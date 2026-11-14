Πρόστιμο 805 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta από την Ιταλία για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Η Ιταλία επέβαλε πρόστιμο ύψους 805 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook, μετά από διαπίστωση ότι η εφαρμογή της για κινητά τηλέφωνα Android αποκτούσε πρόσβαση στις προσωπικές φωτογραφίες και τα βίντεο των χρηστών. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η εταιρεία δεν είχε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, ούτε τους είχε ενημερώσει επαρκώς για την εν λόγω πρόσβαση. Η παραβίαση αφορά περίπου 20 εκατομμύρια χρήστες στην Ιταλία, όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, από την ιταλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το πρόστιμο και οι λόγοι της απόφασης

Η ιταλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε το πρόστιμο των 805 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta, καθώς διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή του Facebook σε κινητά τηλέφωνα Android αποκτούσε πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο. Η πρόσβαση αυτή γινόταν χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ρητή συγκατάθεση των χρηστών και χωρίς να έχει παρασχεθεί επαρκής ενημέρωση, σύμφωνα με σχετική αναφορά.

Για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής κύρωσης, η ιταλική Αρχή έλαβε υπόψη τον μεγάλο αριθμό των χρηστών που επηρεάστηκαν, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια στην Ιταλία. Στη Meta δόθηκε προθεσμία 60 ημερών για να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης δυνατότητας και να ζητά ξεχωριστή, σαφή άδεια από τους χρήστες.

Η επίμαχη λειτουργία του Facebook

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε η λειτουργία με την ονομασία «Get suggestions from gallery when browsing Facebook». Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στην εφαρμογή να προτείνει στους χρήστες φωτογραφίες και βίντεο από τη συλλογή του κινητού τους, με σκοπό να τα δημοσιεύσουν στο κοινωνικό δίκτυο.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε εισαχθεί το 2023 και λειτουργούσε ενώ οι χρήστες περιηγούνταν στο Facebook. Το πρόβλημα, όπως διαπιστώθηκε από τις ιταλικές αρχές, ήταν ότι η πρόσβαση στο προσωπικό φωτογραφικό αρχείο δεν προϋπέθετε ξεχωριστή και συγκεκριμένη συγκατάθεση για τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Το ζήτημα της συγκατάθεσης και της ενημέρωσης

Αντίθετα με τις απαιτήσεις για ξεχωριστή συγκατάθεση, η εφαρμογή ζητούσε μία γενική άδεια, η οποία κάλυπτε διαφορετικές λειτουργίες και χρήσεις των δεδομένων. Πριν από την παραχώρηση της άδειας, εμφανιζόταν μια αόριστη ενημέρωση για την ενεργοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων, χωρίς να διευκρινίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο επιτρεπόταν και η πρόσβαση στις προσωπικές φωτογραφίες για τη δημιουργία προτάσεων δημοσίευσης.

Επιπλέον, η λειτουργία ήταν ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η ιταλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαπίστωσε ότι μια τέτοια γενική άδεια μπορούσε να επιτρέπει στην εφαρμογή να διαβάζει ολόκληρη τη συλλογή φωτογραφιών της συσκευής, κατά κανόνα σε μόνιμη βάση, χωρίς να είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποια ακριβώς στοιχεία χρησιμοποιούνταν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής Αρχής, η παραβίαση αφορούσε όχι μόνο τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ήταν αποθηκευμένα στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα σχετικά μεταδεδομένα, δηλαδή πρόσθετες πληροφορίες που συνοδεύουν τα αρχεία. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η εφαρμογή μπορούσε, εφόσον είχε λάβει πλήρη άδεια πρόσβασης, να διαβάζει ολόκληρο το φωτογραφικό αρχείο της συσκευής, χωρίς ο χρήστης να γνωρίζει με ακρίβεια ποια δεδομένα χρησιμοποιούνταν.

Η έναρξη της έρευνας και η προθεσμία

Η έρευνα που οδήγησε στην επιβολή του προστίμου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025. Αφορμή στάθηκε μια καταγγελία που υποβλήθηκε από το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών του Μπολτσάνο.

Η διαδικασία της έρευνας περιλάμβανε και τεχνική ανάλυση της εφαρμογής από την αρμόδια ιταλική Αρχή. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την ανακοίνωση της απόφασης, η Meta έχει προθεσμία 60 ημερών για να προσαρμόσει τη λειτουργία της εφαρμογής της, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και να ζητά σαφή και ξεχωριστή συγκατάθεση από τους χρήστες.

Με πληροφορίες από: Topontiki