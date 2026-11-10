Η Tesla ανακοίνωσε το τέλος παραγωγής του Cybertruck

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του Cybertruck, ενός οχήματος που είχε σχεδιαστεί για να αλλάξει την εικόνα των pickup και να φέρει το μέλλον στους δρόμους. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, όπου ο επικεφαλής της Tesla γνωστοποίησε ότι η παραγωγή θα τερματιστεί σταδιακά μέσα στο 2027. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία χώρου για την αυξημένη παραγωγή του Cybercab στο εργοστάσιο του Τέξας.

Η ανακοίνωση του Ίλον Μασκ

Στις 6 Νοεμβρίου, ο Ίλον Μασκ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Tesla θα τερματίσει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck στο Gigafactory Texas γύρω στα μέσα του επόμενου έτους. Ο λόγος αυτής της κίνησης είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί χώρος για την αυξημένη παραγωγή του Cybercab, ένα άλλο στοίχημα του Μασκ.

Ο επικεφαλής της εταιρείας χαρακτήρισε το Cybertruck, σε απάντηση σε χρήστη της πλατφόρμας, ως «το καλύτερο όχημα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Tesla», ενώ μίλησε και για «τέλος μιας εποχής». Η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά το εργοστάσιο του Τέξας, το οποίο είναι το μοναδικό της εταιρείας που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου. Δεν υπήρξε καμία αναφορά για μεταφορά της παραγωγής σε άλλη τοποθεσία.

Το Cybertruck: Ένα όραμα με ιδιαιτερότητες

Από την αποκάλυψή του το 2019, το Cybertruck ξεπέρασε τον ρόλο ενός απλού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αποτέλεσε ένα προσωπικό στοίχημα του Ίλον Μασκ, ο οποίος οραματίστηκε ένα pickup με αισθητική επιστημονικής φαντασίας. Το όχημα ξεχώριζε για το γωνιώδες αμάξωμά του, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, και την εμφάνισή του που απέκλινε σημαντικά από τις καθιερωμένες προτάσεις της αμερικανικής αγοράς.

Η παρουσία του Cybertruck προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, διχάζοντας το κοινό. Ενώ απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές που ενθουσιάστηκαν με τον φουτουριστικό του σχεδιασμό, ταυτόχρονα συγκέντρωσε και εξίσου έντονους επικριτές. Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό και απορία, καθιστώντας το ένα όχημα που σχεδιάστηκε για να προκαλεί συζητήσεις.

Η αξέχαστη πρώτη παρουσίαση

Η πρώτη παρουσίαση του Cybertruck το 2019 έμεινε στην ιστορία για έναν απρόσμενο λόγο. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης αντοχής των παραθύρων του οχήματος, ο επικεφαλής σχεδιασμού, Φραντς φον Χολτσχάουζεν, πέταξε μεταλλικές μπάλες. Αντί όμως να μείνουν άθικτα, τα τζάμια υπέστησαν μεγάλες ρωγμές, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Η εικόνα των ραγισμένων παραθύρων έγινε αμέσως viral, συνοδεύοντας έκτοτε την πορεία του αυτοκινήτου. Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Cybertruck, το οποίο από την αρχή είχε ως στόχο να προκαλεί συζητήσεις. Το κρίσιμο ερώτημα που προέκυψε ήταν αν αυτή η εκτεταμένη προσοχή θα μπορούσε να μετατραπεί σε σταθερές πωλήσεις για την Tesla.

Αρχικές υποσχέσεις και τελική υλοποίηση

Κατά την παρουσίαση του 2019, η Tesla είχε ανακοινώσει μια τιμή εκκίνησης για το Cybertruck που θα ήταν κάτω από 40.000 δολάρια. Επιπλέον, είχε υποσχεθεί μια έκδοση με αυτονομία που θα έφτανε έως και περίπου 805 χιλιόμετρα, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες στο κοινό και την αγορά.

Ωστότερα, οι παραδόσεις του οχήματος ξεκίνησαν στα τέλη του 2023, ύστερα από σημαντικές καθυστερήσεις. Το τελικό προϊόν που παραδόθηκε στους πρώτους αγοραστές απείχε από τις αρχικές εξαγγελίες της εταιρείας, τόσο ως προς την τιμή πώλησης όσο και ως προς την αυτονομία που προσέφερε. Αυτή η απόκλιση αποτέλεσε σημείο συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Ο Ίλον Μασκ είχε προβλέψει ότι οι ετήσιες πωλήσεις του Cybertruck θα έφταναν περίπου τα 250.000 οχήματα. Η πορεία του μοντέλου, από την αρχική του σύλληψη μέχρι την ανακοίνωση του σταδιακού τερματισμού της παραγωγής του, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Tesla.

Με πληροφορίες από: Gazzetta