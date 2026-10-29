Η Garmin παρουσιάζει την τρίτη γενιά της συλλογής ρολογιών MARQ

Η Garmin προχωρά στην ανακοίνωση της τρίτης γενιάς της συλλογής MARQ, η οποία περιλαμβάνει έξι πολυτελή, σύγχρονα ρολόγια-εργαλεία. Τα νέα αυτά μοντέλα είναι σχεδιασμένα με στόχο να υποστηρίξουν διαφορετικές αναζητήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερες οθόνες, προηγμένες δυνατότητες πλοήγησης και εκτεταμένη συνδεσιμότητα απευθείας από τον καρπό. Η συλλογή συνδυάζει κορυφαία υλικά και ειδικό σχεδιασμό για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών σε κάθε περιβάλλον, είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα, είτε στον αέρα.

Μοναδικός σχεδιασμός και ανθεκτική κατασκευή

Η νέα συλλογή MARQ περιλαμβάνει τα μοντέλα MARQ Adventurer, MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Commander, MARQ Diver και MARQ Golfer. Κάθε ένα από αυτά τα ρολόγια διαθέτει στεφάνες, λουράκια και μπρασελέ που είναι μοναδικά προσαρμοσμένα στο εκάστοτε μοντέλο, προσφέροντας μια αποκλειστική εμπειρία. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει προσαρμόσιμα καντράν εμπνευσμένα από αγαπημένα διαχρονικά ρολόγια, όπως τα World Timer, Panda και Flieger.

Τα ρολόγια είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό τιτάνιο Βαθμού 5 και διαθέτουν δυνατό κρύσταλλο ζαφείρι, καθιστώντας τα στιβαρά αλλά ταυτόχρονα ελαφριά. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τρίτης γενιάς είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει υπάρξει ποτέ σε MARQ, μια AMOLED οθόνη 1.4" χωρίς περιθώρια. Αυτή η οθόνη προσφέρει πιο καθαρή προβολή σημαντικών δεδομένων και λεπτομερειών, ενισχύοντας την εμπειρία του χρήστη.

Προηγμένες δυνατότητες πλοήγησης και επικοινωνίας

Οι νέες λειτουργίες πλοήγησης που ενσωματώνονται σε όλα τα ρολόγια MARQ τρίτης γενιάς βοηθούν τους χρήστες να εξερευνήσουν με μεγαλύτερη σιγουριά. Περιλαμβάνουν προφορτωμένους παγκόσμιους χάρτες και λειτουργία αναζήτησης διευθύνσεων, οι οποίες απλοποιούν σημαντικά τα ταξίδια και τις μετακινήσεις.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα inReach®¹ διευκολύνει την επικοινωνία εν κινήσει, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και ευκολίας. Τα ρολόγια διαθέτουν επίσης ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο, καθώς και φακό LED, παρέχοντας στους χρήστες όλα όσα χρειάζονται ακριβώς στον καρπό τους.

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγείας και ευεξίας

Τα ρολόγια MARQ τρίτης γενιάς είναι σχεδιασμένα για να βοηθούν τους χρήστες να διατηρούν την υγεία και την ευεξία τους σε κορυφαίο επίπεδο. Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά είναι η εφαρμογή ECG 4, η οποία αναλύει τις καταγραφές του ρυθμού της καρδιάς. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ανιχνεύσει ενδείξεις κολπικής μαρμαρυγής (AFib), προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την καρδιακή υγεία.

Εκτός από την ανίχνευση AFib, οι χρήστες λαμβάνουν δεδομένα για το στρες, τον ύπνο, τον παλμικό οξύμετρο και τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. Επιπλέον, παρέχεται μια προσαρμοσμένη πρωινή αναφορά που δείχνει πόσο ανάκαμψαν οι χρήστες κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της συνολικής τους ευεξίας.

Δέσμευση της Garmin στην υπεροχή

Η Susan Lyman, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Καταναλωτικών Προϊόντων της Garmin, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την τρίτη γενιά της συλλογής MARQ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε την τρίτη γενιά της συλλογής MARQ, σχεδιασμένη για όσους απαιτούν την υπεροχή», δήλωσε η κ. Lyman.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτά τα προσεκτικά κατασκευασμένα ρολόγια συνδυάζουν το εκλεπτυσμένο στυλ για το οποίο είναι γνωστό το MARQ με την πιο προηγμένη πλοήγηση και τις έξυπνες λειτουργίες περισσότερο από ποτέ. Η κ. Lyman τόνισε ότι κάθε ένα από τα έξι πολυτελή ρολόγια-εργαλεία είναι φτιαγμένο για να ταιριάζει στον τρόπο ζωής του χρήστη και ενισχύει την αποστολή της Garmin να δημιουργεί κορυφαία προϊόντα που βοηθούν τους πελάτες να κυνηγήσουν τα πάθη τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta