Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) κρούει τον κώδωνα κινδύνου για την τεράστια κατανάλωση νερού και την αύξηση των εκπομπών άνθρακα από τη λειτουργία των data centers. Η ετήσια έκθεσή του, το World Energy Outlook 2026, αναδεικνύει τις επιπτώσεις της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει τον χάρτη της ηλεκτροπαραγωγής, ενισχύοντας τη χρήση άνθρακα και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τα παγκόσμια αποθέματα νερού.

Ο κίνδυνος της λειψυδρίας και οι πιέσεις στους υδατικούς πόρους

Ο ΙΕΑ τονίζει στην έκθεσή του τον μεγάλο κίνδυνο που εγκυμονεί η τεράστια κατανάλωση νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν καταγεγραμμένη λειψυδρία. Η υπηρεσία επισημαίνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για data centers επιβαρύνει σημαντικά τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, περίπου το 30% της υφιστάμενης και της σχεδιαζόμενης παγκόσμιας δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων βρίσκεται σε περιοχές όπου οι υδατικοί πόροι δέχονται ήδη μεγάλη πίεση. Αυτό το γεγονός καθιστά την κατανάλωση νερού ένα κρίσιμο ζήτημα για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον τομέα.

Ο οργανισμός προβλέπει ότι η τεράστια κατανάλωση νερού θα αποτελέσει το βασικό κριτήριο για τη χωροθέτηση των data centers στο μέλλον. Ήδη, παρατηρούνται παραδείγματα χωρών που προχωρούν σε «πάγωμα» επενδύσεων, με σκοπό τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας που θα μετριάσουν τις σοβαρές επιπτώσεις στα υδατικά αποθέματα.

Εντυπωσιακά στοιχεία για την παγκόσμια κατανάλωση νερού

Το πρόβλημα της κατανάλωσης νερού από τα κέντρα δεδομένων είναι τεράστιο, όπως αποκαλύπτει ο ΙΕΑ. Μόνο κατά το έτος 2025, τα data centers σε παγκόσμιο επίπεδο κατανάλωσαν συνολικά 885 δισεκατομμύρια λίτρα νερού.

Από αυτή την εντυπωσιακή ποσότητα, τα 240 δισεκατομμύρια λίτρα χρησιμοποιήθηκαν απευθείας εντός των ίδιων των κέντρων δεδομένων. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο ΙΕΑ αναφέρει ότι αυτή η ποσότητα ισοδυναμεί με μισό φλιτζάνι νερό την ημέρα για κάθε χρήστη του διαδικτύου παγκοσμίως.

Οι αναλύσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς κατανέμεται η χρήση του νερού. Σχεδόν το 40% της συνολικής χρήσης συνδέεται άμεσα με την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Επιπλέον, το 25% αφορά τις άμεσες ανάγκες ψύξης των κέντρων δεδομένων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συνδέεται με την κατασκευή ημιαγωγών και μικροτσίπ, καθώς και με τον εφοδιασμό πρωτογενούς ενέργειας.

Χώρες «παγώνουν» επενδύσεις: Τα παραδείγματα ΗΠΑ και Ταϊλάνδης

Η έκθεση του ΙΕΑ παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που έχουν λάβει μέτρα απέναντι στην αυξανόμενη κατανάλωση νερού από τα data centers. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ταϊλάνδη, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε «πάγωμα» σχετικών έργων.

Στην Ταϊλάνδη, οι αρχές προχώρησαν στο «πάγωμα» 49 data centers που βρίσκονταν υπό κατασκευή σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, «πάγωσαν» και 117 κέντρα δεδομένων που βρίσκονταν σε διαδικασία έγκρισης. Η ενέργεια αυτή έγινε ενόσω οι αρχές διαμόρφωναν νέους κανόνες σχετικά με τη χρήση του νερού και τη χωροθέτηση των μονάδων, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Αντίστοιχες κινήσεις παρατηρούνται και στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, οι πολιτειακές και τοπικές αρχές επέβαλαν σχεδόν πενταπλάσιες προσωρινές αναστολές σε σχέδια για κέντρα δεδομένων. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το σύνολο των αναστολών που είχαν επιβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, υποδεικνύοντας μια αυξανόμενη ανησυχία και δράση.

Με πληροφορίες από: Topontiki