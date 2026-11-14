Η Κίνα ανακυκλώνει πτερύγια ανεμογεννητριών με μέθοδο αστραπιαίας θέρμανσης

Επιστήμονες στην Κίνα ανακάλυψαν έναν πρωτοποριακό τρόπο για την ανακύκλωση παλαιών πτερυγίων ανεμογεννητριών, μετατρέποντάς τα σε πολύτιμα υλικά μέσα σε μόλις μισό δευτερόλεπτο. Η επαναστατική αυτή λύση, που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα, υπόσχεται να αντιμετωπίσει το παγκόσμιο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων της αιολικής ενέργειας. Η νέα διαδικασία χρησιμοποιεί ηλεκτρική εκκένωση για να μετατρέψει τα παροπλισμένα εξαρτήματα σε γραφένιο και καρβίδιο του πυριτίου, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή.

Το πρόβλημα των «νεκροταφείων» ανεμογεννητριών

Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών κατασκευάζονται από υαλονήματα και ειδικές ρητίνες, υλικά που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες για δεκαετίες. Αυτή η ιδιαίτερη ανθεκτικότητα καθιστά την ανακύκλωσή τους εξαιρετικά δύσκολη. Σε αντίθεση με τα κοινά πλαστικά, τα πτερύγια δεν μπορούν να λιώσουν, με αποτέλεσμα να καταλήγουν συχνά σε τεράστιους χώρους υγειονομικής ταφής, δημιουργώντας έτσι «νεκροταφεία» ανεμογεννητριών.

Η διαχείριση αυτών των αποβλήτων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως, καθώς η αύξηση των εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών συνεπάγεται και την αύξηση των παροπλισμένων πτερυγίων που χρήζουν ανακύκλωσης.

Η καινοτόμος μέθοδος της αστραπιαίας θέρμανσης

Η νέα τεχνική που αναπτύχθηκε από τους Κινέζους ερευνητές ξεκινά με την άλεση των πτερυγίων σε λεπτή σκόνη. Αυτή η σκόνη στη συνέχεια αναμειγνύεται με αιθάλη, ώστε να γίνει αγώγιμη. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ισχυρού ηλεκτρικού παλμού, ο οποίος ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 2.000 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις 0,5 δευτερόλεπτα.

Μέσα σε αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, επιτυγχάνεται η μετατροπή των υλικών. Συγκεκριμένα, το πυρίτιο που προέρχεται από τα υαλονήματα μετατρέπεται σε καρβίδιο του πυριτίου. Παράλληλα, οι ενώσεις άνθρακα της ρητίνης παράγουν γραφένιο. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν απαιτείται προηγούμενος διαχωρισμός των υλικών ούτε η χρήση χημικών διαλυτών, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία ανακύκλωσης.

Πολύτιμα υλικά και εντυπωσιακά αποτελέσματα

Τα ανακτημένα υλικά, το γραφένιο και το καρβίδιο του πυριτίου, δοκιμάστηκαν από τους επιστήμονες με την προσθήκη τους σε νέα ρητίνη. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών ήταν εντυπωσιακά και έδειξαν σημαντική βελτίωση στις ιδιότητες της ρητίνης. Με την προσθήκη μόλις 0,3% κατά βάρος του ανακτημένου υλικού, η ακαμψία του νέου υλικού αυξήθηκε κατά 27%.

Επιπλέον, μια αναλογία 0,1% του ανακτημένου υλικού βελτίωσε τη θερμική αγωγιμότητα της ρητίνης κατά 41%. Αυτά τα ευρήματα, αν και προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές, υποδηλώνουν ότι τα απόβλητα των ανεμογεννητριών μπορούν όχι μόνο να ανακυκλωθούν, αλλά και να ενισχύσουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά νέων εξαρτημάτων και προϊόντων.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Η νέα τεχνική παρουσιάζει εντυπωσιακή οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους ανακύκλωσης. Η επεξεργασία ενός τόνου αποβλήτων με τη μέθοδο της αστραπιαίας θέρμανσης εκτιμάται ότι θα κοστίζει περίπου 80 δολάρια. Αυτό το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με άλλες μεθόδους.

Για παράδειγμα, η πυρόλυση οδηγεί σε απώλειες που ανέρχονται στα 460 δολάρια ανά τόνο, ενώ οι χημικές επεξεργασίες μπορούν να κοστίσουν έως και 1.800 δολάρια ανά τόνο. Παράλληλα, η νέα μέθοδος προσφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων, συγκεκριμένα κατά 83% σε σύγκριση με την πυρόλυση και κατά 92% σε σχέση με τη χημική διάλυση, καθιστώντας την μια πιο βιώσιμη επιλογή.

Προκλήσεις και μελλοντικά βήματα

Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ερευνητική ομάδα είναι η μεταφορά της καινοτόμου διαδικασίας από το εργαστήριο στη μαζική βιομηχανική παραγωγή. Τα πειράματα ξεκίνησαν με μικρά δείγματα, συγκεκριμένα 0,3 γραμμαρίων, και σταδιακά προχώρησαν σε παρτίδες των 10 γραμμαρίων.

Ήδη έχει σχεδιαστεί ένας αντιδραστήρας με μεγαλύτερη χωρητικότητα, γεγονός που υποδεικνύει την πρόοδο προς την κλιμάκωση της παραγωγής και την εφαρμογή της μεθόδου σε ευρύτερη κλίμακα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της βιομηχανίας.

Ευρύτερες εξελίξεις στην αιολική ενέργεια της Κίνας

Στο πλαίσιο των εξελίξεων στον τομέα της αιολικής ενέργειας, η Κίνα έχει επίσης παρουσιάσει την μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια στον κόσμο. Τα πτερύγια αυτής της ανεμογεννήτριας είναι ψηλότερα από τον Πύργο του Άιφελ και έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ανέμους με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα. Η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια έχει τη δυνατότητα να παράγει αρκετή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών 55.000 νοικοκυριών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta