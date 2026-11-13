Η Microsoft επανέρχεται μετά την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας

Η Microsoft επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα, μετά από μια παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που προκάλεσε αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ψηφιακό μπλακ άουτ διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, με τις υπηρεσίες της εταιρείας να αποκαθίστανται σταδιακά από το πρωί της Παρασκευής. Το περιστατικό άφησε πίσω του ταλαιπωρία, αλλά και ένα κύμα χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παγκόσμια διακοπή και η αιτία της

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft επηρέασε εκατομμύρια χρήστες για σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο. Το πολύωρο ψηφιακό μπλακ άουτ της Πέμπτης προκάλεσε σημαντική αναστάτωση, καθώς επηρεάστηκαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες βασικές υπηρεσίες της εταιρείας.

Σύμφωνα με αναλυτές, το τεράστιο διαδικτυακό μπλακ άουτ αποδίδεται σε μια «τέλεια καταιγίδα» προβλημάτων που αφορούν το υλικό (hardware) της Microsoft. Η εταιρεία, από την πλευρά της, παρακολουθεί στενά τη λειτουργία των υπηρεσιών της και ελέγχει την αποκατάσταση σε όλους τους επηρεαζόμενους τρόπους σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επαναφορά θα είναι σταθερή και διαρκής.

Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών

Η αποκατάσταση των υπηρεσιών της Microsoft προχωρά σταδιακά σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρνοντας πίσω την κανονικότητα για πολλούς χρήστες. Από το πρωί της Παρασκευής, οι υπηρεσίες της εταιρείας έχουν αρχίσει να επανέρχονται, αν και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους.

Στην τελευταία της ενημέρωση, η Microsoft αναφέρει ότι καταγράφεται συνεχής πρόοδος στην αποκατάσταση των υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές. Σημαντικές βελτιώσεις έχουν σημειωθεί στη Βόρεια Αμερική, ενώ σταθερή ανάκαμψη παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Επιπλέον, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών να βελτιώνεται διαρκώς.

Μείωση των καθυστερήσεων και εκκρεμότητες

Οι ουρές αναμονής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχουν μειωθεί σημαντικά και πλησιάζουν πλέον τα φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει την πρόοδο στην αποκατάσταση. Ωστόσο, η πλήρης επαναφορά δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους τους χρήστες.

Ορισμένοι ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαλείποντα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση των email. Η Microsoft επισημαίνει ότι έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και συνεχίζει να αποκαθιστά την εναπομείνασα επηρεαζόμενη υποδομή, ενώ παράλληλα διερευνά τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται.

Καμία ένδειξη κυβερνοεπίθεσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση της εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης. Η Microsoft υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει καμία ένδειξη κακόβουλης δραστηριότητας που να συνδέεται με το περιστατικό της παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας.

Αυτή η δήλωση καθησυχάζει τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων τους, εστιάζοντας την αιτία του προβλήματος σε τεχνικές δυσλειτουργίες υλικού, όπως αναφέρθηκε από αναλυτές.

Το κύμα χιούμορ στα social media

Παρά την ταλαιπωρία που προκάλεσε το πολύωρο ψηφιακό μπλακ άουτ, οι χρήστες του διαδικτύου βρήκαν αφορμή για χιούμορ. Όσο περίμεναν να επανέλθουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με memes, σαρκαστικά σχόλια και αστείες αναρτήσεις.

Η απρόσμενη «ανάπαυλα» από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς, δημιουργώντας ένα κύμα διαδικτυακής διασκέδασης. Για όσους είχαν αρχίσει να απολαμβάνουν τις καθυστερήσεις στη δουλειά, τα νέα της αποκατάστασης ίσως να μην ήταν και τόσο ευχάριστα, όπως σχολίασαν με χιούμορ πολλοί.

Με πληροφορίες από: Topontiki