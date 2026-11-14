96Χρονος Κινέζος απορρίφθηκε από ταξιδιωτικά γραφεία και χρησιμοποίησε ΑΙ για να πάει στο Θιβέτ: Ταξίδεψε μόνος του για 43 ώρες και 3.000 χλμ

Ένας 96χρονος Κινέζος, ο κύριος Ταν, κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι 3.000 χιλιομέτρων στο Θιβέτ, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό του. Η απόφασή του να βασιστεί στην τεχνολογία ήρθε αφού ένα ταξιδιωτικό γραφείο απέρριψε το αίτημά του. Ο σχεδόν αιωνόβιος άνδρας ξεκίνησε από την επαρχία Τζιανγκσού και έφτασε στον προορισμό του στη Λάσα σε μόλις 43 ώρες. Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε από έναν άλλο ταξιδιώτη.

Η απόρριψη και η στροφή στην τεχνολογία

Ο Ταν, ένας 96χρονος Κινέζος, είχε ένα όνειρο να ταξιδέψει στο Θιβέτ, αλλά αντιμετώπισε ένα απρόσμενο εμπόδιο. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο οποίο απευθύνθηκε, του απάντησε αρνητικά, πιθανότατα λόγω της προχωρημένης ηλικίας του.

Αντί να σκύψει το κεφάλι και να αποθαρρυνθεί από αυτή την απόρριψη, ο Ταν αποφάσισε να βρει έναν εναλλακτικό τρόπο. Παρόλο που η σχέση του με την τεχνολογία δεν έφτανε το επίπεδο των νεότερων γενεών, βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη για να πετύχει το όνειρό του και να οργανώσει το ταξίδι του.

Ο σχεδιασμός του ταξιδιού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ταν ήταν να εισαγάγει στο σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης τον τόπο καταγωγής του, ο οποίος ήταν η επαρχία Τζιανγκσού. Στη συνέχεια, ζήτησε από την ΑΙ να του σχεδιάσει τη διαδρομή για να φτάσει στη Λάσα, την πρωτεύουσα του Θιβέτ, με τρένο.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε τον προγραμματισμό, επιτρέποντας στον Ταν να ξεκινήσει το ταξίδι του στις 10 Οκτωβρίου. Χάρη στον ακριβή σχεδιασμό, ο 96χρονος κατάφερε να διανύσει 3.000 χιλιόμετρα σε λιγότερο από δύο ημέρες, φτάνοντας στον προορισμό του σε μόλις 43 ώρες.

Η αποκάλυψη της ιστορίας και η viral διάδοση

Η αξιοσημείωτη ιστορία του Ταν θα μπορούσε να είχε παραμείνει άγνωστη, αν δεν υπήρχε ένας άλλος ταξιδιώτης που τον συνάντησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ο ταξιδιώτης αυτός ενδιαφέρθηκε για το κατόρθωμα του ηλικιωμένου Κινέζου και, αφού άκουσε την αφήγησή του, αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξιστορώντας όσα είχε καταφέρει ο Ταν.

Η αρχική ανάρτηση με το βίντεο του Ταν έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας αμέτρητα σχόλια και προκαλώντας τον θαυμασμό των χρηστών. Πολλοί εξέφρασαν τον έπαινο τους για το θάρρος και την αποφασιστικότητα του Ταν, αναγνωρίζοντας το επίτευγμά του ως πηγή έμπνευσης.

Ο ασφαλής επαναπατρισμός και ο θαυμασμός του κοινού

Αφού ολοκλήρωσε την περιήγησή του στο Θιβέτ, ο Ταν επέστρεψε στο σπίτι του σώος και αβλαβής στις 21 Οκτωβρίου. Ο ίδιος δήλωσε πως η εμπειρία του αυτή θα ήταν αδύνατη χωρίς την καθοριστική βοήθεια της τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην υλοποίηση του ονείρου του.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τον θαυμασμό για το επίτευγμα, τόνισαν πως η ιστορία του Ταν υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσει κανείς τα όνειρά του και να ξεκινήσει νέες περιπέτειες. Αυτό το μήνυμα βρήκε μεγάλη απήχηση στο κοινό, το οποίο επικρότησε την επιμονή του 96χρονου.

Επιπλέον, πολλοί εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την εξαιρετική φυσική του κατάσταση. Αναρωτήθηκαν πώς κατάφερε να διατηρήσει τόσο καλή υγεία στα 96 του χρόνια και πώς άντεξε ένα τόσο απαιτητικό ταξίδι, όπως αυτό στο Θιβέτ, χωρίς να επηρεαστεί από το μεγάλο υψόμετρο. Με την πράξη του αυτή, ο 96χρονος απέδειξε έμπρακτα ότι καμία πρόκληση δεν είναι ακατόρθωτη, αποτελώντας ένα παράδειγμα θέλησης και αποφασιστικότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta