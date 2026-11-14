Τεχνικά προβλήματα σε ΗΠΑ και Microsoft: Η «Παρασκευή και 13» έφερε αναστάτωση

Η «Παρασκευή και 13» επιβεβαίωσε τη φήμη της ως γρουσούζικης ημέρας, καθώς δύο μεγάλα τεχνικά μπλακάουτ προκάλεσαν παγκόσμια αναστάτωση. Από τη μία πλευρά, η Microsoft βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη κατάρρευση των υπηρεσιών της, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες χωρίς πρόσβαση σε βασικές εφαρμογές και email. Από την άλλη, στις ΗΠΑ, χιλιάδες αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο έδαφος, προκαλώντας παράλυση στα αεροδρόμια.

Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν σε μια εβδομάδα που είχε ήδη προκαλέσει αναταράξεις στον κόσμο της τεχνολογίας, με την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia. Η σύμπτωση των γεγονότων έδωσε στην Παρασκευή και 13 μια σχεδόν κινηματογραφική διάσταση, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα ακόμη και των πιο κρίσιμων υποδομών.

Παράλυση στις αμερικανικές αερομεταφορές

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε εντολή για γενικευμένη καθήλωση των πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η εντολή αυτή εκδόθηκε έπειτα από ένα σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ζήτημα στον εξοπλισμό πληροφορικής.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες αεροπλάνα να καθηλωθούν στο έδαφος, ενώ τα αεροδρόμια παρέλυσαν. Χιλιάδες επιβάτες δεν κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους, με τις ακυρώσεις πτήσεων να ξεπερνούν τις 10.000. Παρόλο που ο αμερικανικός εναέριος χώρος έχει ανοίξει ξανά, οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας περαιτέρω ταλαιπωρία.

Εκτεταμένη κατάρρευση για τη Microsoft

Την ίδια ημέρα, η Microsoft βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη κατάρρευση των υπηρεσιών της, επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Το τεχνικό μπλακάουτ άφησε ένα μεγάλο μέρος των χρηστών χωρίς πρόσβαση σε βασικές εφαρμογές και email, διακόπτοντας την κανονική λειτουργία σε γραφεία μεγάλων επιχειρήσεων και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες της Microsoft έχουν πλέον επανέλθει σε λειτουργία, ωστόσο η έκταση του προβλήματος ανέδειξε την εξάρτηση από τις ψηφιακές υποδομές και την ευαισθησία τους σε τεχνικά ζητήματα. Η κατάρρευση αυτή προστέθηκε στην αλυσίδα των γεγονότων που σημάδεψαν την ημέρα, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στον ψηφιακό κόσμο.

Αιφνιδιαστική παραίτηση στην Nvidia

Η εβδομάδα που προηγήθηκε των τεχνικών προβλημάτων χαρακτηρίστηκε από μια σημαντική εξέλιξη στον κόσμο της τεχνολογίας, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από την ηγεσία της Nvidia. Η Nvidia αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως, και η αποχώρηση του ηγέτη της προκάλεσε αναταράξεις στον κλάδο.

Η παραίτηση αυτή, σε συνδυασμό με τα δύο μεγάλα τεχνικά μπλακάουτ, συνέβαλε στην αίσθηση αναταραχής που επικράτησε στον τεχνολογικό τομέα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το γεγονός υπογραμμίζει τις συνεχείς εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Η «Παρασκευή και 13» και η ευαλωτότητα των υποδομών

Η σύμπτωση των περιστατικών της κατάρρευσης των υπηρεσιών της Microsoft και της παράλυσης των αμερικανικών αεροδρομίων έδωσε στην Παρασκευή και 13 μια σχεδόν κινηματογραφική διάσταση. Όσα συνέβησαν στον κόσμο σε αυτή την ημέρα, επιβεβαίωσαν τη φήμη της ως γρουσούζικης, προκαλώντας παγκόσμια αναστάτωση.

Από τα γραφεία μεγάλων επιχειρήσεων και τις κυβερνητικές υπηρεσίες μέχρι τους διαδρόμους απογείωσης των αμερικανικών αεροδρομίων, η κανονικότητα ανατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες. Τα γεγονότα αυτά ανέδειξαν πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν ακόμη και οι πιο κρίσιμες υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και ανθεκτικότητα στα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis