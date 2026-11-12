Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia μετά από 33 χρόνια

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της Nvidia, παραιτήθηκε με άμεση ισχύ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου της εταιρείας, έπειτα από 33 χρόνια στην ηγεσία της. Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες έχει αναλάβει προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού. Η αποχώρηση του 63χρονου επιχειρηματία ακολούθησε αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia.

Η παραίτηση και οι λόγοι της

Η Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/11) ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, του προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής 33 ετών, κατά την οποία ο Χουάνγκ βρισκόταν στο τιμόνι της εταιρείας που συνίδρυσε.

Η παραίτηση του ιδρυτή της Nvidia ήρθε στον απόηχο δημοσιευμάτων που αφορούσαν σχέσεις του επιχειρηματία με γυναίκα την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν συνδεδεμένη με την κινεζική κυβέρνηση. Επιπλέον, υπήρξαν αποκαλύψεις για σχέση με στέλεχος της ίδιας της Nvidia. Αυτές οι καταγγελίες εγείρουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τα οποία συνέβαλαν στην κρίση που οδήγησε στην αποχώρησή του.

Η πορεία του Τζένσεν Χουάνγκ στην κορυφή της τεχνολογίας

Η διαδρομή του Τζένσεν Χουάνγκ αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας στην αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία. Ο ίδιος κατάφερε να μετατρέψει τη Nvidia σε πρωταγωνίστρια της παγκόσμιας επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έπειτα από 33 χρόνια στην κορυφή της εταιρείας, ο 63χρονος επιχειρηματίας αποχωρεί, αφήνοντας πίσω του μια αυτοκρατορία τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρει ο συντάκτης τεχνολογίας Νταν Μίλμο, η διαδρομή του Χουάνγκ χαρακτηρίστηκε από εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, επιχειρηματική διορατικότητα και μια σπάνια ικανότητα επικοινωνίας με επενδυτές, πελάτες και πολιτικούς ηγέτες. Ο Χουάνγκ κατάφερε να γίνει το αναγνωρίσιμο πρόσωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, προτού η προσωπική του ζωή βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης που οδήγησε στην αποχώρησή του.

Από τη λάντζα ενός εστιατορίου στην ηγεσία ενός τεχνολογικού κολοσσού

Πολύ πριν αποκτήσει περιουσία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και γίνει αναγνωρίσιμος από το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του, ο Τζένσεν Χουάνγκ εργαζόταν ως έφηβος σε ένα εστιατόριο της αμερικανικής αλυσίδας Denny’s. Εκεί, σέρβιρε τραπέζια, έπλενε πιάτα και εκτελούσε καθημερινές εργασίες, μακριά από τον κόσμο των προηγμένων ημιαγωγών και των τεχνολογικών επενδύσεων.

Αυτή η πρώιμη εμπειρία σηματοδοτεί την ταπεινή αρχή ενός ανθρώπου που αργότερα θα οδηγούσε μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες του κόσμου. Η πορεία του από τη λάντζα ενός αμερικανικού εστιατορίου στην ηγεσία της Nvidia αναδεικνύει μια εντυπωσιακή άνοδο, από την αποθέωση στη Σίλικον Βάλεϊ στην παραίτηση υπό το βάρος των πρόσφατων αποκαλύψεων.

Οι επιπτώσεις και η προσωρινή διαδοχή

Οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ, ειδικά αυτή με την επιχειρηματία που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, εγείρουν σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Αυτά τα ζητήματα προκάλεσαν ισχυρούς τριγμούς στη χρηματιστηριακή αξία του τεχνολογικού κολοσσού, δημιουργώντας ένα τεράστιο ερώτημα για τη μελλοντική πορεία της Nvidia.

Ο Χουάνγκ έχει αρνηθεί ότι γνώριζε οποιαδήποτε φερόμενη σχέση της πρώτης γυναίκας με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, η κρίση οδήγησε στην άμεση αποχώρησή του. Προσωρινή διάδοχός του ορίστηκε η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, έως ότου επιλεγεί νέος επικεφαλής για την εταιρεία.

Με πληροφορίες από: Enikos