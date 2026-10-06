Ο χάρτης τεχνητής νοημοσύνης που έγινε viral στην Τουρκία: Τι κρύβεται πίσω από την εικόνα

Μια εικόνα που παρουσιάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως φωτογραφία από το μετρό της Κωνσταντινούπολης προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση και σχολιασμό. Η εν λόγω εικόνα εμφανίζει έναν ιδιαίτερα διευρυμένο χάρτη της Τουρκίας, ένα πορτραίτο του Μουσταφά Κεμάλ και αναφορές στο ιστορικό «Misak-ı Millî» ή «Εθνικό Σύμφωνο». Ωστόσο, η αυθεντικότητα της εικόνας τέθηκε άμεσα υπό αμφισβήτηση, με ειδικούς να φωτίζουν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτήν την ψηφιακή αναπαράσταση.

Η εικόνα που έγινε viral στο μετρό της Κωνσταντινούπολης

Μια φωτογραφία που φέρεται να λήφθηκε στον σταθμό του μετρό του Karaköy, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, αναπαράχθηκε ευρέως στο διαδίκτυο και προσέλκυσε την προσοχή χρηστών από διαφορετικά υπόβαθρα. Η εικόνα αυτή υποτίθεται ότι απεικονίζει τον χάρτη του λεγόμενου Ahd-i Milli ή Misak-i Milli, όρους που αναφέρονται στον Εθνικό Όρκο ή Εθνικό Συμβόλαιο της Τουρκίας.

Στο αριστερό μέρος του χάρτη, η εικόνα περιλαμβάνει ένα πορτραίτο του Μουσταφά Κεμάλ, του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από ένα απόφθεγμα του. Η συγκεκριμένη σύνθεση, με τον διευρυμένο χάρτη και τις ιστορικές αναφορές, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με το μήνυμα και τις προεκτάσεις που επιχειρούσε να μεταδώσει.

Η αποκάλυψη της τεχνητής νοημοσύνης

Ο λέκτορας του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ζήνων Τζιάρρας, παρείχε σημαντικές διευκρινίσεις για την υπόθεση, επιχειρώντας να φωτίσει την πραγματική φύση της εικόνας. Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Τζιάρρα, ο χάρτης που απεικονίζεται στο viral στιγμιότυπο είναι ξεκάθαρα προϊόν δημιουργίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο ειδικός τόνισε ότι, ενώ διάφορες εκδοχές του Εθνικού Συμβολαίου ή της Μεγάλης Τουρκίας (Büyük Türkiye) έχουν κυκλοφορήσει και συνεχίζουν να κυκλοφορούν, ο συγκεκριμένος χάρτης ξεχωρίζει. Αποτελεί μια μη συμβατική και καθ' υπερβολήν ερμηνεία του Εθνικού Συμβολαίου. Επιπλέον, το γραφικό ύφος της εικόνας, και ιδιαίτερα ο τρόπος παρουσίασης του τίτλου Ahd-i Milli μαζί με την υπογράμμισή του, είναι τυπικά στοιχεία που παρατηρούνται σε εικόνες που δημιουργούνται από το ChatGPT.

Απουσία επίσημης κρατικής υπογραφής

Ο Ζήνων Τζιάρρας επεσήμανε επίσης ένα κρίσιμο στοιχείο: την απουσία οποιασδήποτε αναγραφής του φορέα που θα μπορούσε να ευθύνεται για την τοποθέτηση αυτού του χάρτη στον σταθμό του μετρό. Αυτή η ανωνυμία, σε συνδυασμό με την επίκληση στον Κεμάλ και τα εμφανή χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία της εικόνας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν είναι ο φορέας της ανάρτησης.

Η ανάλυση του τρόπου δημιουργίας και διάδοσης της εικόνας υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάστηκε και διαδόθηκε μέσω διαδικτυακών μηχανισμών, πιθανώς από ιδιώτες ή ομάδες, χωρίς την επίσημη κρατική υποστήριξη ή έγκριση, κάτι που ενισχύει την υποψία περί μη αυθεντικότητας.

Αλλοιώσεις στην ανακατασκευή της εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη

Ένα επιπλέον στοιχείο που ήρθε στο φως αφορά την ποιότητα της αρχικής φωτογραφίας. Όπως δημοσιεύτηκε αρχικά στο διαδίκτυο, η εικόνα δεν ήταν καλής ποιότητας και δεν περιλάμβανε ολόκληρο το πορτραίτο του Κεμάλ. Αυτό οδήγησε ορισμένους χρήστες να προχωρήσουν σε ανασκευή και διεύρυνση της εικόνας, χρησιμοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να βελτιώσουν την οπτική της παρουσίαση.

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ανακατασκευής δημιούργησε απρόβλεπτα προβλήματα, ιδιαίτερα σε μια λεζάντα που υπήρχε σε έναν άσπρο πίνακα, τοποθετημένο στα δεξιά του χάρτη. Η παρέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε σε σημαντικές αλλοιώσεις του αρχικού κειμένου, επηρεάζοντας άμεσα τη σύνταξη και το νόημα της πρότασης που αναγραφόταν.

Το πραγματικό μήνυμα της αρχικής λεζάντας

Στην αυθεντική φωτογραφία, η λεζάντα ανέφερε «Tarihî Kara Surları’nı Restore Ettik», μια φράση που μεταφράζεται επακριβώς ως «Αποκαταστήσαμε τα ιστορικά χερσαία τείχη». Αυτή η πρόταση αναφερόταν συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ιστορικών τειχών της Κωνσταντινούπολης, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από τον Δήμο της πόλης.

Αντιθέτως, στην εκδοχή της εικόνας που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η φράση αλλοιώθηκε και εμφανίζεται ως «από τα τείχη». Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς μια μικρή παράλειψη, αλλά αλλοιώνει ολόκληρη τη σύνταξη και το νόημα της πρότασης, καθιστώντας την ακατανόητη. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ένα τυπικό σφάλμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία κατάφερε να διατηρήσει την οπτική μορφή της λεζάντας, αλλά απέτυχε να αναπαράξει με ακρίβεια το γλωσσικό της περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από: Reader