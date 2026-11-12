Η ψηφιακή αναγέννηση των ιστορικών αφισών του ΕΟΤ

Χιλιάδες ιστορικές αφίσες, φωτογραφίες και σπάνια τεκμήρια του ΕΟΤ αποκτούν νέα ζωή, καθώς ζωντανεύουν σε ένα οργανωμένο ψηφιακό αρχείο και ένα τρισδιάστατο μουσείο. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει ένα ταξίδι στην πλούσια ιστορία του ελληνικού τουρισμού, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο διαφημιζόταν η Ελλάδα πριν από την εποχή των social media και των ψηφιακών καμπανιών. Το πολύτιμο αυτό υλικό, που κάποτε ταξίδευε σε έντυπη μορφή, επιστρέφει στο προσκήνιο, προσβάσιμο πλέον από την οθόνη ενός υπολογιστή ή ενός κινητού τηλεφώνου.

Η εποχή πριν το Instagram

Πριν από την κυριαρχία των Instagram stories, των ταξιδιωτικών βίντεο και των φωτογραφιών που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, η εικόνα της Ελλάδας έφτανε στους υποψήφιους επισκέπτες μέσα από έντυπες διαφημιστικές εκστρατείες. Οι θρυλικές αφίσες του ΕΟΤ, μαζί με τους ταξιδιωτικούς οδηγούς και τα φωτογραφικά αφιερώματα, αποτελούσαν τα βασικά εργαλεία προβολής της χώρας στο εξωτερικό.

Μέσα από ζωντανά χρώματα, εντυπωσιακά σχέδια και επιλεγμένες φωτογραφίες, αυτές οι αφίσες ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Απεικόνιζαν ένα ελληνικό νησί, ένα αρχαίο μνημείο ή μια χαρακτηριστική εικόνα από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα, δημιουργώντας την επιθυμία για διακοπές σε έναν τόπο που πολλοί δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να γνωρίσουν.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ

Αρκετές δεκαετίες αργότερα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προχώρησε στη δημιουργία ενός οργανωμένου ψηφιακού αποθετηρίου. Αυτό το αποθετήριο συγκεντρώνει ιστορικό υλικό που καταγράφει την πορεία της τουριστικής προβολής της χώρας, καθιστώντας το προσβάσιμο και εξερευνήσιμο από την οθόνη ενός υπολογιστή ή ενός κινητού τηλεφώνου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ, ο οποίος αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας όχι μόνο για την σύγχρονη προβολή της χώρας, αλλά και για την ουσιαστική διάσωση και ανάδειξη της πλούσιας τουριστικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Πλούσιο ιστορικό υλικό και τρισδιάστατο μουσείο

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΤ, πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση 8.000 ιστορικών τεκμηρίων. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει μοναδικές αφίσες, σπάνιες φωτογραφίες, ποικίλα έντυπα και οπτικοακουστικό υλικό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης της ελληνικής τουριστικής διαφήμισης.

Εκτός από το ψηφιακό αρχείο, ένα τρισδιάστατο μουσείο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης. Το ψηφιακό αποθετήριο, γνωστό ως Archive Collections, επιτρέπει την αναζήτηση και την εξερεύνηση αυτών των οργανωμένων συλλογών, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον πλούτο του αρχείου με σύγχρονο τρόπο.

Οργανωμένες συλλογές για κάθε ενδιαφέρον

Οι επισκέπτες του ψηφιακού αποθετηρίου μπορούν να περιηγηθούν σε διαφορετικές και καλά οργανωμένες κατηγορίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο επιθυμητό υλικό. Οι διαθέσιμες κατηγορίες περιλαμβάνουν τουριστικές αφίσες, ιστορικές φωτογραφίες, λεπτομερείς χάρτες, παλαιούς ταξιδιωτικούς οδηγούς, φωτογραφικά λευκώματα και βίντεο.

Αυτή η δομημένη προσέγγιση επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν με ευκολία τα τεκμήρια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και εις βάθος εικόνα της εξέλιξης της τουριστικής προβολής της Ελλάδας μέσα στις δεκαετίες, από τις πρώτες προσπάθειες έως την ψηφιακή εποχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki