Νέες τεχνολογίες προβολής πληροφοριών και διαχείρισης ενέργειας από τη Mercedes-Benz

Η Mercedes-Benz προχωρά σε εκτεταμένα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των οχημάτων της. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες προβολής πληροφοριών απευθείας στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου, καθώς και προηγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να προσφέρουν νέες δυνατότητες ενημέρωσης και ασφάλειας στους οδηγούς.

Ενσωματωμένες οθόνες LED στα κρύσταλλα του οχήματος

Μία από τις καινοτόμες λύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορά την ενσωμάτωση στοιχείων οθόνης τεχνολογίας LED απευθείας στα κρύσταλλα του οχήματος. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την επιλεκτική εμφάνιση προειδοποιητικών ενδείξεων, συμβόλων ασφαλείας ή πληροφοριών σχετικών με την κυκλοφορία στο πίσω παρμπρίζ, μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Όταν δεν προβάλλεται κάποιο περιεχόμενο, τα ενσωματωμένα στο σύνθετο υλικό του κρυστάλλου στοιχεία της οθόνης παραμένουν σχεδόν αόρατα, διατηρώντας την αισθητική και τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου. Τα Mini LED, συγκεκριμένα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για μεγαλύτερες επιφάνειες προβολής, όπως το πίσω παρμπρίζ, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση φωτεινών ενδείξεων φρεναρίσματος ή πληροφοριών προς τους οδηγούς που ακολουθούν. Αντίστοιχα, τα Micro LED είναι ιδανικά για πιο σύνθετες οπτικές απεικονίσεις και κινούμενα γραφικά σε μικρότερες επιφάνειες.

Η ολογραφική οθόνη μετατρέπει το παρμπρίζ σε επιφάνεια επικοινωνίας

Παράλληλα με τις ενσωματωμένες οθόνες LED, η Mercedes-Benz εξελίσσει μια ολογραφική οθόνη, η οποία έχει ως στόχο να μετατρέψει το παρμπρίζ σε μια ολοκληρωμένη επιφάνεια προβολής και επικοινωνίας, αντικαθιστώντας τις συμβατικές οθόνες. Ένας ειδικός προβολέας, ενσωματωμένος στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου, αναλαμβάνει την προβολή του περιεχομένου απευθείας στο παρμπρίζ.

Η τεχνολογία βασίζεται σε μια ειδική διαφανή μεμβράνη, ενσωματωμένη στο κρύσταλλο, η οποία αξιοποιεί τα «ολογραφικά οπτικά στοιχεία» (Holographic Optical Elements – HOE). Αυτά τα στοιχεία αντανακλούν επιλεκτικά συγκεκριμένα μήκη κύματος του φωτός που εκπέμπει ο προβολέας. Με αυτόν τον τρόπο, το φως συγκεντρώνεται έτσι ώστε η εικόνα να παραμένει ευδιάκριτη και καθαρή, ακόμα και κάτω από το έντονο φως του ήλιου.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της ολογραφικής οθόνης είναι ότι η εικόνα είναι ορατή μόνο από συγκεκριμένες γωνίες θέασης. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο που προβάλλεται στην πλευρά του συνοδηγού και το αντίστροφο. Η τεχνολογία αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, επιτρέποντας την προβολή πληροφοριών για σημεία ενδιαφέροντος (POI), δεδομένων οδήγησης ή ακόμα και ταινιών. Η νέα οθόνη δεν είναι μόνιμα ενεργοποιημένη, αλλά ενεργοποιείται μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ο μετατροπέας ισχύος για τα ηλεκτρικά μοντέλα του μέλλοντος

Πέρα από τις καινοτομίες στις τεχνολογίες προβολής, η Mercedes-Benz εστιάζει και στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας για τα μελλοντικά της ηλεκτρικά οχήματα. Ο μετατροπέας Mercedes-Benz Power Converter, ο οποίος προορίζεται για τα επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο μετατροπέας αυτός αξιοποιεί προγραμματιζόμενους μικρο-μετατροπείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη ροή ενέργειας από κάθε επιμέρους στοιχείο της μπαταρίας. Αυτή η εξελιγμένη διαχείριση εξασφαλίζει μια σταθερή έξοδο υψηλής τάσης, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 800 Volt. Η σταθερότητα αυτή διατηρείται ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ή τη φθορά των στοιχείων της, προσφέροντας αξιοπιστία και βελτιστοποιημένη απόδοση.

Με πληροφορίες από: Newsit