Ρομπότ έχτισαν όλους τους τοίχους κατοικίας στην Ολλανδία

Αυτόνομα ρομπότ ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την τοιχοποιία μιας κατοικίας στην Άλμερε της Ολλανδίας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της ρομποτικής τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Η εταιρεία Monumental παρουσίασε πρόσφατα βίντεο από το εργοτάξιο, όπου τα ρομπότ τοποθέτησαν το σύνολο των τούβλων του σπιτιού. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της εταιρείας, η οποία επεκτείνεται και στην κατασκευή μιας ολόκληρης γειτονιάς με 112 κατοικίες.

Η καινοτομία στην Άλμερε

Στην πόλη Άλμερε, η εταιρεία Monumental έδειξε πώς η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να αναλάβει πλήρως την τοιχοποιία μιας κατοικίας. Τα αυτόνομα ρομπότ της εταιρείας τοποθέτησαν όλα τα τούβλα του σπιτιού, επιδεικνύοντας τις δυνατότητές τους σε ένα πραγματικό εργοτάξιο. Το υλικό που δημοσιοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου, από το Ιndependent, παρουσιάζει τα ρομπότ να εργάζονται πάνω σε ειδικές σκαλωσιές.

Η εργασία των ρομπότ δεν περιορίστηκε σε απλές ευθείες κατασκευές, καθώς κατάφεραν να χτίσουν ακόμα και καμπύλους τοίχους. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Monumental, Σαλάρ αλ Χαφατζί, δήλωσε πως το έργο περιλάμβανε διαφορετικούς τύπους τούβλων και ποικίλες τεχνικές τοιχοποιίας. Επιπλέον, τα ρομπότ ενσωμάτωσαν γράμματα σε εσοχή στην κατασκευή, αποδεικνύοντας την ακρίβεια και την ευελιξία τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρομπότ τοποθέτησαν το 100% των τούβλων της κατοικίας.

Επέκταση σε ολόκληρη γειτονιά στο Χρόνινγκεν

Η δραστηριότητα της Monumental δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα έργα, αλλά επεκτείνεται σε μεγαλύτερες κλίμακες. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας ολόκληρης γειτονιάς στην περιοχή του Χρόνινγκεν. Το συγκεκριμένο έργο είναι φιλόδοξο και θα περιλαμβάνει την κατασκευή 112 κατοικιών, καθώς και ενός ξενοδοχείου, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση στην περιοχή.

Ο ιδρυτής της Monumental ανέφερε ότι το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με δύο ακόμη κατασκευαστικές εταιρείες, τις Hesco Bouw και Brands Bouwgroep. Ένας από τους στόχους αυτού του εγχειρήματος είναι να παράσχει στέγαση σε οικογένειες που εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινά καταλύματα. Οι οικογένειες αυτές είχαν υποστεί ζημιές στα σπίτια τους από σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, καθιστώντας την ανάγκη για νέες κατοικίες επιτακτική.

Η τεχνολογία της Monumental

Η Monumental, η οποία ιδρύθηκε το 2021, αποτελεί μια εταιρεία που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας στον κατασκευαστικό τομέα. Αναπτύσσει δικά της ρομπότ, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό που επιτρέπει την αυτοματοποίηση των εργασιών τοιχοποιίας. Αυτή η προσέγγιση της επιτρέπει να έχει πλήρη έλεγχο της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί και να την προσαρμόζει στις ανάγκες των εκάστοτε έργων.

Τα στοιχεία που παρέχει η εταιρεία δείχνουν την εκτεταμένη εφαρμογή των ρομπότ της. Έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τοίχων σε περισσότερες από 100 κατοικίες, τόσο στην Ολλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρα από τις κατοικίες, η τεχνολογία της Monumental έχει αξιοποιηθεί και σε άλλες εγκαταστάσεις, όπως ένα σχολείο και ένα ξενοδοχείο, αποδεικνύοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά της σε διάφορα είδη κατασκευών.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο

Η αξιοποίηση της ρομποτικής τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Μία από τις βασικότερες είναι η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ένα πρόβλημα που επηρεάζει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των κατασκευαστικών έργων.

Η φιλοσοφία πίσω από την αξιοποίηση των ρομπότ στις εργασίες τοιχοποιίας είναι διττή. Αφενός, φιλοδοξεί να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες κατασκευής, μειώνοντας τους χρόνους παράδοσης των έργων. Αφετέρου, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εργατικού δυναμικού, προσφέροντας μια αυτοματοποιημένη λύση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. Αυτή η εξέλιξη δείχνει έναν νέο δρόμο για το μέλλον των κατασκευών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta