Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: «Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας, θλιβερή η απουσία της – Μιλούσαμε μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά δεν ήξερα τίποτα»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στον θάνατο της Μάρως Κοντού, μιλώντας για τη στενή τους σχέση και την καλλιτεχνική τους πορεία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της συναδέλφου και φίλης του, τονίζοντας ότι η είδηση του θανάτου της τον βρήκε απροετοίμαστο, καθώς δεν γνώριζε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η στενή φιλία και η απρόσμενη απώλεια

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου περιέγραψε τη Μάρω Κοντού ως μία από τις καλύτερες φίλες του και μία σπουδαία συνάδελφο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι δυο τους «μαζί ξεκίνησαν τη ζωή τους», υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη σχέση και συνεργασία τους.

Παρά τη στενή τους φιλία και την τακτική επικοινωνία τους, ο Γιώργος Κωνσταντίνου δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για την κατάσταση της υγείας της Μάρως Κοντού. «Μέχρι τελευταία στιγμή τηλεφωνιόμασταν, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μου ήρθε ξαφνικό», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια της φίλης του.

Η κοινή πορεία στον κινηματογράφο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και στην κοινή τους καλλιτεχνική πορεία, καθώς και στη συνεργασία τους στον ελληνικό κινηματογράφο. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει σε ταινίες που σημείωσαν τεράστια επιτυχία, αφήνοντας το δικό τους στίγμα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.

Ειδική αναφορά έγινε στην ταινία «Η δε Γυνή να Φοβείται τον Άντρα», στην οποία ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού είχαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Όταν ρωτήθηκε αν θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει την ταινία μετά την απώλεια της συναδέλφου του, ο ηθοποιός απάντησε πως δεν συνηθίζει να βλέπει τις ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Η στάση απέναντι στις ταινίες του

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξήγησε την προσωπική του στάση απέναντι στο δικό του έργο, δηλώνοντας ότι δεν παρακολουθεί τις ταινίες στις οποίες έχει παίξει. «Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Δεν έχω κανέναν λόγο να κάτσω να τις δω», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι αυτή είναι μία συνήθεια που διατηρεί εδώ και χρόνια.

Η δήλωση αυτή καταδεικνύει μία συγκεκριμένη προσέγγιση του ηθοποιού απέναντι στην καριέρα του και την καλλιτεχνική του παραγωγή, επιλέγοντας να μην ανατρέχει συχνά σε παλαιότερες δουλειές του.

Η φιλοσοφία ζωής στα 92 του χρόνια

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε επίσης για τον τρόπο ζωής του και τη φιλοσοφία του απέναντι στον χρόνο. Στα 92 του χρόνια, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, αντλεί ενέργεια από όσα κάνει στην καθημερινότητά του. «Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει ζωή από την ενέργεια, από αυτό που κάνει», ανέφερε.

Ο ηθοποιός δεν αποφεύγει να αποκαλύπτει την ηλικία του, δηλώνοντας με σαφήνεια: «Την ηλικία μου τη λέω πάντα, είμαι 92». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αισιοδοξία και τη ζωντάνια που διατηρεί, παρά το πέρασμα των χρόνων, βρίσκοντας κίνητρο και δύναμη στις δραστηριότητές του.

Με πληροφορίες από: Topontiki