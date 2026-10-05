Έκρηξη σε συνεργείο υγραερίου στη Λάρισα: Τρεις τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026, σε συνεργείο αυτοκινήτων που ειδικεύεται στην υγραεριοκίνηση, επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 11 το πρωί, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα. Παράλληλα, η επιχείρηση τυλίχθηκε άμεσα στις φλόγες, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η στιγμή της έκρηξης και η άμεση κινητοποίηση

Η έκρηξη συνέβη τη στιγμή που εντός του συνεργείου υγραερίου βρίσκονταν τρία άτομα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ένα ισχυρό ωστικό κύμα που ακολούθησε την έκρηξη. Η ένταση του συμβάντος ήταν τέτοια που εξαρτήματα εκτοξεύτηκαν μέτρα μακριά από το κτίριο, το οποίο παραδόθηκε αμέσως στις φλόγες.

Αμέσως μετά το συμβάν, κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρισκόταν σε εξέλιξη, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς. Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν στο συνεργείο τη στιγμή της έκρηξης τραυματίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή, με έναν αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι πρόκειται για ελαφριά εγκαύματα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου λαμβάνουν την ενδεδειγμένη ιατρική περίθαλψη.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των τραυματιών δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η άμεση διακομιδή τους κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των εγκαυμάτων που υπέστησαν. Ο αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς είναι όλοι καλά, μόνο με ελαφριά εγκαύματα».

Εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο κτίριο του συνεργείου είναι ανυπολόγιστες, καθώς η επιχείρηση τυλίχθηκε πλήρως στις φλόγες. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου, ενώ η δύναμη της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που εκσφενδόνισε εξαρτήματα σε μεγάλη απόσταση από το σημείο του συμβάντος. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Ο αυτόπτης μάρτυρας που περιέγραψε το περιστατικό τόνισε ότι «σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές», επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες, καθιστώντας την επιχείρηση μη λειτουργική.

Τα αίτια της έκρηξης υπό διερεύνηση

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς και με αναφορές του onlarissa.gr, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φιάλες κάποιου εύφλεκτου αερίου. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα συνέβη κατά την εκτέλεση εργασιών σε αυτοκίνητο.

Αυτόπτες μάρτυρες έχουν επίσης περιγράψει ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με αέριο ή με εργασίες που πραγματοποιούνταν εκείνη την ώρα στο συνεργείο. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα για να διαπιστώσει με ακρίβεια τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos