Η Wuhu της Κίνας: Ένα κέντρο αυτοκινητοβιομηχανίας και νέων τεχνολογιών

Η Wuhu, μία από τις λιγότερο γνωστές πόλεις της Κίνας, έχει αναδειχθεί σε ένα κέντρο ενδιαφέροντος για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η πόλη φιλοξενεί την έδρα του γιγαντιαίου ομίλου Chery και αναμένεται να υποδεχθεί το μεγάλο γεγονός iCAUR International Users Summit 2026. Η ζωή στην Wuhu περιστρέφεται γύρω από την παραγωγή αυτοκινήτων και την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών, όπως τα οχήματα νέας ενέργειας και η αυτόνομη οδήγηση.

Η Wuhu, κέντρο του ομίλου Chery

Η Wuhu αποτελεί την έδρα του ομίλου Chery, γεγονός που την καθιστά πόλο έλξης για στελέχη του αυτοκινήτου από διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτοί οι επισκέπτες έρχονται στην πόλη με σκοπό να συνάψουν συμφωνίες αντιπροσώπευσης με τις μάρκες του ομίλου.

Μεταξύ των μαρκών του ομίλου Chery περιλαμβάνονται οι OMODA / JAECOO, οι οποίες αντιπροσωπεύονται ήδη στην Ελλάδα από τον όμιλο Emil Frey, που προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, η μάρκα iCAUR αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις αρχές του 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ομίλου.

Μια πόλη που αναπνέει για το αυτοκίνητο

Με πληθυσμό περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους, η Wuhu είναι μια μεγαλούπολη για τα ελληνικά δεδομένα, αν και θεωρείται μικρή για την Κίνα, καθώς δεν συγκαταλέγεται καν στις τριάντα μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις της χώρας. Η πόλη χαρακτηρίζεται από την ταχεία ανάπτυξη, με πανύψηλα κτήρια, ουρανοξύστες με νέες κατοικίες και γραφεία επιχειρήσεων να αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς.

Η ζωή και η οικονομία της Wuhu είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω των πολυάριθμων μονάδων παραγωγής που λειτουργούν εκεί. Η πόλη διαθέτει ευταξία, καθαριότητα και σύγχρονες υποδομές σε δρόμους και τρένα, ενώ οι δρόμοι της γεμίζουν από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με τις τελευταίες να κινούνται συχνά σε ποδηλατόδρομους. Η τεχνολογία είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινότητας στην πόλη.

Η κυριαρχία των οχημάτων νέας ενέργειας

Στην Wuhu, παρατηρείται μια σαφής στροφή προς τα οχήματα νέας ενέργειας (NEV), καθώς τα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν φέρουν πινακίδες σε πράσινο – άσπρο χρώμα. Αυτό υποδηλώνει ότι πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας (REEV) με προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, ή plug-in hybrid.

Αντίθετα, τα αυτοκίνητα με μπλε πινακίδα, δηλαδή εκείνα που κινούνται αποκλειστικά με θερμικά μοτέρ και εκπέμπουν περισσότερους ρύπους, περιορίζονται δραστικά. Όλα τα μοντέλα των μαρκών OMODA / JAECOO, καθώς και της iCAUR, είναι οχήματα νέας ενέργειας, τονίζοντας τη δέσμευση του ομίλου Chery προς την πράσινη κινητικότητα.

Τα οχήματα νέας ενέργειας προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς δεν ρυπαίνουν καθόλου (τα ηλεκτρικά) ή ρυπαίνουν ελάχιστα (τα REEV και plug-in hybrid). Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα αθόρυβα κατά την κίνησή τους, συμβάλλοντας σε ένα πιο ήσυχο αστικό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά οδήγησης και ηχητικό τοπίο

Παρά την αθόρυβη λειτουργία των οχημάτων νέας ενέργειας, οι δρόμοι της Wuhu χαρακτηρίζονται από τη συχνή χρήση της κόρνας από τους Κινέζους οδηγούς. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως αναφέρεται, οι οδηγοί χρησιμοποιούν την κόρνα τακτικά για να «συνεννοούνται», καθώς το φλας δεν είναι μια πολύ γνωστή λέξη για τους περισσότερους εξ αυτών.

Ακόμη και οι αναρίθμητες μοτοσυκλέτες, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ηλεκτρικά σκούτερ, κυκλοφορούν αθόρυβα. Ως αποτέλεσμα, οι κόρνες χρησιμοποιούνται για να υπενθυμίζουν στους πεζούς και τους άλλους οδηγούς ότι κάποιος πλησιάζει. Αν δεν υπήρχαν οι κόρνες, η πόλη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αθόρυβη, αν και οι έντονες ομιλίες των πολιτών, ακόμη και κατά την παραγγελία φαγητού, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό ηχητικό στοιχείο της καθημερινότητας.

Εμπειρίες αυτόνομης οδήγησης

Μία από τις αξιοσημείωτες εμπειρίες που προσφέρει η Wuhu στον τομέα της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα συνοδήγησης σε αυτοκίνητα με προηγμένες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, υπήρξε η εμπειρία συνοδήγησης σε ένα αυτοκίνητο JAECOO, το οποίο διέθετε σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Αυτό υπογραμμίζει την προσήλωση της πόλης και των εταιρειών που εδρεύουν εκεί στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της μετακίνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit