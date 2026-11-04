Η Rockstar Games ανακοίνωσε το πρόγραμμα προφόρτωσης του Grand Theft Auto 6

Η Rockstar Games προχώρησε στην ανακοίνωση του προγράμματος προφόρτωσης, γνωστού ως preload, για το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto 6. Αυτή η κίνηση παρέχει στους παίκτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τη λήψη του παιχνιδιού πριν από την επίσημη διάθεσή του στην αγορά. Η διαδικασία του pre-load θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου, αφορά τις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X/S, και θα έχει διαφορετικές ώρες έναρξης ανάλογα με την πλατφόρμα. Επιπλέον, η εταιρεία ενημέρωσε ότι απαιτείται σημαντικός αποθηκευτικός χώρος, συγκεκριμένα 212GB, για την εγκατάσταση του τίτλου.

Πρόγραμμα προφόρτωσης και ημερομηνίες

Η δυνατότητα προφόρτωσης του Grand Theft Auto 6 θα ενεργοποιηθεί για τους κατόχους PlayStation 5 και Xbox Series X/S την 10η Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση της Rockstar Games δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την κυκλοφορία του παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας ότι θα έχουν κατεβάσει τα απαραίτητα αρχεία εγκατάστασης πριν την επίσημη ημερομηνία διάθεσης. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη δεδομένου του μεγέθους του παιχνιδιού.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη ολοκληρώσει την ψηφιακή προπαραγγελία τους, θα μπορούν να ξεκινήσουν τη λήψη του τίτλου, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρουν στο PlayStation Store ή στο κατάστημα του Xbox, εντοπίζοντας τη σελίδα του Grand Theft Auto 6.

Διαφορετικές ώρες έναρξης για την Ελλάδα

Για τους παίκτες που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι ώρες έναρξης του pre-load διαφέρουν μεταξύ των δύο πλατφορμών. Στην περίπτωση του PlayStation 5, η προφόρτωση θα ενεργοποιηθεί τα μεσάνυχτα της 10ης Νοεμβρίου, δηλαδή στις 00:00, με βάση την τοπική ώρα κάθε περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι η λήψη θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις αλλάξει η ημέρα από Δευτέρα σε Τρίτη.

Αντίθετα, για τους κατόχους Xbox Series X/S, το χρονοδιάγραμμα είναι διαφορετικό. Η έναρξη έχει οριστεί ταυτόχρονα διεθνώς, στις 00:00 GMT. Με τη μετατροπή αυτής της ώρας στη χειμερινή ώρα Ελλάδας, το pre-load θα ανοίξει στις 02:00 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, της 10ης Νοεμβρίου. Επομένως, οι δύο πλατφόρμες δεν θα προσφέρουν πρόσβαση στη λήψη την ίδια στιγμή για το ελληνικό κοινό.

Απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν είναι ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος για τη λήψη του GTA 6, ο οποίος ανέρχεται στα 212GB. Αυτό το μέγεθος καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο του διαθέσιμου χώρου στην κονσόλα πριν την έναρξη της διαδικασίας του pre-load. Ιδιαίτερα οι παίκτες που διατηρούν εγκατεστημένα πολλά μεγάλα παιχνίδια, ενδέχεται να χρειαστεί να αναδιοργανώσουν την ψηφιακή τους βιβλιοθήκη.

Σε περίπτωση που ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί, θα απαιτηθεί η αφαίρεση ή η μετακίνηση άλλων τίτλων από την κονσόλα, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία της λήψης και εγκατάστασης του Grand Theft Auto 6. Η Rockstar Games τονίζει την ανάγκη για αυτή την προετοιμασία, ώστε οι παίκτες να είναι έτοιμοι για την κυκλοφορία.

Διαδικασία προετοιμασίας και οφέλη

Η δυνατότητα του pre-load προσφέρει στους κατόχους ψηφιακού αντιτύπου ένα σημαντικό πλεονέκτημα: χρόνο για να ολοκληρώσουν μια ιδιαίτερα μεγάλη λήψη πριν από την επίσημη πρόσβαση στο παιχνίδι. Αυτό αποτελεί και το ουσιαστικό όφελος της ανακοίνωσης, καθώς η προετοιμασία της εγκατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αποφεύγοντας την αναμονή της τελευταίας στιγμής.

Με αυτό τον τρόπο, οι παίκτες μπορούν να είναι έτοιμοι να παίξουν τον τίτλο αμέσως μόλις αυτός κυκλοφορήσει, χωρίς καθυστερήσεις που οφείλονται στη διαδικασία λήψης. Η έγκαιρη προφόρτωση διασφαλίζει μια ομαλότερη εμπειρία κατά την ημέρα κυκλοφορίας.

Η διάθεση της φυσικής έκδοσης

Παράλληλα με τις πληροφορίες για την ψηφιακή προφόρτωση, ανακοινώθηκε και η ημερομηνία διάθεσης της έκδοσης που θα πωλείται στα καταστήματα. Η φυσική έκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει ένα κουτί με ψηφιακό κωδικό μέσα, θα είναι διαθέσιμη από τις 12 Νοεμβρίου.

Οι παίκτες που έχουν επιλέξει αυτή τη λύση θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το παιχνίδι από τα καταστήματα και να καταχωρήσουν άμεσα τον κωδικό τους, ώστε να ξεκινήσουν την εγκατάσταση του τίτλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko