή φροντίδα των ρούχων. Πρόκειται για το πρώτο πλυντήριο-στεγνωτήριο τριών κάδων της Xiaomi που διατίθεται στις αγορές εκτός Κίνας. Η καινοτομία του έγκειται στην ενσωμάτωση τριών ανεξάρτητων κάδων σε μία μόνο συσκευή, προσφέροντας τη δυνατότητα για ξεχωριστό πλύσιμο και στέγνωμα ρούχων ενηλίκων και παιδιών.

Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει επίσης την ξεχωριστή φροντίδα διαφορετικών τύπων υφασμάτων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της μεταφοράς ρύπων μεταξύ των φορτίων και προσφέροντας εξατομικευμένη περιποίηση για κάθε είδος ρούχου. Η ταυτόχρονη λειτουργία των τριών κάδων έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομεί χρόνο και πόρους, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των σύγχρονων νοικοκυριών.

Οικονομία πόρων και προηγμένες τεχνολογίες

Ο σχεδιασμός των τριών κάδων του Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Συγκεκριμένα, η ταυτόχρονη λειτουργία των κάδων μειώνει την κατανάλωση νερού κατά 48%, την κατανάλωση ενέργειας κατά 49% και τον συνολικό χρόνο πλύσης κατά 68%. Αυτά τα ποσοστά σύγκρισης αναφέρονται στην ολοκλήρωση τριών διαδοχικών κύκλων πλύσης στο μοντέλο Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg.

Επιπλέον, κατά τη λειτουργία πλύσης, η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής είναι κατά 40% χαμηλότερη από το όριο που έχει τεθεί για την ενεργειακή κλάση Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό υπογραμμίζει την προσήλωση της Xiaomi στην ανάπτυξη συσκευών με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Τεχνολογία Xiaomi Oxygen Care και φροντίδα υφασμάτων

Η Xiaomi έχει αναπτύξει την τεχνολογία Xiaomi Oxygen Care Technology, η οποία ενσωματώνεται στο νέο πλυντήριο-στεγνωτήριο και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες. Παράλληλα με την αφαίρεση των λεκέδων, η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στη διατήρηση της αρχικής εμφάνισης των υφασμάτων, προστατεύοντας τα ρούχα από τη φθορά.

Η τεχνολογία είναι ικανή να αφαιρέσει 20 συνηθισμένους τύπους δύσκολων λεκέδων, ενώ ενισχύει τη λευκότητα των ρούχων χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων λευκαντικών. Επιπλέον, βοηθά στην αποτροπή της μεταφοράς χρωμάτων μεταξύ των υφασμάτων κατά τη διάρκεια της πλύσης. Για την πλήρη φροντίδα, ειδικά προγράμματα στους δύο μικρότερους κάδους προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης αλλεργιογόνων, μία λειτουργία που φέρει και την πιστοποίηση από την TÜV Rheinland.

Το νέο ψυγείο Mijia

Στο πλαίσιο της ίδιας παρουσίασης στο Παρίσι, η Xiaomi παρουσίασε και το Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L. Αυτό το νέο ψυγείο προστίθεται στη σειρά των έξυπνων οικιακών συσκευών της Mijia, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών για την οργάνωση και τη συντήρηση των τροφίμων. Η συσκευή εντάσσεται στην προσπάθεια της Xiaomi να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για ένα σύγχρονο και λειτουργικό σπίτι, συμβάλλοντας στην ευκολία της καθημερινότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta