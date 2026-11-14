Η Microsoft αποκατέστησε τις υπηρεσίες για τους καταναλωτές, προβλήματα στις επιχειρήσεις

Η Microsoft ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της για τους καταναλωτές, μετά από δύο 24ωρα εκτεταμένων προβλημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε ότι παρατηρείται σταθερή ανάκαμψη και στις υπηρεσίες του Microsoft 365 που απευθύνονται στις επιχειρήσεις. Η διακοπή λειτουργίας ανέδειξε την ευαλωτότητα της παγκόσμιας εξάρτησης από τεχνολογικούς κολοσσούς, επηρεάζοντας χιλιάδες χρήστες και οργανισμούς σε δεκάδες χώρες.

Ευρεία διακοπή λειτουργίας σε 74 χώρες

Το πρόβλημα στις υπηρεσίες της Microsoft ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα σε περίπου μία ώρα είχε επεκταθεί σε 74 χώρες παγκοσμίως. Μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν ήταν και η Ελλάδα, όπου οι πρώτες επιπτώσεις καταγράφηκαν από το βράδυ της Πέμπτης. Η βλάβη προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε βασικές εφαρμογές της εταιρείας, όπως το Outlook, το Teams και το Copilot.

Οι δυσλειτουργίες αυτές είχαν άμεσο αντίκτυπο στις επικοινωνίες και στις καθημερινές εργασίες πλήθους οργανισμών και επιχειρήσεων. Η έκταση του προβλήματος ήταν τέτοια που επηρέασε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, από μεμονωμένους καταναλωτές μέχρι μεγάλες εταιρείες και κρατικούς φορείς.

Επιπτώσεις σε κρίσιμους τομείς

Οι επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε κρίσιμους τομείς σε διάφορες χώρες. Στη Βρετανία, αναφέρθηκαν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην αστυνομία και στα σχολεία, γεγονός που υπογραμμίζει την εξάρτηση των δημόσιων υπηρεσιών από τις τεχνολογικές υποδομές.

Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάστηκαν τεχνολογικοί κολοσσοί που βασίζονται στις υποδομές της Microsoft, όπως η OpenAI και η Anthropic. Στην Ιαπωνία, καταγράφηκαν προβλήματα στις διυπουργικές επικοινωνίες, ενώ στην Αυστραλία επηρεάστηκαν συστήματα των υπηρεσιών ασφαλείας, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα των συστημάτων που τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Σημαντικό οικονομικό πλήγμα στη Γερμανία

Στη Γερμανία, παρότι δεν σημειώθηκαν εκτεταμένες δυσλειτουργίες στη λειτουργία του κράτους, η κυβέρνηση εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι σημαντικές. Υπολογίζεται ότι χάθηκαν εκατομμύρια εργατοώρες λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στις υπηρεσίες της Microsoft.

Αυτό το γεγονός αναδεικνύει το μέγεθος του οικονομικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει μια τέτοια τεχνική βλάβη σε μια σύγχρονη, ψηφιοποιημένη οικονομία. Η απώλεια παραγωγικότητας λόγω της διακοπής των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία.

Η επίσημη εξήγηση της Microsoft

Η εταιρεία απέδωσε την κατάρρευση των συστημάτων της σε ένα τεχνικό πρόβλημα και σε υπερφόρτωση διακομιστών. Με αυτή τη δήλωση, η Microsoft απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ως αιτία της δυσλειτουργίας. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι η βλάβη δεν συνδεόταν με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, διαλύοντας τυχόν σχετικές εικασίες.

Η ανακοίνωση αυτή προσπάθησε να καθησυχάσει τους χρήστες και τους εταίρους της εταιρείας σχετικά με την φύση του προβλήματος, εστιάζοντας σε εσωτερικές τεχνικές δυσκολίες παρά σε εξωτερικούς παράγοντες.

Αποκατάσταση και δήλωση συγγνώμης

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Microsoft, οι υπηρεσίες της για τους καταναλωτές έχουν αποκατασταθεί πλήρως, σηματοδοτώντας το τέλος μιας διήμερης ταλαιπωρίας για εκατομμύρια χρήστες. Παράλληλα, η ανάκαμψη στις υπηρεσίες του Microsoft 365 για τις επιχειρήσεις συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς, με την εταιρεία να εργάζεται για την πλήρη επαναφορά.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Microsoft δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα» «για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους εταίρους μας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επίγνωση της εταιρείας για τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε το μπλακ-άουτ στην καθημερινότητα και την εργασία των χρηστών της.

Με πληροφορίες από: Topontiki