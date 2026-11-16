Οι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν σε Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟ

Οι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν επίσημα στην Telekom και στον ΓΕΡΜΑΝΟ, προσφέροντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αποκτήσουν δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας σε προνομιακές τιμές. Η περίοδος των προσφορών διαρκεί έως και τις 30 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα για αγορές τόσο μέσω των φυσικών καταστημάτων όσο και online, στις ιστοσελίδες telekom.gr και germanos.gr. Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων είναι διαθέσιμη, καλύπτοντας διάφορες ανάγκες και προτιμήσεις.

Οι Black Friday προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας

Στο πλαίσιο των Black Friday προσφορών, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων τεχνολογίας. Αυτή περιλαμβάνει τα αγαπημένα τους smartphones, καθώς και μια ποικιλία σε αξεσουάρ που συμπληρώνουν την εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, διατίθενται wearables, laptops και tablets, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο για προσωπική χρήση όσο και για επαγγελματικές απαιτήσεις.

Η γκάμα των προσφορών επεκτείνεται και σε τηλεοράσεις, προσφέροντας επιλογές για κάθε σπίτι, ενώ δεν λείπουν και τα προϊόντα smarthome για τη δημιουργία ενός έξυπνου και λειτουργικού χώρου. Οι λάτρεις του gaming θα βρουν επίσης ενδιαφέρουσες προτάσεις, με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για την ψυχαγωγία τους. Όλες αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες τόσο στην Telekom όσο και στον ΓΕΡΜΑΝΟ.

Ειδικά στον ΓΕΡΜΑΝΟ, η ποικιλία των προϊόντων διευρύνεται περαιτέρω, καθώς οι καταναλωτές θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Αυτό προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, επιτρέποντας την απόκτηση όχι μόνο τεχνολογικών gadgets αλλά και πρακτικών λύσεων για το σπίτι, όλα σε ελκυστικές τιμές Black Friday.

Ευκολίες πληρωμής και επιλογές παράδοσης

Για την διευκόλυνση των αγορών, η Telekom και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ παρέχουν ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα, χρησιμοποιώντας πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Εναλλακτικά, προσφέρεται η επιλογή της δωρεάν αντικαταβολής, καθώς και η πληρωμή με μετρητά στα φυσικά καταστήματα.

Πέρα από τις επιλογές πληρωμής, δίνεται έμφαση και στην άμεση εξυπηρέτηση όσον αφορά την παράδοση των προϊόντων. Οι αγορές συνοδεύονται από άμεση παράδοση, εξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές θα παραλάβουν τα προϊόντα τους χωρίς καθυστερήσεις. Επιπλέον, για την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών, προσφέρονται δωρεάν επιστροφές, παρέχοντας ασφάλεια και ευελιξία μετά την αγορά.

Μια επιπλέον προσφορά για τους online αγοραστές του ΓΕΡΜΑΝΟΥ αφορά τη δωρεάν αποστολή μέσω BOX NOW. Αυτή η δυνατότητα ισχύει για παραγγελίες αξίας 29 ευρώ και άνω, και είναι διαθέσιμη έως και τις 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια πρακτική λύση που εξασφαλίζει γρήγορη και δωρεάν παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία BOX NOW.

Ενδεικτικές προτάσεις σε smartwatches

Μεταξύ των πολλών προσφορών, ξεχωρίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από την κατηγορία των wearables. Ένα από αυτά είναι το smartwatch GARMIN Fenix E 47mm, το οποίο διατίθεται σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και λειτουργίες, καθιστώντας το μια ελκυστική επιλογή για τους λάτρεις της τεχνολογίας.

Το GARMIN Fenix E 47mm διαθέτει οθόνη AMOLED 1,3 ιντσών, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και ευκρινή απεικόνιση. Είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο GPS, το οποίο είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση υπαίθριων δραστηριοτήτων και την πλοήγηση. Επιπλέον, περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, βοηθώντας τους χρήστες να διατηρούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η τιμή του GARMIN Fenix E 47mm έχει διαμορφωθεί από 599 ευρώ στα 379,90 ευρώ, προσφέροντας ένα σημαντικό όφελος στους καταναλωτές. Παράλληλα, στις προσφορές περιλαμβάνεται και το HUAWEI Watch GT 5 Pro. Για αυτά τα δύο συγκεκριμένα προϊόντα, οι προσφορές έχουν μια διαφορετική διάρκεια ισχύος σε σχέση με τις γενικές Black Friday προσφορές.

Περιορισμένη διάρκεια και διαθεσιμότητα

Είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να γνωρίζουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. Οι περισσότερες Black Friday προσφορές στην Telekom και στον ΓΕΡΜΑΝΟ ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι συνδεδεμένη και με την εξάντληση των αποθεμάτων, κάτι που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν για να επωφεληθούν.

Υπάρχει μια εξαίρεση όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος για ορισμένα προϊόντα υψηλής ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι προσφορές που αφορούν το HUAWEI Watch GT 5 Pro και το GARMIN Fenix E έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Για αυτά τα δύο smartwatches, οι προνομιακές τιμές ισχύουν έως τις 25 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki