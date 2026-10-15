Η Sports Interactive προσθέτει επιλογή προπονητή σε αναπηρικό αμαξίδιο στο Football Manager 2027

Η εταιρεία Sports Interactive προχώρησε σε μια αξιέπαινη κίνηση, ανακοινώνοντας ότι στο επερχόμενο Football Manager 2027 θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας προπονητή σε αναπηρικό αμαξίδιο. Λιγότερο από έναν μήνα απομένει για την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού, με τη Sports Interactive να αποκαλύπτει διαρκώς περισσότερες λεπτομέρειες για τις καινοτομίες που φέρνει. Η προσθήκη αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της εταιρείας για ενίσχυση της εκπροσώπησης διαφορετικών ανθρώπων στον κόσμο του παιχνιδιού, προσφέροντας μια πιο συμπεριληπτική εμπειρία στους παίκτες.

Νέα δυνατότητα στο Football Manager 2027

Η Sports Interactive, μέσω της τελευταίας της ενημέρωσης, έκανε γνωστό πως οι χρήστες του Football Manager 2027 θα έχουν πλέον την επιλογή να δημιουργήσουν έναν προπονητή ή μία προπονήτρια που θα χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτή η πρωτοποριακή δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη μέσα από το Manager Creator, το εργαλείο του παιχνιδιού που επιτρέπει στους παίκτες να εξατομικεύουν τον χαρακτήρα του προπονητή τους. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τη σειρά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους παίκτες και διευρύνοντας τα όρια της προσαρμογής των χαρακτήρων τους, κάτι που αναμένεται να γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από την κοινότητα των gamers.

Ενισχύοντας την εκπροσώπηση

Η προσθήκη της δυνατότητας δημιουργίας προπονητή σε αναπηρικό αμαξίδιο εντάσσεται στις διαρκείς προσπάθειες της Sports Interactive να ενισχύσει την εκπροσώπηση διαφορετικών ανθρώπων στον κόσμο του Football Manager. Στο FM27, συγκεκριμένα, έχει προστεθεί ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν οι παίκτες για τον χαρακτήρα τους, προσδίδοντας ρεαλισμό και ποικιλομορφία. Η εταιρεία επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ποικιλομορφία της κοινωνίας και να προσφέρει μια πιο συμπεριληπτική εμπειρία στους εκατομμύρια παίκτες του παιχνιδιού παγκοσμίως, καθιστώντας το παιχνίδι πιο προσβάσιμο σε όλους.

Εκτεταμένες επιλογές προσαρμογής

Πέρα από τη νέα επιλογή του αναπηρικού αμαξιδίου, η Sports Interactive έχει δώσει έμφαση και σε άλλες πτυχές της εμφάνισης και του ιστορικού του προπονητή. Στην επερχόμενη έκδοση του Football Manager 2027, οι επιλογές αναφορικά με τα ρούχα, τον εξοπλισμό, αλλά και τα σωματικά χαρακτηριστικά του προπονητή που δημιουργεί ο χρήστης θα είναι ακόμη περισσότερες και πιο λεπτομερείς. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο εξατομίκευσης στο παιχνίδι και επιτρέποντας μια πιο προσωπική σύνδεση με τον εικονικό τους χαρακτήρα.

Προσβασιμότητα σε κάθε σημείο του παιχνιδιού

Η επιλογή του αναπηρικού αμαξιδίου δεν περιορίζεται μόνο στην αρχική δημιουργία του προπονητή. Όταν ένας παίκτης επιλέξει να δημιουργήσει έναν προπονητή σε αναπηρικό αμαξίδιο, αυτό θα εμφανίζεται σε όλα τα σχετικά σημεία του παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας πλήρη ενσωμάτωση. Αυτό περιλαμβάνει την οθόνη έναρξης, καθώς και τις κινηματογραφικές σκηνές που προβάλλονται κατά την ημέρα του αγώνα, προσφέροντας μια συνεκτική οπτική εμπειρία καθ' όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης με το παιχνίδι. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο προπονητής καταφέρει να κατακτήσει τα σημαντικότερα τρόπαια του ποδοσφαίρου, οι βάσεις στις οποίες τοποθετούνται τα τρόπαια κατά την απονομή έχουν αναδιαμορφωθεί. Αυτή η αλλαγή έγινε ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους προπονητές, ανεξαρτήτως της χρήσης αναπηρικού αμαξιδίου, ενισχύοντας περαιτέρω την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη εντός του παιχνιδιού και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta