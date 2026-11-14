Η Microsoft αποκατέστησε τις υπηρεσίες της μετά το 24ωρο παγκόσμιο μπλακάουτ

Η Microsoft έθεσε τέλος σήμερα, 14 Νοεμβρίου 2026, στο παγκόσμιο μπλακάουτ που διήρκεσε περισσότερες από 24 ώρες, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η εταιρεία ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της, οι οποίες είχαν επηρεάσει επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι οικονομικές συνέπειες της διακοπής εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ασφαλισμένες ζημιές που ενδέχεται να φτάσουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Εκτεταμένα προβλήματα και αποκατάσταση

Το παγκόσμιο μπλακάουτ της Microsoft, το οποίο διήρκεσε για περισσότερες από 24 ώρες, προκάλεσε σοβαρά ζητήματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η διακοπή επηρέασε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις καθημερινές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών μέχρι τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών και νοσοκομείων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα, 14 Νοεμβρίου 2026, η Microsoft επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία των υπηρεσιών της έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως. Συγκεκριμένα, το Outlook, το Teams και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που είχαν επηρεαστεί λειτουργούν κανονικά, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης για τους τελευταίους πελάτες και τις περιοχές όπου εξακολουθούσαν να καταγράφονται προβλήματα. Η εταιρεία προέβη σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας: «Ολοκληρώσαμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας του περιστατικού και αποκαταστήσαμε τη λειτουργία των υπηρεσιών για τους τελευταίους πελάτες και τις περιοχές που εξακολουθούσαν να επηρεάζονται».

Οικονομικές επιπτώσεις και ασφαλισμένες ζημιές

Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες, οδηγώντας σε μεγάλο αριθμό αιτημάτων ασφαλιστικής αποζημίωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morningstar DBRS, οι ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως ενδέχεται να φτάσουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μάριο Ντε Τσίκο, αντιπρόεδρος του τομέα ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Morningstar DBRS, τοποθέτησε τις εκτιμώμενες ασφαλισμένες ζημιές σε ένα εύρος μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά το αναμενόμενο πλήθος των αιτημάτων, η συνολική επιβάρυνση για τον ασφαλιστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα παραμείνει περιορισμένη. Η σοβαρότητα του περιστατικού και οι επιπτώσεις του στην οικονομική δραστηριότητα υπογραμμίζουν την εξάρτηση των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις υπηρεσίες cloud.

Ιστορικό της διακοπής και σύγκριση με προηγούμενα περιστατικά

Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας της Microsoft καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια στην ιστορία της εταιρείας, με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Η έκταση της αναστάτωσης που προκλήθηκε αποτυπώνεται στα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, η οποία κατέγραψε περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων παγκοσμίως.

Το κόστος από το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, αναμένεται να είναι μικρότερο σε σύγκριση με το παγκόσμιο μπλακάουτ που προκάλεσε η CrowdStrike το 2024. Εκείνη η διακοπή είχε εκτιμώμενο οικονομικό κόστος από 400 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια και είχε θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερους από 8 εκατομμύρια υπολογιστές με Windows, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αντίδραση της αγοράς

Παρά τη σοβαρότητα του νέου περιστατικού και τις εκτιμώμενες οικονομικές ζημιές, οι επενδυτές δεν αντέδρασαν έντονα στις εξελίξεις. Η μετοχή της Microsoft έκλεισε την Παρασκευή σχεδόν αμετάβλητη, στα 523,88 δολάρια. Η εταιρεία διατηρεί κέρδη περίπου 8% από τις αρχές του έτους, γεγονός που υποδηλώνει μια συγκρατημένη αντίδραση της αγοράς.

Η σταθερότητα της μετοχής, παρά το εκτεταμένο μπλακάουτ, ενδεχομένως να αντανακλά την πεποίθηση ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο οικονομικό προφίλ της Microsoft θα είναι διαχειρίσιμες, δεδομένου του περιορισμένου εκτιμώμενου κόστους για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Με πληροφορίες από: Newsit