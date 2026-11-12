Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν προβλήματα σε υπηρεσίες της Microsoft

Χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας σε μια σειρά από δημοφιλείς υπηρεσίες της Microsoft τις τελευταίες ώρες. Οι αναφορές για δυσλειτουργίες αφορούν βασικές πλατφόρμες όπως το Microsoft 365, το Azure και το Outlook, δημιουργώντας ζητήματα για μεγάλο αριθμό χρηστών. Η εταιρεία αναμένεται να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την έκταση του προβλήματος και τον χρόνο αποκατάστασης των υπηρεσιών.

Εκτεταμένες αναφορές για δυσλειτουργίες

Οι δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες της Microsoft έχουν προκαλέσει ανησυχία σε χιλιάδες χρήστες που βασίζονται καθημερινά στις εφαρμογές της εταιρείας για την εργασία και την επικοινωνία τους. Οι αναφορές για προβλήματα στη λειτουργία και την πρόσβαση καταγράφονται εντατικά τις τελευταίες ώρες, υποδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Οι χρήστες επισημαίνουν δυσκολίες στην κανονική χρήση των εφαρμογών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελέσουν τις συνήθεις εργασίες τους. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε πληθώρα αναφορών από διάφορες πηγές, επιβεβαιώνοντας την έκταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η τεχνολογική εταιρεία.

Προβλήματα σε βασικές πλατφόρμες

Μεταξύ των υπηρεσιών που έχουν επηρεαστεί σοβαρά, συγκαταλέγονται το Microsoft 365 και η πλατφόρμα Azure. Το Microsoft 365, το οποίο περιλαμβάνει μια σουίτα εφαρμογών παραγωγικότητας, αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο για εκατομμύρια επαγγελματίες και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Οι αναφορές για δυσλειτουργίες σε αυτή την πλατφόρμα υποδηλώνουν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία πολλών οργανισμών.

Παράλληλα, η πλατφόρμα Azure, μια από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες cloud computing στον κόσμο, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα. Η δυσλειτουργία του Azure μπορεί να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και υπηρεσιών που φιλοξενούνται σε αυτήν, καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για πολλές ψηφιακές υποδομές. Οι αναφορές των χρηστών επιβεβαιώνουν ότι η πρόσβαση και η χρήση του Azure είναι προβληματική.

Η περίπτωση του Outlook και άλλων εφαρμογών

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα που αναφέρονται για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί πάνω από 130.000 αναφορές από χρήστες που δηλώνουν ότι το Outlook έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτός ο μεγάλος αριθμός αναφορών υπογραμμίζει την κλίμακα της δυσλειτουργίας που πλήττει μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές επικοινωνίας.

Εκτός από το Outlook, οι αναφορές επεκτείνονται και σε άλλες δημοφιλείς εφαρμογές της Microsoft. Το Teams, η πλατφόρμα συνεργασίας και επικοινωνίας, το Copilot, το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το Exchange Online, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίων, αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα. Η ταυτόχρονη εμφάνιση δυσλειτουργιών σε τόσες πολλές υπηρεσίες υποδηλώνει ένα ευρύτερο ζήτημα που επηρεάζει την υποδομή της Microsoft.

Αναμονή για ενημέρωση από τη Microsoft

Μέχρι στιγμής, η αιτία πίσω από τις εκτεταμένες δυσλειτουργίες παραμένει αδιευκρίνιστη. Δεν έχουν δοθεί σαφείς πληροφορίες σχετικά με το τι προκάλεσε την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Επίσης, δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των χρηστών που έχουν επηρεαστεί από το πρόβλημα, πέραν των χιλιάδων αναφορών που έχουν καταγραφεί.

Η κοινότητα των χρηστών και οι επαγγελματίες του χώρου αναμένουν με ενδιαφέρον την επίσημη ενημέρωση από την Microsoft. Η εταιρεία αναμένεται να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση του προβλήματος, καθώς και να ανακοινώσει τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης των υπηρεσιών, ώστε οι χρήστες να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονική τους λειτουργία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis