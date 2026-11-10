Thrustmaster T598: Μια ολοκληρωμένη πρόταση για το sim racing

Το Thrustmaster T598 παρουσιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο πακέτο τιμονιέρας, ειδικά σχεδιασμένο για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία τους στο sim racing σε ένα πιο απαιτητικό επίπεδο. Το σύστημα συνδυάζει μια βάση Direct Axial Drive, ένα αποσπώμενο στεφάνι διαμέτρου 30 εκατοστών και ένα σετ μεταλλικών πεντάλ Raceline Pedals LTE. Αυτή η πρόταση απευθύνεται σε χρήστες PlayStation 5, PlayStation 4, καθώς και σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10 ή 11, προσφέροντας μια στιβαρή βάση για αγώνες ταχύτητας, rally και προσομοίωση οδήγησης.

Η τεχνολογία Direct Axial Drive

Στην καρδιά του Thrustmaster T598 βρίσκεται ένας κινητήρας Axial Flux, ο οποίος αξιοποιείται από την Thrustmaster μέσω της τεχνολογίας Direct Axial Drive. Χαρακτηριστικό αυτής της τεχνολογίας, όπως και σε κάθε σύστημα Direct Drive, είναι η απευθείας μεταφορά της δύναμης στο τιμόνι. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσων μηχανισμών, όπως ιμάντες ή γρανάζια, εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο άμεση και πιστή αίσθηση.

Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάλειψη του φαινομένου του cogging. Το cogging περιγράφεται ως η αίσθηση μικρών «σκαλοπατιών» κατά την περιστροφή του κινητήρα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ομαλότητα της εμπειρίας. Ο στόχος είναι η επίτευξη ενός καθαρότερου Force Feedback, το οποίο μεταφέρει στον οδηγό πληροφορίες σχετικά με την πρόσφυση των ελαστικών, τις ανωμαλίες της ασφάλτου και τη συνολική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα και η ένταση αυτών των εφέ εξαρτώνται τόσο από το εκάστοτε παιχνίδι όσο και από τις επιλεγμένες ρυθμίσεις του χρήστη.

Χαρακτηριστικά απόδοσης και η τεχνολογία HARMONY

Το Thrustmaster T598 παρέχει σταθερή ροπή 5Nm κατά τη λειτουργία του, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στιγμιαίου overshoot. Αυτό το overshoot μπορεί να φτάσει έως και +100%, επιτρέποντας την εντονότερη απόδοση συγκεκριμένων εφέ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η εταιρεία τονίζει ότι η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς το overshoot δεν συνεπάγεται σταθερή λειτουργία στα 10Nm, αλλά μια προσωρινή ενίσχυση των αντιδράσεων σε συγκεκριμένες στιγμές.

Επιπλέον, η Thrustmaster αναφέρει ότι το σύστημα διαθέτει χρόνο απόκρισης μόλις 5ms, γεγονός που συμβάλλει στην άμεση ανταπόκριση στις εντολές του οδηγού. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η τεχνολογία HARMONY, η οποία είναι σχεδιασμένη να παράγει μεταβολές ροπής σε υψηλές συχνότητες. Σκοπός της είναι να αναδεικνύει λεπτομέρειες του οδοστρώματος, όπως τα kerbs και την υφή του δρόμου, προσφέροντας στον παίκτη όχι μόνο τη δύναμη του τιμονιού, αλλά κυρίως την ικανότητα να διακρίνει χρήσιμες πληροφορίες κατά την οδήγηση.

Το στεφάνι Sportcar και οι λειτουργίες του

Το παρεχόμενο στεφάνι Sportcar, το οποίο αποτελεί μέρος του πακέτου, έχει διάμετρο 30 εκατοστών και είναι εξοπλισμένο με λαστιχένιες λαβές για καλύτερο κράτημα. Το βάρος του ανέρχεται στα 811 γραμμάρια, μια σχετικά ελαφριά κατασκευή που επιτρέπει την πιο άμεση ανάδειξη των αντιδράσεων του κινητήρα. Το σχήμα του στεφανιού έχει σχεδιαστεί για να είναι κατάλληλο για διαφορετικά είδη αγωνιστικής οδήγησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων.

Οι αλλαγές ταχυτήτων πραγματοποιούνται μέσω ειδικών mag-shift paddles, τα οποία προσφέρουν σαφή ενεργοποίηση σε κάθε πάτημα. Επιπλέον, ένας πολυλειτουργικός encoder είναι ενσωματωμένος, επιτρέποντας την αντιστοίχιση έως και 12 πρόσθετων εντολών. Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ότι οι βασικές λειτουργίες του παιχνιδιού παραμένουν προσβάσιμες στον οδηγό, χωρίς να απαιτείται η επιστροφή στο χειριστήριο ή στο πληκτρολόγιο για την εκτέλεσή τους.

Οθόνη Race Dash και ρυθμίσεις

Στη βάση της τιμονιέρας υπάρχει μια οθόνη Race Dash, η οποία παρέχει πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις και αποθηκευμένα προφίλ. Μέσα στις διαθέσιμες επιλογές, συναντάται και η λειτουργία GEAR JOLT. Αυτή η λειτουργία έχει ως στόχο να αναπαράγει την αίσθηση της αλλαγής ταχύτητας απευθείας στο στεφάνι, ενισχύοντας τον ρεαλισμό της εμπειρίας, όπου φυσικά υποστηρίζεται από το εκάστοτε παιχνίδι.

Για τους χρήστες υπολογιστών, η διαχείριση και οι προσαρμογές γίνονται μέσω του λογισμικού My Thrustmaster Panel. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων, τη διεξαγωγή δοκιμών και την ενημέρωση του συστήματος. Το πλήρες πακέτο, όπως περιγράφεται, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τους λάτρεις των αγώνων προσομοίωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko